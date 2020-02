HUDLØS SKILSMISSEHISTORIE: VGs anmelder gir romanen «Oktoberbarn» terningkast 6 – og skriver at boken kan lese både som en «hudløs skilsmissehistorie og et harmdirrende oppgjør med psykiatrien». Boken kommer på norsk til uken. Foto: Izabelle Nordfjell/TT / TT NYHETSBYRÅN

Linda Boström Knausgård om skilsmissen: – Ting kunne vært annerledes

Linda Boström Knausgård (47) har skrevet bok om elektrosjokkbehandlingen hun ble utsatt for og sorgen etter skilsmissen med Karl Ove Knausgård (51). Nå har hun fått seg ny kjæreste – og flytter til London for å være nær sine fire barn som bor hos eksmannen.

Romanen «Oktoberbarn» får terningkast 6 i VG – og anmelder Sindre Hovdenakk mener den kan leses på flere måter:

«Som en hudløs skilsmissehistorie, som et harmdirrende oppgjør med psykiatrien eller som forfatteren selv har sagt – en “sorgroman”. Først og fremst viser likevel denne boken at Linda Boström Knausgård er en forfatter fullt på høyde med sin mer berømte eksmann Karl Ove Knausgård», skriver Hovdenakk i anmeldelsen.

I et stort ferskt intervju med The New Yorker forteller Linda Boström Knausgård åpent om skilsmissen og om hva som gikk galt.

– Ting kunne vært annerledes, tror jeg, hvis ikke Karl hadde forsvunnet inn i bøkene sine (...). At forfatterskapet hans var det eneste viktige, gjorde meg vondt, sier Boström Knausgård til The New Yorker – som hun møtte i forbindelse med at hennes forrige roman «Velkommen til Amerika» kom ut på engelsk.

Karl Ove Knausgård er forelagt denne saken. Oktober forlag opplyser at han ikke er tilgjengelig for kommentar.

Selv måtte hun tåle å få livet sitt, livet med Karl Ove, livet til barna sine, utlevert i Knausgårds storverk «Min Kamp» – og senere også i hans årstidskvartett – der han blant annet skrev om hennes selvmordsforsøk – og om deres siste natt sammen. Nå skriver hun selv om skilsmissen i romanen «Oktoberbarn» som kommer på norsk til uken.

VGs anmelder påpeker at boken slik også kan leses som del av en litterær samtale mellom to fremmedgjorte partnere.

Linda Boström Knausgård har uttalt at romanen er selvbiografisk, og hun kaller den et oppgjør med svensk psykiatri. Selv gjennomgikk hun en rekke intensive elektrosjokkbehandlinger mellom 2013 og 2017 – en behandling som hun reagerer på at fremdeles blir brukt i Sverige.

– Jeg vil fortelle om hva som skjer innen psykiatrien fordi jeg mener det er et overgrep. Store deler av den høsten jeg skildrer i boken, har jeg glemt. Jeg ble utsatt for en enormt intensiv behandling, sa hun til Svenska Dagbladet i høst da boken kom på svensk.

I et eksklusivt VG-intervju i høst, fortalte Karl Ove Knausgård om sitt nye liv i London – der han lever med ny kone og nytt barn – og ny roman på gang. Han sa at han er ferdig med «Min kamp».

– Jeg har snakket om alt dette så lenge nå, og det finnes ingen grunn til å gjøre det lenger, sa han til VG.

Linda Boström Knausgård har den siste tiden bodd i Stockholm, mens de fire barna har bodd med sin far i London. Nå flytter også hun til London, forteller hun til The New Yorker. Kjæresten, en chilensk låtskriver og gitarist, som hun har hatt et forhold til i to år, blir igjen i Sverige.

– Det blir ikke enkelt. Vi må Skype og ringe, forteller hun til magasinet – som spør om hun kan beskrive kjæresten:

– Han er ... Han er fin. Han er hensynsfull. Når jeg er for stille, sier han: «Du må fortelle meg hva du tenker. Jeg vil vite.»

Til Svenska Dagbladet har hun fortalt at det ikke var meningen å skrive om skilsmissen fra Karl Ove Knausgård, men at det ble med likevel.

– Jeg ser på boken som en sorgroman. Jeg tror vi alle er dårlige på å sørge. Men om vi ikke gir sorgen plass, tvinger den seg uansett fram før eller senere, sier hun i intervjuet.

Forfatteren ble diagnostisert med bipolar lidelse da hun var 26 år, og i et intervju med Vanity Fair i fjor høst, forteller hun at det ga henne en følelse av skrekk – mye fordi hun hadde sett sin fars smerte og kamp mot den samme lidelsen. Da hun senere giftet seg med Karl Ove Knausgård, skrev han om hennes psykiske lidelse, og Boström Knausgård sier til magasinet at det ikke var enkelt.

– Det var ikke lett å lese hva Karl Ove hadde skrevet, men det er en god bok, sier hun til Vanity Fair – og innrømmer samtidig at da hun kom til det sjette og siste bindet av «Min kamp», skippet hun det 400 sider lange Hitler-essayet inne i boken.

– Ja, det var skip, skip, skip, forteller hun og mimer at hun blar.

FOLK TENKER KARL OVE: Linda Boström Knausgård sier at når folk ser henne, tenker de enten «Karl Ove» eller «bipolar», fordi de har lest «Min kamp». Her er paret i 2012. De ble skilt i 2016. Foto: Grabka, Thomas- Ikke Salg ! / Thomas Grabka

Hun sier til magasinet at hun er skuffet over Karl Ove Knausgårds lesere:

– Jeg mener de skulle tatt det for det var, nemlig én persons tolkning. Det er en bok. Jeg synes det er en god bok, men det er fortsatt en bok. Når folk ser meg, så tenker de: Karl Ove, sier hun – og fortsetter:

– Eller de tenker: Bipolar. Det er frustrerende. Jeg vil ikke at de skal tro at de kjenner meg, sier hun til Vanity Fair.

Ifølge Linda Boström Knausgård, har Karl Ove fått lese «Oktoberbarn» før den kom ut på svensk.

– Karl Ove er en veldig bra leser. Han har fått lese denne romanen i to versjoner. Jeg ville savnet å ikke ha den muligheten. Så kan jeg selvfølgelig savne de pågående samtalene om bøker og skriving som vi hadde da vi var sammen, men det er mange som skriver og leser i min vennekrets, så jeg har fortsatt tilgang på den slags samtaler, sa hun til Svenska Dagbladet i høst.

Karl Ove Knausgård har ikke kommentert Lindas sorgroman, heller ikke hennes uttalelser om at ting kunne gått annerledes, men i et intervju med The New Yorker i 2018, uttalte han at han ikke angrer på «Min kamp» i dag – selv om folk aldri slutter å være sinte på ham fordi de ble såret av det han skrev.

– Jeg angrer ikke. Jeg synes det var vanskelig å se da, og lettere å se nå – mennesker ble såret – og det var forferdelig for dem da det skjedde, men likevel: Det var ikke verdens ende. Men jeg har jo konstant skyldfølelse overfor barna mine – på grunn av måten jeg ga bort vår historie til alle. Men på den andre siden er det jo mye kjærlighet for dem i boken. Og når jeg er borte, vil historien også være der for dem, sa Knausgård til The New Yorker.

Om forfatteren Linda Boström Knausgård Alder: 47 år Bosted: Stockholm, men ifølge The New Yorker var planen å flytte til London i januar i år. Familie: Fire barn mellom 5 og 15 med eksmannen Karl Ove Knausgård. Aktuell: oomanen «Oktoberbarn» som kommer på norsk i uken som kommer. Boken er solgt til 7 språk. Forfatterskap: «Gör mig behagelig för såret» (1998), «Grand Mal» (2011), «Helioskatastrofen» (2013) og «Välkommen til Amerika» (2016).

