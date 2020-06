OMSTRIDT: Britiske J.K. Rowling, her på en HBO-premiere i New York i fjor høst. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Internt bråk etter J.K. Rowlings transekommentar

Fire forfattere forlater managementet etter det de mener er dårlig håndtering av Rowling-kontroversen.

«Harry Potter»-forfatter J.K. Rowling (54) sørget for massiv storm da hun tidligere denne måneden kom med uttalelser mange tolket som transfobiske. Også i forfatterstjernens egen leir har det kokt.

Nå har fire av Rowlings forfatterkolleger tilknyttet agentbyrået The Blair Partnership forlatt selskapet fordi byrået ikke har oppfylt deres innstendige oppfordring om å komme med en offisiell uttalelse til støtte for LHBT-miljøet (lesbiske, bifile, homofile og transpersoner).

Fox Fisher, Ugla Stefania Kristjonudottir Jonsdottir, Drew Davies og en ikke navngitt kollega har alle takket for seg med bakgrunn i Rowlings utspill.

Forfatter-kvartetten, som selv har representanter i LHBT-miljøet, sier i en kunngjøring, omtalt av blant andre Sky News og The Guardian, at de har hatt mange samtaler med managementet uten å komme til enighet om en passende løsning.

I pressemeldingen fra utbryterne heter det at det er viktig for dem å være representert av et byrå som «støtter våre rettigheter på alle område, og som ikke favner om synspunkter som strider mot våre verdier og prinsipper».

Svarer med ytringsfrihet

The Blair Partnership, som på sine hjemmesider bedyrer at likestilling og inkludering er viktige stikkord for dem, forklarer på sin side at det ikke er riktig for dem å etterkomme kravene.

«Vi støtter rettighetene til alle våre klienter om å få uttrykke sine tanker og oppfatninger, og vi tror på ytringsfrihet», lyder det fra selskapet – som ble opprettet i 2011, og som har Rowling som sin største klient.

Managementet presiserer at deres virksomhet nettopp bygger på disse verdiene, og at det er deres plikt å sørge for forfatternes grunnleggende frihet – og at de derfor ikke vil kommentere enkeltpersoners meninger.

«Vi er skuffet over at fire av våre klienter har valgt å forlate selskapet, men respekterer deres rett til å ta de skrittene de mener er nødvendig», heter det videre ifølge The Guardian.

Stridens kjerne er at Rowling i begynnelsen av juni delte en artikkel på Twitter, som gikk på å «skape en mer likeverdig verden etter covid-19, for mennesker som menstruerer».

«Mennesker som menstruerer. Jeg er sikker på at det pleide å ha et ord for dette. Kan noen hjelpe meg. Wumben? Wimpund? Woomud?», skrev hun – og kritikken haglet.

Rowling fortsatte:

«Dersom kjønn ikke er reelt, finnes heller ikke likekjønnet tiltrekning. Dersom kjønn ikke er reelt, er den opplevde virkeligheten for kvinner globalt utvisket. Jeg kjenner og elsker transpersoner, men å viske ut konseptet kjønn, fjerner muligheten for mange til meningsfullt å diskutere livene sine. Det er ikke hat å si sannheten».

Reaksjonene økte ytterligere, og blant de høyre motstemmene var «Potter»-skuespillerne Daniel Radcliffe, Emma Watson og Rupert Grint.

«Transkvinner er også kvinner», skrev Radcliffe på nettsiden til The Trevor Project, en organisasjon som hjelper og støtter unge LHBT-personer.

