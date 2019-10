PRØVER IGJEN: Anna Rasmussen gir ut sin andre bok. Heller ikke denne gangen lykkes det. Foto: Line Møller

Bare rør! Bokanmeldelse: Anna Rasmussen: «Bare Anna»

Anna «Mamma til Michelle» Rasmussen sparker i alle retninger uten å treffe blink. For å sitere henne: Det er som å grave sin egen felle.

Som fjortenåring ble hun gravid med sitt første barn. Det ble starten på et ungdomsliv utenom det vanlige. For å bevise at hun var god nok startet hun bloggen «Mamma til Michelle», som raskt ble Norges største mammablogg. Siden den gang har hun fått to barn til, og giftet seg med Jan Lossius.

Dette er Rasmussens andre bok. Ut fra anmeldelsene av hennes første bok å dømme har hun nå skrevet en kopi, ispedd litt mer personlig drama. Hun er ikke redd for å bruke store ord som «krise», «mareritt» og «et helvete». Hun drar oss gjennom historien om alt fra hvordan hun ble Mamma til Michelle, til at hun trakk seg fra «Skal vi danse», at hun opplevde at hun ble et viralt mobbeoffer og til at hun forteller sin store hemmelighet. Hun, som tidligere har hatet aborter og det hun beskriver som egoistiske kvinner, har selv gjennomført en abort etter hun ble gift.

Det er noe sårt i Rasmussens fortelling. Hun har ikke hatt det lett, og ut ifra hva hun skriver virker det ikke som om det har hjulpet å være en av Norges største bloggere. Hun har for eksempel ikke turt å skrive at hun har oppsøkt hjelp fra psykolog i frykt for hva kommentarfeltet vil mene. For er det noe hun virkelig forakter er det kommentarfelt, VG og Mads Hansen.

Dronningen av clickbait bretter ut om hvor vanskelig det har vært å havne i medienes søkelys. Som for eksempel den gangen hun svarte på puppekritikk med å legge ut en nakenvideo, eller havnet i en konflikt rundt sin egen bryllupskake. Rasmussen drømte om et ekstravagant teaterstykke av et bryllup både for seg selv, annonsører og bloggen. Men bryllupet ble avlyst, og 600.000 kroner gikk tapt. Hun var villig til å gjøre alt for å holde hodet over vannet, og mener nå at hun har blitt en skygge av den hun en gang var.

NY BOK: Anna Rasmussen gir ut sin andre bok. Foto: Foto: Gyldendal.

I et sammensurium av etiske problemstillinger har Rasmussen igjen brettet ut eget, og andres, privatliv så til de grader. Rasmussen åpner opp om vanskelige opplevelser. Hun forteller om å debutere i ung alder, ha et trøblete forhold, bli mor som 15-åring, få tre barn med tre fedre og hun forteller om en voldtekt. Det er sterke og vonde historier, men hun fortalt dem før.

Det som kanskje er det største problemet med Rasmussens bok er at den mangler retning. Den sparker til alle kanter, er full av selvmotsigelser og prøver å være for mange ting på en gang med alt fra selvbiografi, til konfrontasjoner av en mann hun hadde en relasjon til tidlig i tenårene og opplæring av voksne som slipper barna løs på sosiale medier.

Hun skriver at det å være i offentligheten har blitt en stor byrde, men at hun ikke kan gi slipp på det fordi det vil ta henne «mange år før hun i så fall er en helt vanlig person».

For å si det med Rasmussens egne ord: «Helt seriøst. Det er som å grave sin egen felle».

