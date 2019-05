SELVBIOGRAFI: Kjendisstylisten Erlend Elias Bragstad er i disse dager ute med sin selvbiografi, «Fra Tysfjord til Tigerstaden». Foto: Frode Hansen

Tynn, men sjarmerende: Bokanmeldelse: Erlend Elias: «Fra Tysfjord til Tigerstaden»

TV-kjendis Erlend Elias’ selvbiografi er en ærlig og ganske sjarmerende liten bok om en mann det er lett å like.

Nå nettopp







TV-kjendisen Erlend Elias Bragstad har et vinnende vesen og godt humør. Noe som også skinner gjennom i denne fortellingen. Og bra er det, for egentlig er historien om Erlend Elias’ liv så langt kanskje i tynneste laget til å forsvare en hel bok.

Lest? Erlend Elias: – Jeg holdt pappa i hånden da han døde

Selvbiografi Erlend Elias: «Fra Tysfjord til Tigerstaden» Selvbiografi Fortalt til Tone Solberg Sider: 179 Pris: 349,- Aschehoug Terning 4 Vis mer vg-expand-down

Han tilhører kategorien «mest kjent for å være kjent», og er i så måte en typisk representant for TV-kjendisene som går i tog fra det ene realityprogrammet til det andre. Fra «Farmen» til «Skal vi danse» til «Camp Kulinaris» og så videre og så videre i en evig runddans blant de kommersielle TV-kanalene.

Terningkast 6: En litterær triumf!

Erlend Elias er da også befriende ærlig om at det viktigste akkurat nå er å vedlikeholde merkevaren «Erlend Elias» og holde seg i rampelyset så lenge som mulig. For som de sier i Amerika: «When you’re hot you’re hot. When you’re not your’re not».

les også «Farmen kjendis»-øyeblikkene som skapte overskrifter

Men bak den gjennomsminkede fasaden til kjendisen Erlend Elias befinner det seg en mann med en både krevende og «annerledes» historie. En småvokst kar med samisk bakgrunn som gjennom hele oppveksten følte seg utenfor, og som heller ville leke med dukker enn å sparke fotball. Det overfølsomme barnet knyttet seg sterkt til de eldre i familien, men heller ikke de kunne i lengden skjerme ham mot sladderen og bygdedyret.

Visste du? Erlend Elias følte seg utenfor på «Farmen»

I boken, som er fortalt i jeg-form og ført i pennen av den drevne og dyktige skribenten Tone Solberg, åpner Erlend Elias seg om et overgrep fra en eldre mann som holdt på å ta knekken på ham tidlig i tenårene. Men til tross for dette skremmende første møtet med seksualiteten, påfølgende angst og psykiske problemer, skulle Erlend Elias etter hvert komme ut av skapet som en lykkelig homse.

les også Livet etter «Farmen kjendis»: – Føler meg fremstilt som lat og sytete

Akkurat den delen er med på å gjøre dette til en ganske oppløftende fortelling.

I det hele tatt er det mye positivitet i denne boken, til tider er den ganske morsom også. Som den lettere absurde historien om Erlends kortvarige karriere som privat assistent for et gammelt ektepar i Holmenkollåsen. Her kan man virkelig snakke om kulturkollisjon mellom Ofoten og Oslo Vest.

I dag er Erlend Elias ikke bare realitystjerne, makeupartist og stylist. Ifølge seg selv er han også healer, han er klarsynt og han har «varme hender».

Du trenger ikke å tro på alt. Men det skal godt gjøres å ikke føle litt varme for mannen selv.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 03.05.19 kl. 11:32