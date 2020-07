GOD SKILDRING: Gaute Heivolls skildringer borer seg inn i hjertet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Rørende farsportrett! Bokanmeldelse: Gaute Heivoll – Drøm om de levende

Gaute Heivoll har skrevet en betagende og sår roman om en gutts oppvekst og vei inn i depresjonen.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Nå nettopp

Finslands store sønn, og en av kronprinsesse Mette-Marits norske favorittforfattere, var bare nitten år da han mistet sin far. I «Drøm om de levende» forteller Gaute Heivoll for første gang farens historie, fra midten av 1940-tallet og fireogtyve år frem i tid. Resultatet er et gripende portrett av en gutts oppvekst og vei inn i voksenlivet, hans familie og innbyggerne i en liten bygd midt i det sørlandske bibelbeltet.

Heivolls far vokste opp på en gård i Finsland utenfor Kristiansand. Han var en begavet og følsom gutt, som tidlig begynte å undre seg over hvordan verden henger sammen. Den lille bygda, som har vært sentral i så mange av forfatterens bøker, var et tett sammensveiset samfunn, med skolen og kirken i sentrum for folks liv. Faren, som i romanen ikke nevnes ved navn, men bare er «han», oppdager tidlig hvordan skam kan ødelegge liv og forfølge et menneske. Eller som det heter seg i romanen: «Skammen er et fugleegg du kan gjemme i hjertet».

Om boken Forfatter: Gaute Heivoll

Tittel: «Drøm om de levende»

Sjanger: Roman

Forlag: Tiden

Sider: 478

Pris: 379 kroner Vis mer

Heivoll er svært god til å skildre verden med en ung gutts vaktsomme blikk, fra vennskap til den første kjærligheten, og maner frem livet slik han med dikterisk innlevelse tenker seg at det må ha fremstått for faren. Bygdas innbyggere byr på mange minneverdige karakterer som med stor ømhet trer frem for leseren.

Gutten som etter hvert blir en ung mann, forlater bygda, men ikke for å bli dikter, prest eller skihopper, slik talentene hans kunne tilsi. Etter realskolen i Kristiansand, militæret og befalsskolen i Nord-Norge, bærer det til Oslo som midlertidig politikonstabel, men livet er i ferd med å rakne. Depresjonen kommer snikende. Treogtyve år gammel legges han inn på en klinikk for nervøse. Den gang som nå er det langt mindre skamfullt å brekke et ben enn å slite med psykisk helse.

Om forfatteren: Gaute Heivoll (f. 1978) er oppvokst i Finsland utenfor Kristiansand. Han har studert jus og psykologi og gått på Forfatterstudiet i Bø. Heivoll debuterte med «Liten dansende gutt» i 2002 og har siden utgitt en rekke romaner, noveller, dikt og barnebøker. Han fikk sitt store gjennombrudd med romanen «Før jeg brenner ned» i 2010, en bok han vant Brageprisen for og som også har blitt filmatisert. Vis mer

Med sine nesten fem hundre sider, er «Drøm om de levende» en lang bok det tar litt tid å bli glad i, men som langsomt borer seg inn i leserens sinn. Hele boken er skrevet i tredjeperson presens, en noe uvanlig form for en roman om fortiden. Grepet skaper tilstedeværelse og nærhet, og Heivoll har antagelig skrevet sin beste bok siden gjennombruddet med «Før jeg brenner ned».

Om det er en hommage eller et plagiat skal forbli ubesvart, men Exil Designs bokomslag minner mistenkelig mye om Stian Holes design til Lars Saabye Christensens «Byens spor». Pass derfor på at du får med deg riktig bok i bokhandelen.

Publisert: 24.07.20 kl. 13:48

