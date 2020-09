På grensen til selvgodt: Bokanmeldelse Mads Hansen: Min instastory

FRA FOTBALL TIL FAME: Hvordan ble Mads Hansen, en middelmådig fotballspiller fra Lier, et av Norges meste kjente fjes? I «Min inststory» gir han en forklaring, som tidvis varierer like mye i humor og kvalitet som hans mange stunts, samtidig som han ettertrykkelig får vist hvilken kløpper han er på å underholde. Koste hva det koste vil. Foto: Line Møller

Mads Hansen viser i «Min instastory» hvilken kløpper han er på å underholde. Koste hva det koste vil.

Nå nettopp

«Min instastory» Undertittel: «den usedvanlig korte reisen fra middelmådig, tonedøv fotballspiller, via bloggerkrig og meningsløse veddemål, til popstjerne og altfor mange følgere på Instagram.» Forfatter: Mads Hansen Forlag: Kagge Sjanger: Sakprosa Pris: 332,- Vis mer

Mads Hansen har etablert seg som et såkalt «husholdsnavn», altså et navn nettopp alle i husholdet kjenner til.

Enten kjenner man ham fra fotballbanen, fra VGTV, gjennom låta «Sommerkroppen», påtroppende «Farmen»-programleder eller, kanskje mest sannsynlig, gjennom sosiale medier. Mads Hansen har nemlig en av Norges største Instagram-kontoer, med drøyt 460 000 følgere.

Og i «Min instastory» forsøker Hansen å forklare, eventuelt forsvare, hvordan en middelmådig fotballspiller fra Lier har klart å bli så kjent. For selv om en annen fotballspiller, Cristiano Ronaldo, har flest insta-følgere i hele verden, så er det definitivt ikke fotballstatusen som har gjort Hansen til kjendis.

Det Hansen er aller, aller best på, er først og fremst å underholde.

SELVRANSAKENDE: «De beste delene av boken er de der Hansen ikke forsøker på vittig, på grensen til selvgodt, vis å forklare egen triumf, men der han heller er selvransakende og nær. Da evner han til og med å være rørende, noe som kom smått overraskende på denne leseren.», skriver VGs anmelder. Foto: Line Møller

Dette er også det boken hans handler om - beretninger og anekdoter fra stuntene som har skaffet ham mest oppmerksomhet. Problemet med det er selvsagt at dette er historier svært mange allerede har fått med seg. Løsningen er å forsøke å sprite dem opp med noen hittil ukjente detaljer, men det er nok ikke nok til å gjøre boken voldsomt spennende for dem som har fulgt Hansen mer eller mindre tett de siste årene.

I tillegg er boken en slags håndbok i Instagram. Formen er i så måte todelt, en del er en kronologisk, selvbiografisk beretning om Hansens ferd mot kjendisstatus. Den andre delen består av do’s and dont’s, topplister og tips; en slags Hansens guide til å skaffe seg flere følgere på Insta.

Det utgjør en litt merkelig total. Er Hansen sine fans, som først og fremst vil lese underholdende historier om hans liv og virke, de samme folkene som tørster etter tips for hvordan de skal skaffe seg følgere på insta? Og de folkene som eventuelt tørster etter slikt – er mange av dem fans av Mads?

Det siste virker lite trolig, da en stor del av han hans offentlige profil består i å gå etter bloggere og influencere som ikke merker reklameinnlegg godt nok, eller som dekker over det faktum at de retusjerer kropp og utseende på bilder.

Men tipsene er like fullt gode de, altså.

De beste delene av boken er dem der Hansen ikke forsøker på vittig, på grensen til selvgodt, vis å forklare egen triumf, men der han heller er selvransakende og nær. Da evner han til og med å være rørende, noe som kom smått overraskende på denne leseren.

Særlig er historien om farens død sterk. Det er også ganske fint å lese om episoden med kompisen Erik Follestad, og om hvordan de klarte å bli venner igjen.

«Min instastory» er, i likhet med Mads Hansen, ganske underholdende. Man småhumrer underveis, språket er lettbeint, og han er akkurat like på grensen til usjarmerende hoverende over egen suksess i bokform, som han er på sosiale medier.

Hovedteksten er ispedd flust av screenshots, chat-dialoger og QR-koder(!) som leder til mer innhold, akkurat som for å understreke nettopp hvor interaktiv Mads Hansens offentlige profil er. Igjen blir det litt merkelig, dette er jo en bok, og ikke en nettsak. Det er fiffig, men tilfører ikke boken så voldsomt mye.

Merkelig er vel egentlig et ganske dekkende ord for hele vår forgjengelige SoMe-samtid. Og «Min instastory» gir et greit innblikk i nettopp hvor rar veien til å bli, og tilværelsen som, kjendis anno 2020 er.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm

For ordens skyld: Mads Hansen er tilknyttet VGTV, som er heleid av VG.

Publisert: 07.09.20 kl. 12:32

