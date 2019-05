STRID: Aylar Lie (35) og Petter Northug (33) har vært svært uenige siden bokslippet i fjor høst. Foto: Robert Eik/VG og NTB scanpix

Forlaget frifunnet etter Northug-boken – Aylar Lie må betale

Strawberrry Publishing er frikjent i anklagen om krenkelse av privatlivet til Aylar Lie i Petter Northugs biografi «Min historie».

Dommen falt i forliksrådet i forrige uke.

«Retten finner det ikke sannsynliggjort at Lies æresfølelse eller omdømme objektivt sett har blitt krenket gjennom ytringen som er grunnlaget for erstatningssøksmålet», heter det i dommen.

Retten opplyser at de etter en nøye vurdering har kommet frem til at forlaget ikke har opptrådt i strid med straffeloven, og at ytringen i boken ikke anses som rettsstridig. Dermed konkluderer de med at grunnlaget for å kreve erstatning bortfaller.

4600 kroner

Strawberry Publishing, moderselskapet til Pilar forlag, er dermed frifunnet, mens Aylar Lie pålegges å betale 4600 kroner i saksomkostninger til Strawberry Publishing.

Jonas Forsang, som skrev boken for Northug, sier i en kunngjøring at han er glad for dommen.

Forlegger Magnus S. Rønningen i Strawberry Publishing sier i en uttalelse at det aldri var deres ønske at denne boken skulle være ubehagelig for noen som blir omtalt.

– Som retten påpeker, var det Lie som brakte denne personlige historien til offentligheten og inkluderte andre mennesker i den, og da er det viktig at man i en biografi kan komme med sin versjon. Nå anser vi uansett dette for et tilbakelagt kapittel og fokuserer på sommeren og høstens utgivelser, sier Rønningen.

VG har vært i kontakt med Aylar Lie, som foreløpig ikke har lest dommen, og derfor vil avvente med å kommentere. Lies advokat har så langt ikke besvart VGs henvendelse.

Bråk om biografien

Da Northugs nye biografi «Min historie» ble lansert i oktober i fjor, forlangte Aylar Lie, kjent fra TV-serier som «Skal vi danse» og «Farmen kjendis», at Pilar forlag fjernet avsnittet som omhandlet henne. Hun satte advokat John Christian Elden på saken, og få dager senere valgte forlaget å etterkomme kravet, til tross for at de mente de sto på trygg juridisk grunn ved å ha avsnittet med i utgangspunktet.

Men Lie – nylig kåret til årets pokerspiller i Norge – sa seg ikke fornøyd med det. Hun gikk rettens vei med krav om økonomisk oppreisning.

– Poenget her er at det som står om Lie i førsteopplaget av boken om Northug, er en krenkelse av hennes privatliv, uttalte Tony Vangen hos Elden advokatbyrå, til VG i november i fjor.

I «Min historie» snakket Northug for første gang om forholdet til Lie, som han hevder startet i Oslo natten etter at han hadde vunnet VM-gull på femmila i 2011.Lie på sin side har fastholdt at innholdet ikke bare er krenkende, men uriktig.

