POPULÆR SVENSKE: Anders de la Motte (51) har vunnet en rekke priser for sine krimbøker. «De bergtatte» er hans tolvte krimroman, og den første i en planlagt serie.

Trollbinder leseren - Bokanmeldelse: Anders de la Motte: «De bergtatte»

Den som våger seg inn i Anders de la Mottes nye, mørke rike slipper ikke så lett ut igjen.

Du har kanskje lest hans populære årstids-krimkvartett («Sensommer», «Høstdåd», «Vinterild» og «Våroffer») som har gjort ham til en av Sveriges mestselgende krimforfattere.

Nå er Anders del la Motte klar med første bok i en splitter ny serie, og «De bergtatte» innbyr til strekklesning. Boken er allerede solgt til femten land og nominert til prisen for årets beste svenske krimroman, en pris Motte vant i 2015 for «Ultimatum».

I «De bergtatte» foregår mye av handlingen i Skåne i Sverige. Det samme området Motte har brukt som kulisse i flere tidligere krimromaner.

Info BOKANMELDELSE: «De bergtatte» Forfatter: Anders de la Motte

Forlag: Kagge forlag

Sjanger: Krim, thriller Sider: 515 Pris: 429 kr Vis mer

En åtte år gammel gutt forsvinner.

Morgenen etter blir han funnet forkommen i en bergsprekk - med en helt ny personlighet.

Mange år senere forsvinner et kjærestepar mens de utforsker en sagnomsust grotte. Jenta kommer fra en velstående familie med direktelinje inn til politiets ledelse. Saken blir derfor gitt høyeste prioritet.

Kriminalinspektør Leo Asker får i oppdrag å lede etterforskningen, men da hun stiller seg tvilende til kollegaenes teori om kidnapping, mister hun ansvaret og blir omplassert.

Til «Avdelingen for bortkomne saker og fortapte sjeler», i kjelleren på politihuset.

Her oppdager Asker at det har vært flere forsvinninger i det samme området, og noen har plassert figurer av de savnede personene i et offentlig modelljernbanelandskap.

Asker og leseren kastes ut i en jakt som blir både spennende og uhyggelig, og ikke minst overraskende.

I «De bergtatte» viser Motte hvorfor han er en av Sveriges aller beste og mest spennende krimforfattere for tiden.

Krimmysteriet er imponerende godt bygget opp, med elegante kapitteloverganger og vendepunkter som treffer perfekt i handlingen, og bidrar til å holde leserens interesse høyt gjennom over femhundre sider.

Språket kler seriemorderthrilleren. Spenningsmessig er «De bergtatte» det beste Motte har skrevet, men Motte var litterært bedre i «Årstidskvartetten, som også hadde en annen psykologisk dybde.

Den drevne krimleser vil kjenne igjen elementer fra moderne seriemorderthrillere og politiromaner, men også fra klassikere som John Fowles «Samleren».

Leo Asker fremstår på flere områder som en kvinnelig utgave av Jo Nesbøs Harry Hole.

Hun må også bryne seg på den ambisiøse kollegaen Jonas Hellman, som gir assosiasjoner til Holes rival Mikal Bellman. Dessuten har hun også trekk fra Stieg Larssons Lisbeth Sallander, noe Motte trolig understreker ved å kalle moren Isabell Lissander.

Slike artige «påskeegg» er det flere av i boken. Avdelingen Asker blir omplassert til har en rekke likhetstrekk med Jussi Adler-Olsens Avdeling Q.

Noe av det beste ved boken er karakterene, som er svært interessante og som overrasker.

Leo Asker etableres som en sterk og interessevekkende hovedperson allerede fra begynnelsen, et inntrykk som forsterkes gjennom boken.

«Ombytteren» er en annen god karakter, men det hadde klinget bedre om oversetteren hadde brukt «byttingen». Det kunne forsterket bokens symbolske elementer. Det hadde også vært mer tilfredsstillende om bakgrunnen for hans motivasjon ble utdypet mer, og ikke bare antydet.

«De bergtatte» er et mørkt eventyr om skyggelandene vi bærer i oss, og en av de mest spennende krimromanene jeg har lest denne høsten.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei