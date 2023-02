BESTSELGER: John Boynes «Gutten i den stripete pysjamasen» ble den mestselgende boken i Irland i 66 uker og vant to Irish Book awards – og ble en suksess verden over, også i Norge. Nå er oppfølgeren her.

Bokanmeldelse: Oppfølgeren til «Gutten i den stripete pysjamasen»

Det er atskillig alvor over John Boynes oppfølger til suksessromanen «Gutten i den stripete pysjamasen».

I «Alt som er ødelagt» møter vi en 91 år gammel kvinne fylt av skyld og skam over sin og familiens atferd under Holocaust.

Hun er storesøster til Bruno, gutten i den stripete «pysjamasen», som ble verdenskjent etter den internasjonale bestselgeren – som også ble filmatisert med stor suksess.

Den irske suksessforfatteren John Boyne har snekret en fiks historie, med flid og i partier et fascinerende plot med sprang mellom krig og ettertid. Språket flyter og gjør stoffet lettlest i Tore Aurstads oversettelse.

Det er London 2022.

Gretel er enke, har en sønn, bor i den velstående bydelen Mayfair og har levd med løgner i alle år etter 1945. Så flytter et ungt par med et barn flytter inn i etasjen under. Hvorfor har barnet ofte skader og blå flekker – og moren også? Gretels liv tar en vending med nabosønnen komme, og historien tar av ettersom Gretel langsomt våger å stå ved sin fortid.

I «Alt som er ødelagt» begir John Boyne seg inn på en ferd som kan være ganske ruskete: å ta fatt i storyen i en tidligere bok og nøste videre i en ny.

Men det er mange år siden den norske utgivelsen av «Gutten i den stripete pysjamasen» (2006), og man kan gjerne lese de to bøkene hver for seg.

Info Bokanmeldelse: Alt som er ødelagt Forfatter: John Boyne Oversetter: Tore Aurstad Sjanger: Roman Forlag: Cappelen Damm Sider: 364 sider Pris: 385 kroner Vis mer

Gretel har i alle år skjult sin tyske bakgrunn og familiehistorie. Faren var en beryktet kommandant i tilintetgjøringsleiren Auschwitz, og henrettet etter verdenskrigen.

Hennes lillebror forsvant i leiren på tragisk vis, og moren og Gretel løy seg inn i etterkrigstiden med oppdiktet livshistorie. Først forsøker de seg i Paris, moren tror hun har funnet en ektemann som kan forsørge dem, og Gretel tror hun har fått en kjæreste.

Men mennene har lurt dem, de er fra familier som ble rammet av krigen, og mor og datter mishandles og kjeppjages. På 1950-tallet bygger Gretel opp et liv i Sydney i Australia. Der støter hun på farens unge tyske assistent og Untersturmführer, som hun en gang var forelsket i og som nå har gjemt seg bort, som henne selv.

Gretel fotfølger ham og hans lille sønn. Deretter bærer det tilbake til Europa.

Romanen har mange sprang mellom fortiden og nåtiden. Sakte fyller John Boyne inn i de hull og løgner Gretel lever med, overfor sin egen sønn og kommende hustru, den kvinnelige naboen som er 30 år yngre – en hemmelighet også der.

Boynes skildrer smerten storesøster Gretel har levd med i alle år etter at lillebroren kledde på seg en stripete ‘pysjamas’ som hans jødiske venn Shmuel gikk med.

Det er ingen tung historiebok, dette.

John Boynes har et godt tak om underholdningens verktøykasse, både hjerte og smerte, samtidig som han tar fritt for seg fra et bredt spekter av dramatiske historiske og oppdiktede hendelser.

Og alvorlige temaer som ansvar, soning og skyld kan bli i overkant overfladisk. Det er veldig mye på en gang. Men Gretels siste handlinger og romanens avrunding har svung.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes