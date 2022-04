FILM-FYR: John Kåre Raake er opprinnelig dramatiker og manusforfatter, blant annet delaktig i filmene «Bølgen» og «Skjelvet». Thrillerdebuten «Isen» ble blant annet solgt til Tyskland for rundt 1 million kroner. Nå er oppfølgeren klar.

Lunkent fra ishavet: John Kåre Raake: «Dypet»

En historie om russere og nordmenn som sammen skal få hevet en gammel ubåt fra havets bunn, virker forsiktig sagt litt underlig å lese en måned etter invasjonen av Ukraina.

Av Sindre Hovdenakk

Men det er ikke den eneste grunnen til at «Dypet» ikke helt klarer å engasjere.

John Kåre Raake debuterte som thrillerforfatter i 2019 med romanen «Isen». Det var en debut jeg ga god kritikk, og særlig fremhevet jeg at boken var teknisk sett nær fullkommen når det gjaldt selve spenningsoppbyggingen.

Det samme kan jeg ikke si om oppfølgeren som nå altså kommer - fortsatt med den tidligere spesialsoldaten Anna Aune i hovedrollen.

Info BOKANMELDELSE: «Dypet» Forfatter: John Kåre Raake Sjanger: Thriller Forlag: Gyldendal Sider: 235 Kr: 399 Vis mer

Hun har et sterkt ønske om å hente opp liket av sin gamle venn, forskeren Daniel Zachariassen, som under dramatiske omstendigheter døde under deres felles ekspedisjon, slik den ble beskrevet i «Isen».

For å få til dette må hun samarbeide med russiske spesialstyrker som skal finne tak i en gammel ubåt i akkurat det samme området. Den forliste i 1962, og skjuler en hemmelighet som under ingen omstendighet må komme i andre makters besittelse.

Samtidig mobiliseres et gammelt nettverk av det som kalles «brorskapet», gamle, sviktete og bitre menn fra det tidligere Sovjetunionen. De ser en anledning til å revansjere ting som skjedde på 1960-tallet. Og som en løs kanon på dekk finner vi den 83 år gamle tidligere atomfysikeren Czarina Blum, som har sine helt egne motiver for å finne igjen ubåten.

Dypest sett, også bokstavelig talt - vi snakker her om 4000 meter under havoverflaten - handler boken i tillegg om hvem som egentlig har retten til grunnen under isen på Nordpolen.

Dette berører også kinesernes aktivitet i det samme området, slik den ble skildret i «Isen». Så skal man få skikkelig utbytte av oppfølgeren, er det nok en ide å lese den første boken først.

Det blir en del tråder å holde rede på, og det blir nødvendig med mange sprang frem og tilbake i tiden for at Raake skal kunne tråkle det hele sammen. Egentlig er det ikke så mye action å skrive om heller, før det lenge varslede dykket flere kilometer nede under isen endelig starter.

Det er noe mekanisk ved selve spenningsoppbyggingen i denne boken, der elementene legges på plass i en gitt og ganske forutsigbar orden. Det episodiske preget som jeg syntes fungerte bra i den forrige boken, blir denne gangen mer som et minus.

Nåtiden i «Dypet» er lagt til 2018. At det i dag virker svært lenge siden kan ikke forfatteren noe for. Men thrillere med stormaktspolitikk som bakteppe blir aldri det samme igjen etter skammens dato 24. februar 2022.

