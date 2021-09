Kommentar

En litterær stilskaper

Av Sindre Hovdenakk

DØDE TORSDAG: Novellekunstneren Kjell Askildsen døde torsdag ettermiddag, 91 år gammel.

Kjell Askildsen er død, og med det har norsk litteratur mistet en av sine viktigste stilskapere.

Med sine bøker fornyet og revitaliserte Askildsen novellekunsten, og han ble en levende målestokk for generasjoner av norske forfattere. Ari Behn var bare en av mange som hadde Kjell Askildsen som sitt store idol.

Forfatterkollega Knut Faldbakken har kanskje sagt det aller best: Kjell Askildsen var både en gudfar og en demon. For det har vært mange som har strukket seg etter hans litterære nivå, men bare ytterst få som har kommet i nærheten av det. Det er slett ikke det verste ettermæle en forfatter kan få.

Det er et langt liv som nå har kommet til veis ende. Kjell Askildsen ble født i Mandal i 1929, og vokste opp i et sterkt religiøst hjem. Faren satt i en tid på Stortinget for Kristelig Folkeparti, og sønnen har senere skildret en barndom preget av pietistisk kristendom og helvetesangst. Det skulle bli en lang frigjørelsesprosess, som toppet seg med debutboken «Heretter følger jeg deg helt hjem» fra 1953. Bokens skildring av ung erotikk vakte skandale i sin samtid, og ifølge Askildsen selv brente faren hans boken!

Den som er sulten på flere detaljer fra Kjell Askildsens fargerike biografi kan med fordel finne frem Alf van der Hagens eminente intervjubok fra 2014: «Kjell Askildsen. Et liv». Her forteller Askildsen blant annet om hvordan han som guttunge ble involvert i motstandsbevegelsen, og om et yrkesliv som blant annet involverte karrierer som bryggeriarbeider, pensjonatvert og frilansmedarbeider her i VG!

Kjell Askildsens vei ut av det knugende sørlandsmiljøet fortsatte etter debuten med de to 50-tallsromanene «Herr Leonard Leonard» og «Davids bror». Men det var med novellesamlingen «Kulisser» fra 1966 at han for alvor ble et navn i det unge, modernistiske miljøet som den gang preget norsk litteratur. Hans diktning ble nå mer og mer lik mannen selv: Stram, streng og asketisk i formen, med et skarpt blikk for livets tilsynelatende meningsløshet. Det var en form han rendyrket utover på 1980- og 1990-tallet, etter et kort mellomspill som sosialrealist i AKP (ml)-perioden i 70-årene.

Det tre novellesamlingene som vil bli stående lengst er nok «Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten» (1983), «En plutselig frigjørende tanke» (1987) og «Et stort øde landskap» (1991). Her har Kjell Askildsen funnet den knappe, renskårne formen som vi i dag forbinder med navnet hans. Tekstene kan kretse rundt små, tilsynelatende bagatellmessige detaljer, og livsfølelsen kan virke både misantropisk og dyster. Det hviler ofte noe kammerspillaktig og innestengt over Askildsens tekster. Men til tross for dette, og til tross for avstanden og tausheten som så ofte preger de litterære skikkelsene hans, dirrer det hele tiden en intens spenning rett under overflaten.

Det kan handle om latent aggressivitet, om begjær eller lengsler. Og hele tiden merker vi forfatterens presisjon og tilstedeværelse i teksten. Det er eksistens i sin reneste form, og det er bare en suverent dyktig forfatter som kan komme unna med en slik form for litterær minimalisme.

Selv kalte Kjell Askildsen det helst fortettethet, og det er slett ikke så dumt sagt. Forfatterskapet hans vil uansett bli stående som en referanse og et kvalitetsbegrep i mange, mange år.

Forfatteren skal selv få det siste ord, hentet fra intervjuboken til Alf van der Hagen: «Jeg har vært god hele tiden, jeg.»