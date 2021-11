FØRSTE ROMAN: Ingvild H. Rishøi (43) har markert seg som en prisbelønt novelleforfatter – og i 2014 vant hun Brageprisen for «Vinternoveller». Nå har hun skrevet sin første roman.

Årets julefortelling! Bokanmeldelse: Ingvild H. Rishøi: «Stargate»

Brageprisnominerte Ingvild H. Rishøi, har skrevet en julefortelling for vår tid, tydelig inspirert av H. C. Andersens klassiker «Piken med fyrstikkene».

Av Gabriel Michael Vosgraff Moro

På Nedre Tøyen i Oslo vokser hele 63 prosent av barna opp i fattige familier.

En stor andel mottar sosialhjelp. Det er mange årsaker til at det er slik. En av dem er alkoholmisbruk.

På østsiden av Vaterlands bro, i Grønlandsreiret, ligger den velkjente, brune, puben Stargate. Sentral beliggenhet og billig øl er en farlig kombinasjon for byens drankere.

Det er dit Ronja og Melissas pappa drar for å slukke sine sorger i Ingvild H. Rishøis første roman, julefortellingen «Stargate».

FAKTA: «Stargate» Forfatter: Ingvild H. Rishøi Tittel: «Stargate» Sjanger: Roman Forlag: Gyldendal Sider: 146 Pris: 339 kroner Vis mer

Faren elsker sine to døtre, Melissa på seksten og lillesøsteren Ronja, bokens jeg-forteller, men kjærligheten til alkoholen vinner. Når farens nye jobb som juletreselger ryker og han forsvinner inn i rusen igjen, tar Melissa over jobben hans, med Ronja som lokkemat for pyntegrønt.

For i julen elsker jo alle fattige barn!

Det er syv år siden Rishøis forrige bok, den brageprisvinnende novellesamlingen «Vinternoveller». Nå er romanen «Stargate» nominert til Brageprisen allerede før den ble utgitt. Dette er tredje gang forfatteren er nominert.

Ingvild H. Rishøi har alltid hatt et bankende hjerte for folk som sliter, for de sårbare og desperate. Hun er en mester i å komme på innsiden av dem som står på utsiden, enten det er sosialt eller økonomisk. Ikke minst har hun en sjelden evne til å se verden med barnets blikk.

Selv på det mørkeste, er håpet aldri langt unna.

Så også i «Stargate». Eller som Ronja uttrykker det:

«Men jeg kan ikke håpe. Det er sånn hjernen min er. Da håper jeg at noen knuser hele Stargate, og stenger alle ølkraner i verden, men det skjer aldri, det renner alltid øl ut et eller annet sted, og jeg ble svart i hodet.»

Ronja er en minneverdig karakter som bærer i seg julens kjærlighetsbudskap.

«Stargate» gir også et fint portrett av lokalmiljøet på Tøyen, der en hjelpende hånd ikke er langt unna og undere skjer når det ikke finnes noen annen utvei. På sin stillferdige måte er dette også en politisk bok, et forsvarsskrift for de glemte barna som vokser opp i trange kår og systemet som svikter dem.

Rishøi skriver i en muntlig, hverdagslig stil, slik hun har perfeksjonert den i sine noveller.

Hver setning synes gjennomtenkt.

Boken er underfundig, smart, håpefull og trist, med en god porsjon livsvisdom og en slutt som åpner seg mot lyset. Selv om det handler om omsorgssvikt, står barnets håp og optimisme i sentrum.

Er så dette en ren voksenbok? Nei, det er en bok som passer for alle fra ti til hundreogti.

Det vil overraske meg om Ingvild H. Rishøi igjen vinner Brageprisen og danker ut Jon Fosse med denne boken, men hun vinner definitivt prisen for årets beste julefortelling.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro