HEDRET: Ragnar Ulstein mottar forsvarets hederskors i forbindelse med markeringen av frigjøringsjubileet og Forsvarets veterandag på Akershus festning, 8. mai 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Krigsveteran Ragnar Ulstein om Michelet: – Alvorlig tillitsbrudd

BOK 2018-11-09T12:49:39Z

Krigsveteran og krigshistoriker Ragnar Ulstein (98) reagerer sterkt på hvordan Marte Michelet har behandlet hans bidrag til hennes nye bok.

Publisert: 09.11.18 13:49 Oppdatert: 09.11.18 14:36

– Et alvorlig tillitsbrudd, skriver Ulstein i en e-post til VG torsdag kveld på spørsmål om han har hatt kontakt med Marte Michelet (43) etter at sistnevnte intervjuet han i forbindelse med researchen av boken «Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet».

Boken sentrerer rundt det brennbare spørsmålet om hva den norske motstandsbevegelsen egentlig visste om jødedeportasjonen fra Norge under den 2. verdenskrig. Flere historikere har kritisert boken etter lanseringen, blant annet i Klassekampen (papir) og i Dagbladet .

Ragnar Ulstein, som selv var løytnant i Kompani Linge under krigen, tilbrakte store deler av sitt profesjonelle liv etter krigen som journalist, forfatter og ikke minst krigshistoriker.

Lest? «Kjakan» i opptak: Ble varslet om jødeaksjonene i forkant

Ifølge Ulstein forelå det en avtale om at Marte Michelet skulle oversende den delen av boken hvor Ragnar Ulsteins intervju med krigshelten Gunnar «Kjakan» Sønsteby ble omtalt og analysert.

VG omtalte dette kapittelet torsdag.

Først onsdag denne uken – dagen før lanseringen – ble han varslet om boken, skriver Ulstein i e-posten.

Selve boken fikk han i hendene torsdag morgen, altså på samme dag som lanseringen av den. Det misliker Ragnar Ulstein.

– Jeg viste henne tillit – en motdebattant – da hun ba om, og ble invitert hit. Ble syk, men avlyste ikke besøket. Jeg snakket fritt, uten å ha fått liste på spørsmål, slik at jeg kunne ha forberedt meg. Mitt arkiv er oversendt Norsk Hjemmefrontmuseum. Derfor var det ille at jeg ikke fikk tilsendt den delen av intervjuet hun kom til å bruke, eller bygge på, skriver Ragnar Ulstein i e-posten til VG.

Marte Michelet presiserer på sin side overfor VG at det aldri ble avtalt noen sitatsjekk, ettersom hun kun siterer Ulstein på to setninger.

– Derfor så ingen av oss noen grunn til det. Det ville jo også ha vært unaturlig, ettersom Ulstein er en aktør. Dette er veldig transparent. Alt jeg har av kildemateriell som jeg baserer meg på er tilgjengelige kilder for alle gjennom historiske arkiver. Og der har Ragnar Ulstein gjort en kjempejobb med sitt arkiv som nå ligger i Hjemmefrontmuseet. Han er den viktigste premissleverandøren på dette området siden tidlig 1970-tall, og en av de første som begynte å stille spørsmålene som jeg stiller nå, sier Marte Michelet til VG.

– Likevel bruker Ragnar Ulstein ordene «alvorlig tillitsbrudd»?

– Jeg skjønner at dette kan være tøft og vanskelig for Ragnar Ulstein. Ja, han får kritikk, men jeg håper at han – når han får lest hele boken – får summet seg litt og skjønner at han også får ros, ikke bare kritikk. Jeg har stor respekt for Ragnar Ulstein, og det tror jeg kommer godt frem i boken, sier Marte Michelet som ifølge VGs anmelder nærmest spidder Ulstein for hans håndtering av stoffet for flere tiår tilbake og frontes nesten som den mest ansvarlige for den patriotiske fortellingen om temaet.

Les VGs anmeldelse her!

Sjefredaktør for sakprosa i Gyldendal , Cathrine Sandnes, peker også på Michelets kildemateriale.

– Dette er Marte Michelets bok, basert på tilgjengelige og etterprøvbare kilder, ikke hjemmefrontens eller Ulsteins, sier Sandnes til VG.

Terningkast 6: Marte Michelet: «Den største forbrytelsen»

– Det er heller ikke riktig, det VGs anmelder skriver i dag, at Ulstein ikke ble oppringt på forhånd. Det ble han, på lik linje med etterkommere etter andre som blir omtalt i boken. Ingen har fått kopi av boken på forhånd, alle fikk tilgang på den samtidig, sier Cathrine Sandnes.

VGs anmelder skriver at Ulstein ikke skal ha blitt oppringt om innholdet i boken før utgivelse, og Ulstein bekrefter overfor VG at han ikke fikk boken før i går – samme dag som den var ute i butikk. Ifølge Ulstein fikk han ikke se innholdet som omhandlet ham før den gikk i trykken.