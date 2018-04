SAMTIDSKRONIKØR AV RANG: Marit Eikemo fremstår som nynorskens svar på Nina Lykke - og hennes nye roman er en sviende aktuell satire om boligjakt, knuste drømmer og hva det vil si å skape et godt hjem for seg selv og sine nærmeste i Norge anno 2018. Foto: Agnete Brun

Sylskarp samtidssatire: Bokanmeldelse: Marit Eikemo: «Gratis og uforpliktande verdivurdering»

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: 09.04.18 10:15

Hun har gjort det igjen! Marit Eikemo har skrevet en knakende god pageturner om norsk middelklassehverdag, knuste drømmer og jakten på det perfekte liv.

Marit Eikemo – årets festspilldikter under Dei nynorske festspela 2018 – har helt siden debuten med romanen «Mellom oss sagt» i 2006 fremstått som en forfatter med et særegent skråblikk på samtiden og moderne norsk hverdagsliv. Med betydelig språklig driv og overskudd har hun skrevet satiriske og samtidig ømme portretter av både kvinner og menn som strever med å finne sin plass i fellesskapet og leve opp til alle reelle eller innbilte forventninger om vellykkethet.

Fakta Roman Forfatter: Marit Eikemo Tittel: «Gratis og uforpliktande verdivurdering» Forlag: Samlaget Sider: 220 Pris: 379 kroner

Typiske eikemoske temaer har vært boligdrømmer, barnløshet og begjær.

De seneste årene har hun fremstått som en samtidskronikør av rang – nynorskens svar på Nina Lykke – med et tydelig hat-elsk-forhold til ny teknologi, Facebook og Finn.no.

Så også i hennes nye roman «Gratis og uforpliktande verdivurdering», en bok som tar opp flere tråder og interessefelt fra tidligere bøker. Eikemo er ikke en forfatter som forandrer seg mye fra bok til bok. Stilen og temaene er gjenkjennelige, men det legger knapt noen demper på opplevelsen.

Hovedpersonen denne gang er noen-og-førti år gamle Hanne, som sammen med journalisten Andreas og to barn på tre og fem år, bor hun i en leilighet utenfor Bergen hun lenge har følt er alt for liten. Alle vennene fra studietiden har for lengst store barn og villa med hage.

Fakta Om forfatteren Marit Eikemo (f. 1971) i Odda er utdannet cand.mag. Hun har vært journalist i Bergens Tidende, redaktør for Syn og Segn, informasjonssjef for Festspillene i Bergen og redaktør i forlaget Vigmostad og Bjørke. Fra 2016 er hun daglig leder for Cornerteateret i Bergen. Eikemo har utgitt fem romaner og essaysamlingen «Samtidsruinar». Eikemo fikk Nynorsk litteraturpris 2011. I 2017 fikk hun Amalie Skram-prisen for forfatterskapet sitt.

Selv ventet hun og Andreas lenge med å få barn. Heller ikke jobben hun i tyve år har hatt i et analysebyrå, er hva hun så for seg da hun nesten fullførte hovedfaget sitt i litteraturvitenskap.

Når drømmehuset i selveste drømmegaten dukker opp på Finn.no, setter Hanne alt på spill for å skaffe nok kapital til å kunne være med i budrunden. Bare de får kjøpt dette huset skal alt bli bedre for dem! Hennes besettelse leder til et oppgjør også med de valg hun og mannen har tatt knyttet til jobb, karriere og barn.

Er samlivet deres bygget på en livsløgn, kanskje så mange at jakten på drømmeboligen blir deres felles undergang?

Som i tidligere bøker er Ibsen en viktig referanse for Eikemo: «sanning hos Ibsen dreier seg ikkje om at han skriv om sanne ting, ting som faktisk har skjedd, men at dramaa hans har ei spesiell evne til å la ting ved livet vårt tre fram for oss, frå det skjulte.»

Denne beskrivelsen gjelder også for Eikemos roman, som på sitt beste er en sviende aktuell satire om boligjakt, knuste drømmer og hva det vil si å skape et godt hjem for seg selv og sine nærmeste i Norge anno 2018. Får Hanne drømmehuset til slutt? Les boken og døm selv.

