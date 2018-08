NESTEN-TÅRER: Kronprinsesse Mette-Marit har lest boken «Tung tids tale» to ganger, og la ikke skjul på sitt brennende engasjement for temaet da hun tirsdag møtte presse. Foto: Hallgeir Vågenes

Tydelig rørt kronprinsesse Mette-Marit møtte pressen: – Utrolig sterkt

BOK 2018-08-21T20:52:53Z

Kronprinsessen dukket opp på litteraturhuset i Oslo for å overvære en samtale om et tema hun virkelig brenner for.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 21.08.18 22:52

«Tung tids tale» av Olaug Nilsen. Et lite mesterverk. Lest på nytt i dag. Kjenner meg ru innvendig. Og tenk at den uslåelige kombinasjonen sol, sommer og bok er her allerede ...».

Ordene tilhører kronprinsesse Mette-Marit (45), og ble lagt ut på hennes egen Instagram 12. mai i år. Tirsdag kveld var kronprinsessen til stede i salen da forfatteren av nettopp den kritikerroste boken «Tung tids tale», Olaug Nilssen (40), møtte statsminister Erna Solberg (57) til en samtale om hvordan en roman kan forandre livene våre – både som leser og som samfunnsborger.

Seansen fant sted i Litteraturhuset i Oslo. Og etterpå tok en tydelig rørt kronprinsesse seg tid til en rask prat med de fremmøtte journalistene.

– Det var en veldig berørende samtale. Jeg har vært så heldig å få lese denne boken, og ble veldig beveget da jeg leste den. For meg er utrolig sterkt det som handler om hvem jeg blir som menneske når dette skjer med livet mitt. Det er et tema som mennesker strever med hver eneste dag, sier kronprinsessen, som altså følte for å lese boken to ganger.

– Det jeg blir berørt av, må jeg nesten lese flere ganger. For å se det på nytt på et eller annet vis, tilføyer hun.

«Tung tids tale» ble belønnet med Bragepris og med terningkast 6 i VG. Boka er historien om å være foreldre til et barn med autisme, og om kampen for at barnet skal bli sett som den han er, og få den støtten han og ikke minst familien trenger.

Under seansen på scenen fortalte forfatteren at det var hun selv som hadde sendt boken til Erna Solberg, og at hun ble både overrasket og glad da hun – gjennom media – fikk vite at statsministeren hadde lest den og at «hun syntes det var en fin bok».

– Hvordan vil du da si at det er å sitte her i samtale med statsministeren – og med kronprinsesse Mette-Marit sittende på første rad?

– Jeg synes det er stort. For meg er dette et høydepunkt i min karriere som forfatter. For meg var «Tung tids tale» et politisk prosjekt, og at jeg nå får lov å sitte og snakke med landets statsminister, det betyr masse for meg. Og hadde vi vært enda mer uenige, hadde det betydd masse likevel. Det er viktig for meg at hun faktisk gidder å prate med meg om dette, forteller Olaug Nilssen.

VGs anmelder skrev følgende i sin omtale av «Tung tids tale» i november i fjor.

«Dette er tung tids tale i en selvbiografisk form om å leve som mor til en sønn med autisme. Det handler om å få tunge løft inn i livet, for alltid, og hvordan parere og møte dette. Om å kjempe alene, i oppoverbakke så å si – hele tiden – mot et krevende barn der hjemme og mot et vedtaks-velde der ute i verden».

Bakgrunnen for tirsdagens møte mellom forfatter Olaug Nilsen og Erna Solberg er at boken nå blir teater. Riksteaterets oppsetning har urpremiere i Oslo til helgen, og skal turnere landet rundt utover høsten. Og kronprinsessen har bestemt seg for å ta turen.

– Jeg får ikke vært til stede på premieren, men jeg skal se det – det har jeg bestemt meg for, sier hun.

Kronprinsesse Mette-Marit har ikke lagt skjul på sin interesse for litteratur, og legger stadig ut bilder av bøker hun leser på sin Instagram-profil. «Tung tids tale» er ikke bare en skildring av en utfordrende mammarolle, men også av kjærligheten mellom mor og sønn.

Kronprinsesse Mette-Marit selv er mamma til prins Sverre-Magnus (12), prinsesse Ingrid Alexandra (14) – samt Marius Borg Høiby (21).