EN AV NORGES FARLIGSTE: Forvaringsdømte Stig Millehaugen debuterer som forfatter med en bok om sin historie.

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen skriver bok i fengselet

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (53), som i fjor var én uke på rømmen, har i all hemmelighet skrevet sin historie i bokform.

Boken er ført i pennen av Millehaugen selv og skal etter planen komme ut allerede i vår – om lag ett år etter at han i fjor fikk hele Norges oppmerksomhet i en intens uke i juni.

Millehaugen hadde rømt under det som skulle være en seks timer lang permisjon fra fengselet i Trondheim. Den forvaringsdømte 53-åringen, som tidligere har rømt fra fengsel tre ganger, klarte å komme seg med et fly fra Trondheim lufthavn Værnes til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Etter en ukes klappjakt ble han pågrepet av politiet – like ved Østmarkseteren og Ulsrudvannet i Oslo – medtatt etter å ha oppholdt seg utendørs.

Tilbake bak murene har mannen som flere ganger er omtalt som «Norges farligste» brukt tiden på noe helt annet:

I all hemmelighet har han skrevet bok. Det er forlaget Press som utgir boken, som ikke har stått på noen utgivelseslister.

Forlaget ønsker ikke å si om utgivelsen og bokens innhold, men ifølge VGs opplysninger forteller Millehaugen sin historie i boken.

VGs krimekspert og kommentator Øystein Milli mener det er en spennende bokutgivelse.

– Jeg er spent på hva Millehaugen skriver om egen kriminalitet og særlig på om det kommer erkjennelser. Det er spesielt at en innsatt skriver selv, de straffedømte jeg vet om har hatt en ghostwriter, sier Milli.

Om karakteristikken «Norges farligste mann», sier Milli dette:

– Det har skjedd en del ting etter at han ble omtalt som det, blant annet 22. juli-terroren, men det er ikke tvil om at de to drapene han er dømt for, gjør ham til en av de farligste, sier Milli.

Millehaugen har sittet i fengsel så å si hele sitt voksne liv etter å ha blitt domfelt for biltyverier, innbrudd og væpnet ran. Rett før jul 1992 skjøt og drepte Millehaugen en fengselsbetjent i Sarpsborg fengsel i forbindelse med at han rømte.

I 2012 ble han dømt til 21 år forvaring, lovens strengeste straff, for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed. Minstetiden ble satt til ti år. Han har hele tiden nektet straffskyld.

De siste ti årene har han sonet i Trondheim fengsel.

Millehaugens forsvarer Morten Furuholmen i advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson ønsker ikke å kommentere bokutgivelsen eller si noe om innholdet i boken.

I 2018 skrev Millehaugen en kronikk i Aftenposten om ondskap – der han blant annet skrev at han leste mye og refererte til en rekke bøker. Her gikk han også ut mot betegnelsen «Norges farligste mann» – som flere medier har omtalt ham som helt siden 1993.

– En beskrivelse jeg er uenig i, men rans- og drapsdømte menn får ofte slike etiketter. «Farlige menn» kan ofte bli oppfattet som «onde». Det er langt fra sannheten, skrev han i kronikken.

Info Forvaringsdommen mot Millehaugen 19. januar 2009 ble Young Guns-lederen Mohammed «Jeddi» Javed skutt og drept i en bil på Haugerud i Oslo.

En 31-årig norskchilener, som var øyenvitne til drapet, utpekte Millehaugen som drapsmannen.

Millehaugen ble idømt 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for drapet i Oslo tingrett 29. april 2011.

Shahbaz Dad, sentral i den rivaliserende B-gjengen, ble idømt 21 års fengsel i Oslo tingrett for å ha kontaktet Millehaugen på Facebook og bestilt drapet.

Dommen var i overensstemmelse med aktoratets påstand.

Begge de dømte anket på stedet.

Borgarting lagmannsrett dømte senere Millehaugen til 21 års forvaring for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed.

Medtiltalte Shahbaz Dad ble funnet skyldig i å ha bestilt drapet på gjengrivalen. Han ble dømt til 20 års fengsel. Vis mer