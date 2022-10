BESØKTE NORGE: Annie Ernaux i Gyldendals lokaler i Oslo i august i år.

Annie Ernaux får Nobelprisen i litteratur: − Veldig overrasket

Svenska Akademien kunngjorde torsdag at prisen går til den franske forfatteren Annie Ernaux (82).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det ble klart på en direktesendt pressekonferanse fra Stockholm kl 13.

Ernaux er skjønnlitterær forfatter og litteraturprofessor. Hun betraktes som en av Frankrikes fremste samtidsforfattere, og mange av hennes bøker er oversatt til norsk.

– Dette er en stor ære og et stort ansvar, sier prisvinneren til SVT.

82-åringen fikk nyheten samtidig som resten av verden.

– Jeg ble veldig overrasket, sier Ernaux på telefon fra Frankrike.

Nylig i Norge

Senest i august var hun på norgesbesøk og samlet over 450 publikummere i Universitetets aula i Oslo.

– Dette er så stort! Vi i Gyldendal er over oss av begeistring for tildelingen av Nobelprisen til Annie Ernaux, skriver Cathrine Bakke Bolin, forlagssjef for oversatt skjønnlitteratur.

– Annie Ernaux er en helt unik forfatter som skriver bøker som handler om oss alle, og hun har flyttet grensene for hva som regnes som et litterært språk, legger forlagssjefen til.

Forlaget mener at Ernaux skriver «sylskarpt og vakkert, fra et folkelig sted», og at hun bruker personlige erfaringer «for å skildre oss alle og våre egne levde liv».

– Og bøkene hennes er stadig brennende aktuelle, mener Bolin.

Gyldendal skriver at 2022 har vært et «Annie Ernaux-år her i Norge», med lanseringen av «Den unge mannen» og norsk kinopremiere av den franske filmen «Hendelsen», som er basert på romanen ved samme navn.

«Rasende abortfilm», skrev Aftenposten om «Hendelsen» i forrige måned.

«Sjelden har fortvilelsen over å være ufrivillig gravid blitt skildret så nærgående», mente anmelderen.

Nær 50 år lang karriere

Annie Ernaux debuterte med den selvbiografiske romanen «Les Armoires vides» i 1974 og har siden skrevet over 20 bøker.

VANT: Annie Ernaux, her avbildet på filmfestivalen i Cannes i mai i år.

Ernaux ble født i Lillebonne og bor i Paris.

82-åringen kan skilte med en rekke priser for sitt forfatterskap, blant annet den høythengende Renaudot-prisen i 1984. I 2019 var hun nominert til Man Booker International.

Hun har lenge vært blant bookmakernes favoritter til å vinne Nobelprisen i litteratur.

Får ti millioner

Ikke bare er Nobelprisen den gjeveste hederen en forfatter kan skilte med, utmerkelsen innebærer også en pengesum på ti millioner svenske kroner.

Tre norske forfattere har fått Nobelprisen i litteratur siden den første prisen i 1901: Bjørnstjerne Bjørnson i 1903, Knut Hamsun i 1920 og Sigrid Undset i 1928.

Det er altså 94 år siden prisen gikk til Norge.