MOR OG SØNN: Lucinda Riley og Harry Whittaker avbildet for noen få år siden.

Lucinda Rileys sønn: − Mamma trodde ikke at hun skulle dø

Harry Whittaker (29) har skrevet avslutningen på sin døde mammas berømte bokserie «De syv søstre».

Den irske suksessforfatteren Lucinda Riley elsket Norge og nordmenn. Så begeistret var hun at hun la deler av handlingen i «De syv søstre» til nettopp Norge.

Men bare halvveis i bokserien ble Riley syk. Og 11. juni i fjor døde hun av spiserørskreft, 55 år gammel.

Fansen var i sjokk og sorg, og svært mange skrev til de etterlatte i sosiale medier – både for å uttrykke medfølelse, men også for å høre om hva som nå skjedde med bokmysteriet.

– Pågangen føltes litt overveldende, siden vi nettopp var blitt rammet så hardt. Men det var ikke jeg som styrte mammas sosiale medier, det var min stesøster Olivia, forteller Harry Whittaker når VG treffer ham i Oslo.

RADIOMANN: Når Harry Whittaker ikke skriver bøker, er han radiovert på BBC. Her er han i Oslo.

Lite visste Whittaker i juni 2021 at også stesøsteren brått og brutalt skulle bli revet bort under ett år senere. 41 år gamle Olivia Riley og hennes tre hunder ble påkjørt og drept i mai i år.

– Dronning Elizabeth omtalte 1992 som sitt «annus horribilis», sitt grusomme år. Men dette har vært mitt annus horribilis, sier Whittaker om tiden etter i fjor sommer.

– Rett før min stesøster døde, mistet jeg også min mormor, som jeg var tett knyttet til. Jeg har hatt det tungt.

BEGGE DØDE: Lucinda Riley og stedatteren Olivia Riley under et møte med VG i hennes daværende hjem Norfolk i England i 2015.

29-åringen ber om respekt for at han ikke ønsker å utdype stesøsterens dramatiske bortgang. Men han er innstilt på å fortelle om den siste tiden med sin mor.

– Mamma var min aller beste venn. Det var et voldsomt sjokk da hun døde. Jeg kjente på både tomhet og sinne. Verden var jo et så mye bedre sted når hun var her. Og hun hadde fire barn.

– Når innså du og familien at din mor ikke ville overleve sykdommen?

– Aldri. Vi innså det aldri. Vi hverken tenkte på det eller snakket om det. Mamma trodde heller ikke at hun skulle dø. Husk at hun skrev fire bøker mens hun var syk, forklarer sønnen.

– Mamma var jo litt magisk. Selv om hun var veldig dårlig, kviknet hun alltid til igjen. Både hun og jeg trodde at hun skulle bli bedre. Hele tiden var hun sterk for oss andre. Hun var tapper og beholdt humøret og sitt lyse sinn til det siste.

Ga et løfte

De to hadde en helt spesiell samtale i julen 2018.

– Vi satt og snakket i seks-syv timer om hva jeg skulle gjøre hvis det verste skulle skje. Da lovet jeg mamma at jeg skulle fullføre den siste boken i «De syv søstre» for henne. Men samtidig sa jeg at hun ikke skulle bekymre seg, for hun kom jo ikke til å dø, sier Whittaker.

– Og så snakket vi aldri mer om det.

NORGESVENN: Lucinda Riley, her under et møte med VG i Oslo i 2014, etter at første bok i serien hadde kommet ut.

For tre uker siden la han siste hånd på verket. Den siste boken, «Altas: Historien om Pa Salt», slippes verden over 11. mai.

– Mamma har vært så nær meg i skriveprosessen, selv om hun ikke har vært her fysisk. Hun er med meg i hjertet, og det har vært en velsignelse for meg å skrive boken, sier Whittaker.

– Jeg kan røpe såpass at noe av handlingen utspiller seg i Norge, sier han og smiler.

Whittaker vet at millioner av mennesker venter på svaret på mysteriet. Men han er ikke nervøs. Det er ikke leserne han har hatt i tankene underveis.

– Dette er noe jeg gjør for mamma, min store heltinne, og det er en ære og en glede. Men om det har vært vanskelig? Ja, det kan jeg skrive under på, sier han leende om det å nøste opp i alle detaljer og tråder i bøkene.

– Men jeg klarte det. Nå passer alle puslebitene, sier Whittaker, som er prisbelønnet radiovert i BBC York og skuespiller i et improteater hjemme i Yorkshire.

BESTEVENNER: Lucinda Riley og Harry Whittaker avbildet for noen få år siden.

I et åpenhjertig intervju med VG i 2019 fortalte Riley om kreften. Det var eneste gang hun lot seg intervjue om sykdommen.

– Døden skremmer meg ikke. Det har den aldri gjort. Men jeg er redd for å få tilbakefall, for behandlingen med cellegift og stråling ødela meg, fortalte Riley, som da håpet og trodde at hun var på bedringens vei.

Sønnen beskriver både moren og seg selv som spirituelle mennesker, uten tilknytning til en spesiell religion. Han tror ikke på en «høy mann med skjegg i himmelen», men heller på en universell kraft.

– Både mamma og jeg har opplevd så mange viktige ting i livet, som det ville være dumt å avfeie som tilfeldigheter. Og jeg vil heller leve med et håp om at det finnes noe mer enn å avfinne meg med at døden er slutten. For det tror jeg ikke den er, og det trodde ikke mamma heller.

Info Fakta: Lucinda Riley (1965–2021): Irsk forfatter som har toppet listene i Norge og Europa. Har solgt over 50 millioner bøker. Er oversatt til 40 språk. Kjent for bøker som «Orkideens hemmelighet», «Jenta på klippen», «Lavendelhagen», «Midnattsrosen», «Den italienske jenta», «Engletreet», «Helenas hemmelighet», «Kjærlighetsbrevet» og «Sommerfulglrommet». Samt barnebokserien «Følgesvenner». Serien «De syv søstre» handler om seks adoptivsøstre og deres jakt etter opphav og forhistorie. Rakk ikke å skrive siste bok ferdig før hun døde av kreft 11. juni 2021. Sønnen Harry Whittaker (29) fullfører bok nummer åtte, som lanseres i mai 2023. «Mordene på Fleet House», som Lucinda skrev manus til på 90-tallet, ble utgitt i 2021, etter hennes død. Hadde sin base i London. Etterlot seg ektemann, fire barn og stebarn. Vis mer

KJÆRESTER: Harry Whittaker tok med Lily Summerton til Oslo.

Rileys fans vil bli glade for å høre at det kommer flere bøker enn denne siste i serien. Det finnes nemlig ytterligere fem bøker som hun skrev på 90-tallet, da under navnet Lucinda Edmonds.

– De skal relanseres i tur og orden, så mamma kommer til å være med oss i lang tid fremover, sier en fornøyd Whittaker.

Han hinter også om TV-planer. VG skrev allerede i 2016 om at Hollywood hadde sikret seg rettigheter til søsterserien.

– Vi snakker om en gigantaktør, så jeg er redd for å si noe feil. Men det kommer en stor kunngjøring i 2023, røper Rileys sønn.

LOVER MER: Harry Whittaker sier at flere Lucinda-bøker er underveis.

Også i England, der Riley og familien har hatt sin base i mange år, er det TV-planer.

Whittaker sier at en stor britisk kanal har vist interesse for «Mordene på Fleet House», Rileys enkeltstående krimbok som ble gitt ut etter hennes død.

– Vi har bestemt oss for å gi dem rettighetene til å utvikle dette universet og lage en uavhengig serie. Og kanskje kommer jeg til å skrive flere bøker også om hovedpersonen, røper Whittaker.

DUKKERT: Harry Whittaker i vannet i Skudeneshavn i Karmøy forrigehelg.

Norgesbesøket er Whittakers første. I helgen var han på litteraturfestival i Skudeneshavn og tok seg til og med et novemberbad i sjøen.

– Det var magisk! sier han og ler høyt.

– For meg har det vært fantastisk å få møte mammas lojale lesere. De elsket henne som menneske, ikke bare som forfatter.

Med på norgesturen er kjæresten, 26 år gamle Lily Summerton. Paret har vært sammen i fem år.

– Mamma lærte oss i familien at vi må nyte hvert sekund av livet, også de vanskelige øyeblikkene, fordi de er en del av hele bildet. Det eneste vi vet sikkert, er at ingenting er sikkert. Mamma ba oss elske livet, og det har jeg tenkt å gjøre, sier Whittaker.