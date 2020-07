DEBUTANT: Martin Sellevold er både seiler og skribent. Foto: Julie Pike/Gyldendal

Språklig seilas i urent farvann! Bokanmeldelse: Martin Sellevold – Bikkjevakt

I Martin Sellevolds debutroman «Bikkjevakt», møter vi et knippe seilere som befinner seg et godt stykke utenfor hovedleia.

Ingvar Ambjørnsen

Nå nettopp

Stian bor i seilbåten sin året rundt. Flakker fra havn til havn. Han lever av å oversette tekniske manualer og sakprosa, og for å få det til å gå rundt seiler han opp noen kilo hasj fra Danmark i ny og ne. Ikke så veldig stort. Men stort nok til at det begynner å slite litt på nervene etter hvert. Når handlingen tar til, har han bestemt seg for å kutte ut hasjen og sette kursen sørover til Middelhavet. Det begynner å våres i Norge. Det er i grunnen bare å komme seg av gårde.

les også Boktips: 12 perfekte sommerbøker

OM BOKEN Forfatter: Martin Sellevold

Tittel: Bikkjevakt

Sjanger: Roman

Forlag: Gyldendal

Sidetall: 302

Pris: 299 Terning: 4 Vis mer

Men så ringer telefonen. Og kan man egentlig si nei når bestekompisen ber om en hjelpende hånd? Tore har blitt pælma ut av dama, og har dessuten dummet seg litt ut rundt diverse kortbord i byen. Dessuten vet han nøyaktig hva som skal til for at både han og Stian skal bli mangemillionærer. Bombesikkert opplegg. En aller siste tur. Det er ikke snakk om knark en gang. Dessuten handler det ikke om noe som skal smugles inn i Norge, men ut. Men når dette «noe» viser seg å være en gullskatt, er det ikke så liketil likevel, skal det vise seg. Snart krysser de to gamle vennene Nordsjøen fra havn til havn, og med seg har de båthaikeren Nat, en ungjente fra Tsjekkia. To menn og en kvinne, masse gull og gjeld og noia. Finfin miks om bord i en trang seilbåt.

I romanens første del, fører Sellevold et så balansert, nesten nedkjølt språk at det er en fryd. Ja, når Stian seiler inn Oslofjorden, og patruljebåten til Tollvesnet siger opp på siden av ham, er det umulig ikke å tenke på Arthur Omre. Skildringene av hav og himmel, lys og skygge, er både poetiske og presise. Klarer han å holde en like stø kurs gjennom hele romanen? Nei. Dessverre. Og skjærene han går på etter hvert er de helt klassiske. Når spenningsplottet skal rigges begynner oppramsingen av fakta og opplysninger (som vi strengt tatt ikke trenger). Da går den fine rytmen i stykker. Jakten rundt gullet blir dessuten tynget av klisjeer vi har fått servert tusen ganger før. Brutale forfølgere. Biljakt med balltre i bagasjerommet. Det psykologiske spillet svekkes og går under i praktisk prat. «Bikkjevakt» er en solid debut som med forholdsvis enkle grep kunne ha vært veldig mye bedre.

Publisert: 17.07.20 kl. 13:24

Les også

Mer om Bokanmeldelse Bok

Fra andre aviser