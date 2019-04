KRITIKERROST: Edward St. Aubyn (f. 1960) kalles en av engelsk litteraturs fremste stilister og er mest kjent for romanene om Patrick Melrose som har funnet flere priser. TV-serien Patrick Melrose ble en sukess på HBO. Foto: Timothy Allen

Sprelsk og underholdende! Bokanmeldelse: Edward St. Aubyn: «Dunbar»

Patrick Melrose-forfatter Edward St. Aubyn har skrevet en sprelsk, underholdende og sarkastisk gjenfortelling av William Shakespeares klassiker «Kong Lear».

Det engelske forlaget Hogarths serie med moderne gjendiktninger av Shakespeares skuespill kom i stand ved 400-årsmarkeringen av dramatikerens død. I fjor kunne vi her hjemme lese Jo Nesbøs versjon av «Macbeth». I år er turen kommet til den britiske forfatteren Edward St. Aubyn - som er mest kjent de prisbelønte romanene om Patrick Melrose, som også er blitt TV-serie.

Nå har han tatt for seg det mørke skjebnedramaet «Kong Lear» og forandret det til en moderne fortelling om stridighetene i et globalt familiedynasti. Samtidig som han har beholdt alle de sentrale elementene som svik, dekadanse og forfall i Shakespeares originalversjon fra det tidlige 1600-tallet. Resultatet er en blanding av tragedie og farse, intenst velskrevet og engasjerende.

Roman Forfatter: Edward St. Aubyn Tittel: «Dunbar» Roman Oversatt av Ragnhild Eikili Sider: 250 Pris: 379,- Gyldendal Terning 6 Vis mer vg-expand-down

Kong Lear har blitt til Henry Dunbar, den aldrende lederen av et verdensomspennende mediekonsern. Som i originalen har han tre døtre, to slemme og en god. I sitt overmot har han gitt de to første, Abigail og Megan, for mye makt, og forstøtt den edle Florence. Fulle av svik som de er, holder Abigail og Megan faren innesperret og tungt medisinert på et «sanatorium», mens de planlegger den endelige overtakelsen av Dunbar-konsernet.

Slik er det duket for en drivende spennende historie om den gamle mannens flukt og forsøk på å gjenvinne kontrollen, samtidig som forrædere og drapsmenn truer ham fra flere kanter.

Forholdene innad i Dunbar-familien kan i beste fall beskrives som dysfunksjonelle, en tematikk noe som jo St. Aubyn sine strålende romaner om Patrick Melrose har vist at han har slik innsikt i.

Akkurat som Jo Nesbø i sin «Macbeth», dikter Edward St. Aubyn videre på originalen, samtidig som han utvikler mange av de mest sentrale karakterene. I «Dunbar» er kvinnene enda mer sentrale enn hos Shakespeare, og kvinnenes begjær og blodtørst er på ingen måte mindre, verken i direkte eller overført betydning, enn i 1600-talls versjonen.

Boken er også spekket med herlige Shakespeare-inspirerte sitater som dette: «Disse Dunbar-jentene var arrogante, herskesyke og harde, men hardhet var ikke styrke, herskesyke var ikke autoritet, og arrogansen deres var en ufortjent stolthet født av en ufortjent velstand.»

Hovmod står for fall, både for 400 år siden og i dag, og i den dramatiske oppbyggingen mot dramaets finale skaper St. Aubyn på aller mest elegante vis en bro mellom 1600-tallet og nå. Edward St. Aubyn gjør Kong Lear til en mann av vår tid. Jeg kan ikke se at det kunne vært gjort bedre.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 06.04.19 kl. 07:11