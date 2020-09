DUO: Camilla Läckberg og Henrik Fexeus skal skrive krimserie sammen. Foto: Evelina Sigetty

Camilla Läckberg og tankeleser-kjendis gir ut ny krimserie hos Stordalen

Camilla Läckberg har teamet opp med den svenske «tankeleseren» Henrik Fexeus for å skrive en ny krimserie, og i Norge er det Petter Stordalens forlag som skal gi ut serien.

For første gang velger den svenske krimdronningen Camilla Läckberg å skrive sammen med en annen. Henrik Fexeus er en svensk forfatter, foreleser og mentalist som også er kjent fra TV.

– Vi utfordrer og utvikler hverandres forfatterskap, sier Läckberg i en pressemelding.

Men det er ikke hennes norske forlag gjennom mange år, Gyldendal, som skal gi ut bokserien. Det er Petter Stordalens Strawberry Publishing som har sikret seg rettighetene til det som skal bli en trilogi. Ifølge Läckbergs svenske agentur Nordin Agency solgte de alle de nordiske rettighetene til serien allerede i juni.

– Det her kommer til å bli en av de største boklanseringene vi noensinne har sett, vi sikter mot rekordnivåer, sier Joakim Hansson i Nordin Agency i pressemeldingen sendt VG via Strawberry.

Camilla Lackberg en en av storselgerne på krim også i Norge - og et av navnene Stordalens forlag gjerne ville sikre seg i sin krimstall. VG kjenner til at Petter Stordalen og forlegger Jonas Forsang allerede i mars 2019 tok med Camilla Läckberg på middag i en egen suite på The Thief.

- Ja, vi hadde første middag med Camilla under krimfestivalen i Oslo ifjor, og vi signerte henne til Strawberry i Danmark tidligere i år, så det føles naturlig at vi endelig skal jobbe sammen i Norge. Camilla Läckberg er et fenomen som stadig fornyer seg, med nye fascinerende karakterer og utspekulerte scenarioer. Det er noe av årsaken til at hun er en av Europas mestselgende forfattere, sier forlegger Jonas Forsang som mener de begynner å få en meget habil krimforfattergjeng.

– Nå har vi Norges krimdronning Unni Lindell, den danske krimdronningen Katrine Engberg og den svenske krimdronningen Camilla Läckberg i samme stall. Det føles fantastisk, sier Forsang.

Den nye forfatterduoen Läckberg og Fexeum forteller i en pressemelding at bokserien de skal skrive sammen, handler om politibetjenten Mina Dabiri og mentalisten Vincent Walder - som sammen «løser drap som ligner magiske illusjoner» i nåtidens Stockholm. De planlegger en trilogi, og første bok, som har fått tittelen «Box», skal utgis høsten 2021.

– Jeg og Henrik er gamle venner og har i mange år pratet om å gjøre noe sammen, sier Läckberg.

Nyheten kommer samme uke som hun gir ut «Vinger av sølv» - som er den frittstående fortsettelsen av «Gullburet» om kvinnen Faye. Den kommer ut på Gyldendal som har hatt stor suksess med Läckberg i Norge.

Publisert: 07.09.20 kl. 15:51

