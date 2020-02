Nr. 7: Bok nummer syv i C.J. Sansoms kritikerroste og bestselgende Shardlake-serie er ute på norsk.

Bloddryppende og unik spenning! Bokanmeldelse: C.J. Sansom: «Opprør»

Ambisiøs historisk krim der storpolitikk og den lille manns skjebne smelter sammen på spennende vis i den syvende boken i C.J. Sansoms bestselgerserie fra Tudortidens England.

En barnekonge, en tørkesommer, en påtvunget religiøs reformasjon og en dyp økonomisk krise. Tilsammen utgjør det en livsfarlig politisk og sosial cocktail, og det var nettopp dette som var situasjonen i England på midten av 1500-tallet.

Legg til en overklasse av hensynsløse godseiere som tar seg selv til rette på allmenningene og slik ødelegger beitemulighetene for de fattiges dyr, og du har lagt grunnlaget for uro, protester og til slutt voldelig opprør.

Det er med andre ord ikke småtterier som vår gamle venn Matthew Shardlake, den pukkelryggede sakføreren fra hodelineordenen, må hanskes med i denne syvende boken i Sansoms bestselgerserie fra Tudortidens England - en serie som har solgt over 130.000 bøker også i Norge.

«Opprør» Forfatter: C.J. Sansom Sjanger: Krim Oversatt av: Lars-Erik Sørbotten Forlag: Press Sider: 790 Kr: 499

Til å begynne med ser det ut som et nokså overkommelig oppdrag: Shardlake skal etterforske et drap der en fjern slektning av Elizabeth Boleyn, den senere dronning Elizabeth, er siktet. Om mulig skal han redde mannen fra en dødsdom, ved å benytte en forhåndsskrevet benådningssøknad fra Elizabeth.

Drapsetterforskningen viser seg å bli en langt mer komplisert sak enn ventet, og snart er Shardlake og hans gode hjelpere viklet inn i de politiske konfliktene som sommeren 1549 topper seg med opprørernes okkupasjon av Norwich, landets nest største by. En okkupasjon som altså fant sted i virkeligheten, i likhet med de andre, lokale opprørene som blir skildret. Også en god del av personene vi møter er virkelige, historiske karakterer som spilte sentrale roller i det som skjedde.

UNIK SPENNINGSFORTELLING: C.J. Sansom har gjort stor suksess med Shardlake-serien fra 1500-tallets England - og den siste boken nesten 800 sider, krever litt tålmodighet av leseren - men VGs anmelder mener du blir belønnet med en unik spenningsfortelling. Foto: Nina Eirin Rangøy

Matthew Shardlake kastets høyst ufrivillig frem og tilbake mellom de stridende partene, og mer enn en gang er han direkte truet på livet. Han skal få bruk for alle sine diplomatiske evner, sin juridiske kompetanse og solide doser flaks for å komme noenlunde helskinnet gjennom disse voldelige og høydramatiske sommerukene. Samtidig må han jo også komme til bunns i den drapssaken som i første omgang jaget ham ut av en skjermet sakførertilværelse i London.

Slik kan man også si at et motiv i denne ambisiøse boken er hvordan den individuelle moralen skal kunne overleve i en situasjon der det ellers er krigens lov som gjelder.

Det er altså en historie i mange lag dette, og aldri har vel C.J. Sansom spent opp et like bredt lerret som i denne nesten 800 sider lange romanen. Så mange tråder er det å holde rede på, at forfatteren finner det nødvendig å utstyre boken med et nesten femti siders langt essay som skal forklare den faktiske bakgrunnen for hendelsene i 1549.

Jeg skal ikke legge skjul på at dette er en historie som krever både konsentrasjon og tålmodighet av leseren. Til gjengjeld blir du belønnet med en ganske unik spenningsfortelling, befolket med fargerike personer av såvel høy som lav byrd. «Opprør» er kriminell langlesning til å bli opplyst av.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 14.02.20 kl. 12:17

