SOLGTE TIL BONNIER: Petter Stordalens salg av Strawberry Publishing til den svenske bokgiganten Bonnier Books har ført til bekymring hos Konkurransetilsynet – som egentlig skulle ta stilling til om oppkjøpet skulle godkjennes eller stoppes innen i dag. Foto: Hallgeir Vågenes

Konfidensielt brev til Konkurransetilsynet: Foreslår at Strawberry ikke følger fastpris på bøker

I et brev til Konkurransetilsynet foreslår Bonnier og Strawberry at de vil forplikte seg til å ikke sette fastpris på bokutgivelser som et tiltak for at den svenske bokgigantens oppkjøp av Stordalen-forlaget skal gå gjennom.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Før helgen sendte advokatfirmaet Arntzen de Besche inn et brev til Konkurransetilsynet på vegne av Bonnier Books og Strawberry Publishing, der de kommer med flere forslag til tiltak som kan bidra til å få godkjent oppkjøpet av Petter Stordalens norske forlag.

VG har fått innsyn i dokumentet der det blant annet vises til et møte med Konkurransetilsynet 13. april der Bonnier Books og Strawberry Publishing presenterte forslag til flere tiltak som kan få oppkjøpet til å gå gjennom.

I brevet bes det om at dette behandles konfidensielt med begrunnelse i at «et brudd med den norske fastprisordningen for bøker, som nevnt i møtet» er kommersielt utfordrende».

Et av tiltakene som foreslås er nemlig at Strawberry Publishing forplikter seg til å ikke sette fastpris på bokutgivelsene sine – stikk i strid med den norske bokavtalen.

FAKTA: Dette er fastprisordningen Fastprisordningen reguleres gjennom Bokavtalen – som er en avtale mellom forlag og bokhandlere. Den regulerer tilbudsprisen på nye bøker: Bokhandelen eller salgsleddet kan ikke gi større rabatter enn 12,5 prosent i fastprisperioden som er gjelder fra utgivelse til 1. mai året etter utgivelse. Står et forlag utenfor Forleggerforeningen er ikke lenger salgsleddet bundet av Bokavtalen – og kan gi større rabatter enn 12,5 prosent i fastprisperioden. Vis mer

«Strawberry Publishing forplikter seg til ikke å sette fastpris på forlagets utgivelser», heter det i brevet sendt til Konkurransetilsynet. Det står også at tiltaket er ment å gjelde Strawberry Publishings samtlige bokutgivelser.

– Ja, kort oppsummert foreslår de at Strawberry forplikter seg til å ikke følge fastprisordningen. Så må vi nå vurdere om dette er et tiltak som er egnet til å fjerne våre bekymringer for oppkjøpet, sier avdelingsdirektør for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet, Gjermund Nese til VG.

Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Strawberry Publishing bekrefter dette overfor VG.

VILLE STYRKE FORLAGET: Administrerende direktør Håkan Rudels i Bonnier Books (f.h.), administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing og Petter Stordalen var alle fornøyde da Bonniers oppkjøp av Strawberry ble kjent i fjor høst. Foto: Caroline Andersson

– Vi bekrefter at dette er et av forslagene som Bonniers advokater har sendt. Det er de som håndterer prosessen overfor Konkurransetilsynet. Om tilsynet skulle kreve dette tiltaket, vil selvfølgelig forfatterne våre involveres før den beslutningen blir tatt, sier adm.dir. Alexander Henriksen i Strawberry Publishing.

– Hvordan ser dere på forslaget om at dere ikke skal følge fastprisen?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer, sier Henriksen til VG.

Konkurransetilsynet: – Har en bekymring

I november i fjor ble det kjent at Petter Stordalen og de andre eierne av Strawberry Publishing solgte 70 prosent av forlaget til den svenske bokgiganten Bonnier Books. Det skal ha dreid seg om det dyreste forlagsoppkjøpet i nordisk historie.

Petter Stordalen og de tre andre gründerne Jonas Forsang, Magnus Rønningen og Jørn Lier Horst beholder en eierandel på 30 prosent. Konsernet skal fortsette å operere under navnet Strawberry Publishing.

Siden dette har oppkjøpet vært til behandling hos Konkurransetilsynet som har vært bekymret for at forlaget etter oppkjøpet vil bli en for stor aktør, og fristen for å ta stilling til om oppkjøpet skulle godkjennes eller stoppes gikk egentlig ut i dag.

Men nå opplyser Konkurransetilsynet at siden selskapet Bonnier Books har kommet med forslag til såkalt «avhjelpende tiltak», sier konkurranseloven at fristen skal utsettes.

– Det betyr at fristen nå er utsatt til fredag 14. mai, sier Gjermund Nese til VG.

Det Konkurransetilsynet har vurdert er om oppkjøpet vil føre til negative virkninger på konkurransen til skade for norske bokkjøpere.

Det har vært et omfattende arbeid, men Gjermund Nese vil ikke på nåværende tidspunkt si noe nå om hva de egentlig hadde kommet frem til – siden de nå må vurdere Bonniers forslag om tiltak.

Konkurransetilsynet er bekymret for at Bonnier Books med dette oppkjøpet vil bli for store i Norge. Selskapet eier også 50 prosent av Norges største forlag, Cappelen Damm.

– Vi har en bekymring som er knyttet både til salg av fysiske bøker og utgivelser til strømmetjenester – siden Bonnier og Strawberry som følge av oppkjøpet vil bli en veldig stor aktør, sier Nese som ikke ønsker å si noe om hvordan Konkurransetilsynet ser på forslaget om å forplikte seg til å ikke følge fastpris.

– Nei, nå må jobbe videre med dette. Dersom vi mener at oppkjøpet begrenser konkurransen til skade for forbrukerne, vil det varsles innen 14. mai.

Administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing har i motsetning til Konkurransetilsynet ment at oppkjøpet heller ville styrke konkurransen med de andre norske forlagene.

– Konkurranse og nytenkning er sårt tiltrengt i norsk bokbransje, sa Henriksen til VG da oppkjøpet ble kjent i november.