FILMSKAPER BOKDEBUTERER: Grethe Bøe (49) er filmskaper og skuespiller, og har blant annet vært kamera-assistent for Steven Spielberg og hatt hovedrollen i den amerikanske actionfilmen «Zona». Hun har spilt i flere norske filmer og TV-serier, men er mest kjent som regissør på filmer som «Titanics ni liv», «Operasjon Arktis» og «Operasjon Mørkemann». Foto: FRED JONNY

Forfriskende thriller! Bokanmeldelse: «Mayday» av Grethe Bøe

Grethe Bøe, og hennes hovedperson Ylva, er et forfriskende og kjærkomment tilskudd til det norske krimbokuniverset.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Grethe Bøes debutbok «Mayday» er ifølge Cappelen Damm deres største norske krimboksatsing på flere år - og boken er allerede solgt til Tyskland, Italia, Estland og Sverige.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor det satses på Bøes thrillerdebut. Det er forfriskende at det kommer en kvinnelig krimforfatter som satser på en thrillersjanger dominert av menn – og som allerede skriver med autoritet og tyngde om alt fra storpolitikk og reindrift, til hvordan man flyr et F-16-fly.

Og ikke minst med et språk som rommer gode og kreative skildringer og formuleringer.

Aller best er Bøe når hun skildrer natur og omgivelser. Bøe har også en sikker hånd rundt dramaturgien, naturlig nok siden hun er en merittert filmskaper og regissør. Det var under innspillingen av spillefilmen «Operasjon Arktis» hun fikk ideen til «Mayday».

I boken skal vi til Finnmark, hvor NATO avholder sin største øvelse noensinne. Midt i all viraken er løytnant og kamppilot Ylva Nordahl. Ylva betyr "ulv", noe hun oppfyller til gangs. Tøff og fryktløs med stor kontroll over seg selv og egen fysikk.

Ylvas største ønske er å bli som faren, en tidligere kamppilot som døde under det Ylva og moren anser som mystiske omstendigheter. Sammen med co-pilot major John Evans, en av de beste kamppilotene i U.S. Air Forces, får Ylva snart testet sine evner til fulle.

En overraskende nærkontakt med et russisk fly fører til at Ylva og John snart befinner seg i issødet på Kolahaløya. I kampen for å nå tilbake til Norge på fots, må de kjempe mot naturkreftene, ville dyr, russiske spesialsoldater og hverandre. Når de ikke frem i tide, kan styrten utløse en ny storkrig.

Boken har en filmatisk oppbygging. Kjappe sceneskift gjør at fortellingen sjelden står i stampe. Det tar likevel en stund før det blir så spennende som man kan vente av en thriller, og de største spenningstoppene kommer aldri. Noe av årsaken er de mange fortellerstemmene vi presenteres for, og at Bøe ofte skriver ut deres bakgrunnshistorier over flere sider.

Dette, kombinert med for mye informasjonsdumping underveis og at synsvinkler skifter brått mellom to personer i løpet av en scene, trekker ned tempo og tar oppmerksomhet fra det mest interessante: Å følge Ylvas ytre og indre kamp.

Bokens store vendepunkt er dessuten åpenbart allerede fra start.

Det som likevel gjør dette til en leseopplevelse over gjennomsnittet er først og fremst hovedpersonen. Ylva er et kjærkomment og barskt tilskudd til rekken av norske krimhelter som i all hovedsak sysler med sosialrealistiske plott i en mye, mindre skala. Bøe har også originale og kreative løsninger i flere av bokens scener.

«Mayday» er en ambisiøs og aktuell debut, og Bøe føyer seg godt inn blant rekken av norske forfattere som de siste årene har tatt for seg spenninger i nordområdene, som John Kåre Raake og Ørjan N. Karlsson.

«Dette er ikke slutten, det er nå det begynner», sier Ylva i bokens siste setninger. Og det skal bli interessant å følge henne videre i fremtidige bøker, hvor hun forhåpentligvis vil få enda større plass. Dersom Bøe også greier å få opp tempo og intensitet i formidlingen, blir jeg ikke overrasket om hun etter hvert blir å finne blant våre aller beste thrillerforfattere.

Omslagsdesigner Miriam Edmunds har for øvrig laget en flott og treffende forside.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei