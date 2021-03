SKREV HEMMELIG BOK: I 1948 skrev krigshelten Max Manus en kontroversiell spenningsroman om de såkalte «rottejegerne» som aldri ble utgitt. Ikke før nå. Og nå vil minst syv store aktører lage film eller TV-serie av boken. Her er han fotografert 13. mai 1945 som bevæpnet livvakt da kronprins Olav kom tilbake til Norge. Foto: NTB

Enorm interesse for å lage ny Max Manus-film

Hele syv store aktører innen norsk og nordisk film kjemper nå om å få rettighetene til å lage film eller TV-serie av den nye Max Manus-boken «Rottejegeren».

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har virkelig aldri opplevd maken i boksammenheng. Her snakker vi om minst syv store aktører i norsk og nordisk filmbransje som er interessert, forteller bokens redaktør, Aslak Nore.

«Rottejegeren» ble utgitt for to uker siden – 73 år etter at krigshelten Max Manus selv skrev den i 1948 – og i forrige uke gikk den rett til topps på den norske bestselgerlisten. Både første- og andreopplaget ble revet vekk bare få dager etter at den fikk knallmottagelse og terningkast 5 både i VG og Dagbladet.

Les VGs anmeldelse av boken her!

FØLGER PROSJEKTET: Aslak Nore er redaktør for boken – og er nå i dialog med flere store filmprodusenter.

– Jeg har hele tiden trodd på at det ville være stor interesse for å lese Max Manus’ historie fra etterkrigstiden, men at det skulle eksplodere på denne måten, hadde vi aldri forestilt oss. Det er jo gøy at det er Max Manus som selger mest bøker i Norge nå, sier Nore.

Visste du? Derfor ble ikke boken utgitt i sin tid

Nå skal han sette seg ned sammen med forlegger Erling Kagge og se på alle filmtilbudene som strømmer på.

– Vi har våre tanker om hva slags film dette kan bli, men det får vi holde for oss selv foreløpig. Vi må sammen med familien til Max Manus se på aktørene og hva de ser for seg. Det jeg synes er så bra, er at flere av produsentene er blitt ekstra begeistret etter å ha ha lest boken. Dette skal bli veldig spennende, sier Nore.

Han tror også det har hatt mye å si for interessen at spillefilmen «Max Manus» fra 2008 ble ekstremt populær.

– Det er en av tidenes mest sette norske kinofilmer, så det er klart at det gjør det ekstra interessant for mange å lage en ny Max Manus-film, sier Nore.

Storfilmen «Max Manus» med Aksel Hennie i hovedrollen som motstandshelten Max Manus ble den mest sette norske kinofilmen både i 2008 og 2009 – og er den mest sette filmen etter 1975.

Boken «Rottejegeren» ble aldri utgitt i sin tid. Manuset ble liggende i årevis i et rosemalt skap i huset han bodde i på Landøya i Asker. Trolig handlet det om at innholdet ville ha skapt rabalder i etterkrigstiden.

Max Manus skriver her om en del av krigshistorien som er lite belyst, og det handler om motstandsfolkene som utførte likvidasjoner av angivere og torturister. De såkalte «rottejegerne». Vi møter hovedpersonen Freddy som etter krigen plages dag og natt av det han opplevde og gjorde under krigen som rottejeger.

Bakgrunn: Max Manus’ ukjente sider: Skrev om tunge krigstraumer’’

VGs anmelder mener redaktør Aslak Nore sammen med familien har gjort «en fremragende jobb med å modernisere og samtidig bevare noe av den tidsriktige sjargongen i teksten» og kaller boken «sprengstoff fra motstandshelten Max Manus».