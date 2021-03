HAR BEKLAGET: Marte Michelet har beklaget feil i sin bok «Hva visste hjemmefronten?», men forlaget hennes, Gyldendal, nekter å trekke tilbake boken slik etterkommere etter norske motstandshelter ønsker. Foto: Terje Bringedal

Gyldendal: Trekker ikke Michelet-bok etter søksmålsvarsel

Gyldendal forlag trekker ikke Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» tilbake - etter søksmålsvarselet som kom fra etterkommere av norske motstandsfolk.

Det kommer frem i et brev fra Gyldendals advokat Cato Schiøtz sendt etterkommernes advokat Jon Christian Elden i dag.

For en uke siden varslet en gruppe etterkommere av norske motstandsfolk søksmål mot forlaget Gyldendal etter påstander som har kommet frem i Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?»

Hovedkravet er at boken trekkes tilbake:

«Dersom ikke boken umiddelbart trekkes tilbake, varsles det at det vil bli tatt ut stevning, jfr. tvisteloven paragraf 5–2», skriver etterkommernes advokat, John Christian Elden, i brevet til Gyldendal - og satte frist 1. mars.

Nå svarer Gyldendal:

«Kravet er grunnløst: Norsk rett hjemler intet tilbaketrekningskrav for private parter – selv om vi skulle forutsette at det foreligger injurierende utsagn.», skriver Caro Schiøtz i brevet.

VG er kjent med at Gyldendal svarer søksmålsvarselet i form av to brev: Det ene som er sendt fra Cato Schiøtz som går på det rent juridiske, og et brev fra forlaget som sendes i løpet av dagen og vil gå nærmere inn på hvorfor forlaget ikke vil trekke boken.

Cato Schiøtz går i sitt svar videre løs på jussen i Eldens fire krav - og mener at det heller ikke er hjemler for hverken kravet etterkommerne har kommet med om erstatning for økonomisk tap, eller kravet om oppreisning.

«Konklusjonen er at de etterlatte ikke kan kreve oppreisning på egne vegne», skriver Schiøtz.

Han viser også til at Elden i sitt prosessvarsel overser 15-årsfristen i erstatningsloven:

«Man kan ikke kreve oppreisning på vegne av avdøde som har dødd før 15 år forut for det aktuelle utsagnet. Jeg legger til grunn at majoriteten av de omtalte har avgått ved døden før 2003, herunder de tre som har stått mest sentralt: Pettersen, Larsen og Lie.», skriver Gyldendals advokat Cato Schiøtz.

Det har de ton siste ukene på nytt stormet rundt Michelets bok etter at åtte etterkommere av norske motstandsfolk gikk ut for halvannen uke siden og krevde boken trukket tilbake fra biblioteker og bokhandler.

Det skjedde etter at Marte Michelet selv gikk ut i Bergens Tidende og beklaget flere feil i boken. Etterkommerne svarte med et debattinnlegg der de gjentok kravet om å trekke tilbake boken, noe de også tidligere har fremmet krav om.

Advokat Elden gikk sist uke hardt ut mot Gyldendal i søksmålsvarselet og antydet at forlaget har et profittmotiv:

«Det kan ikke være tvilsomt at boken har vekket spesiell interesse grunnet de graverende og sjokkerende (men feilaktige) beskrivelsene om nevnte personer, hvilket har bidratt til å øke salget og inntjeningen på bekostning av våre klienters og forfedres omdømme», heter det i varselet.

Foruten å trekke boken tilbake, ble det også varslet krav om erstatning for økonomiske tap, oppreisningserstatning og at deler av Gyldendals fortjeneste av boken tilfaller etterkommerne. Elden brukte ord som «uaktsomhet» og «sterkt klandreverdig» om forlagets oppførsel hittil i den bitre striden.

I gruppen som nå varsler søksmålet mot Gyldendal er det etterkommere av disse norske motstandsheltene; Gunnar Sønsteby, Ragnar Ulstein, Jens Chr. Hauge Sr, Alf T. Pettersen, Reidar Larsen, Tore Gjelsvik, Eivind Berggrav og Arvid Brodersen.