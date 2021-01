Storsatsning på norsk thriller: Sjekk Juliane Snekkestad i rollen som F16-pilot

Når filmregissør Grethe Bøe (49) debuterer som forfatter, gjøres det på filmmåten: Allerede kan du se traileren for boken «Mayday» på kino - med Juliane Snekkestad (25) i rollen som F16-pilot og Lasse Matberg som hennes kjæreste.

Nei, «Mayday» er ikke en kommende film, men forlaget Cappelen Damms største boksatsning på flere år.

Skrevet av den norske manusforfatteren og regissøren Grethe Bøe som står bak filmer som «Operasjon Arktis» og Jørn Lier Horst barnekrimfilmer om Detektivbyrå nr. 2.

– Vi satser kraftig på boken som vi mener er en slags blanding av «Homeland» og Jon Michelets «Orions belte». Det er sjelden at det er knyttet så store forventninger til en krimdebutant, og derfor satser vi stort også på markedsføringen blant annet med en et minutts lang kinoreklamefilm. Vi tror dette er starten på et eventyr både i Norge og internasjonalt, sier markedsdirektør Knut Gørvell i Cappelen Damm.

Bokens hovedperson Ylva Nordahl har altså allerede før utgivelse fått et ansikt: Modellen Juliane Snekkestad fikk i oppdrag å spille jagerpiloten som er inspirert av norske Marianne Mjelde, en av to kvinnelige F16-piloter i Norge noensinne.

PÅ SETTET: Grethe Bøe og Juliane Snekkestad fikk et par timer på seg til å lage trailer for den «Mayday». Foto: Cappelen Damm

Snekkestad: - Blir ikke alltid tatt seriøst

Snekkestad sier til VG at det var overraskende lett å gå inn i rollen som Ylva. Hun kjenner seg nemlig godt igjen i karakteren - som er ei tøff dame som ofte blir undervurdert fordi hun har et feminint utseende.

– Jeg kan kjenne meg igjen i det å ikke alltid bli tatt seriøst i noen sammenhenger. Som modell virker alt veldig glam, og på instagram legger jeg kun ut selfies og bilder fra diverse jobber - og det er ikke slik jeg er på privaten, forteller Snekkestad.

KJÆRESTER: Lasse Matberg spiller Ylvas kjæreste Storm i boktraileren. Foto: Cappelen Damm

Regissør og debutforfatter Grethe Bøe har selvsagt regissert traileren selv - og sier at hun raskt koblet Snekkestad til rollen som Ylva.

– Jeg vurderte å velge en proff skuespiller siden vi bare hadde et par timer på oss, og jobben var å gå rett inn og gestalte en karakter som lider og nesten dør i Arktis. Men magefølelsen min sa at jeg burde bruke Juliane. Hun er som Ylva en sammensatt person: Ylva er pen og sliter med å bli tatt seriøst som pilot, en ikke ukjent problemstilling for modeller.

– Her får Juliane på kort tid vist hva hun er god for, og det gikk kjempebra, sier Grethe Bøe.

INSTUKSER: Grethe Bøe gir regi til Juliane Snekkestad som nå jobber for å bli skuespiller. Foto: Cappelen Damm

For Juliane Snekkestad vil satse videre på skuespilleryrket som hun allerede har snust på blant annet med en liten rolle i storfilmen «Maleficent: Mistress of Evil» og siste sesong av «Hjem til jul».

– Opplevd kjipe ting

– Jeg har jobbet som modell i 10 år og trives, men jeg passer ikke perfekt inn. Det er en kynisk bransje, og jeg har alltid slitt med å sette grenser for meg selv, fordi det kan fort oppfattes som å være «vanskelig å jobbe med». Skuespilleryrket går litt hånd i hånd med modellyrket, sier Snekkestad som tror modellyrket har gitt henne flere fordeler.

– Å kjenne til vinklene og utrykkene mine, og å være komfortabel foran kamera tror jeg er en stor fordel. Jeg har også vært selvstendig, reist og jobbet siden tenårene. Og ikke minst har jeg vært igjennom en del kjipe ting som har gitt meg erfaringer, men også mange følelser som jeg kan ta frem for å bygge en karakter innenfor skuespill, forteller Snekkestad som blant annet har fått mye oppmerksomhet fordi hun er kjæreste og samboer med Marius Borg Høiby, kronprinsesse Mette-Marits sønn.

MER FAMILIETID: Juliane Snekkestad har fått mer tid med kjæresten Marius Norg Høiby - og det hun kaller hundebarna deres: Louie, en Boston Terrier på fem år, og Gabbana, en Staffordshire Bull Terrier på åtte måneder. Foto: Hallgeir Vågenes

De to har flyttet sammen i Snekkstads hjemby, Tønsberg, og i året som har gått har de fått mer tid sammen på grunn av coronapandemien - blant annet fordi Juliane vanligvis har mange reisedøgn i forbindelse med modellyrket.

– Det har vært et tøft år, som for mange andre, men jeg prøver å tenke på det positive med hele situasjonen. Jeg og alle rundt meg er friske, jeg får masse tid med familie og de fine hundebarna våre, Louie og Gabbana, sier Juliane.

-Redd for det som skjer i Arktis

Boken «Mayday» beskrives som en politisk actionthriller - og det starter med et brak: Under en NATO-øvelse i Finnmark kræsjer pilotene Ylva Nordahl og John Evans med et russisk kampfly før det skytes ned på den russiske siden av grensen. Dette utløser en storpolitisk krise i Arktis - og imens prøver Ylva å kjempe seg tilbake til Norge gjennom isødet. Det blir en kamp mot tiden på mange plan.

Grethe Bøe fikk ideen da hun gjorde opptak til «Operasjon Arktis» på rullebanen ved Bodø lufthavn.

– Det tok av F-16-fly hvert femte minutt rundt oss fordi det var NATO-øvelse. Jeg kom i kontakt med flere av kamp-pilotene under oppholdet, og de fortalte om stressflyvninger og nestenulykker med russiske kampfly på grensen mellom Norge og Russland - og jeg tenkte: Hva om de kræsjer, forteller Bøe som lenge har vært opptatt av nordområdene.

DEBUTERER SOM FORFATTER: Grethe Bøe (f.1979 i Kristiansund) har mye på CV’en: Modell, skuespiller, manusforfatter, regissør - og nå også forfatter. Debutboken kommer 29. januar. Hun skrev både manus og hadde regi på «Operasjon Arktis», har skrevet og regissert NRK-serien «Hjerterått» sammen med Nils Gaup - og har hatt regi på spillefilmen «Titanic’s ti liv.» for å nevne noe. Foto: FRED JONNY

– Men først og fremst har jeg vært opptatt av miljø- og klimasiden. Nå har jeg fått en helt annen forståelse for hva endringene i miljøet også gjør med det sikkerhetspolitiske. Arktis er full av ressurser og mineraler, det åpner seg nye handelsruter når isen smelter - og det rustes opp noe voldsomt. Man blir jo faktisk redd, og dette må vi forholde oss til: Det skjer nå!

Men hun understreker:

– Jeg har ikke akkurat skrevet faglitteratur. Dette er drama! Egentlig var planen at Ylva skulle bli en slags kvinnelig Jason Bourne eller Jack Reacher, en skikkelig rå heltinne! Men underveis i skrivingen nektet hun plent å bli redusert til det. Hun krevde å bli mer menneskelig - med all sin kompleksitet og sårbarhet, forteller Bøe.

Nå er hun supernervøs før boken slippes i slutten av januar.

– Jeg er beæret over at forlaget satser sånn, men nå må jeg jo innfri! Fallhøyden er stor, ler hun.