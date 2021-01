HEMMELIG MANUS: Motstandsmannen Max Manus’ gir ut roman 73 år etter den ble skrevet - og 24 år etter sin død. Foto: VG/Scanpix

Hemmelig Max Manus-manus: Gir ut roman fra 1948

I 1948 skrev krigshelten Max Manus en kontroversiell spenningsroman om de såkalte «rottejegerne» som aldri ble utgitt. Ikke før nå.

Publisert: Nå nettopp

For i mars i år kommer den kjente Kompani Linge-løytnanten og motstandsmannen Max Manus ut med romanen «Rottejegeren» på Kagge forlag.

73 år etter at han ifølge forlaget og familien skrev den på en liten reiseskrivesmaskin sent i 1948, og 24 år etter sin død i 1996.

Manuset til «Rottejegeren» har nemlig ligget trygt og hemmelig forvart blant familiens klenodier, blant annet lå det lenge ifølge forlaget i et rosemalt skap i huset han bodde i på Landøya i Asker.

SKREV FLERE BØKER: Motstandsmannen Max Manus ga ut de selvbiografiske bøkene «Det vil helst gå godt» og «Det blir alvor» i 1945 og 1946. To år senere skrev han også en roman, ifølge familien. Nå kommer denne boken ut. Her er han fotografert i England rundt 1946. Foto: NTB arkiv / NTB

– Det er ikke alltid forleggeri er like spennende, men når du får et manus skrevet av en krigshelt rett etter krigen - så er det jo sensasjonelt. Jeg kastet meg over det med stor interesse, forteller Aslak Nore som er redaktør på boken.

Kontroversielt

Allerede i 1945 og 1946 ga Max Manus ut de selvbiografiske bøkene «Det vil helst gå godt» og «Det blir alvor», men romanmanuset fra 1948 ble ifølge Aslak Nore trolig ikke utgitt i sin tid fordi den i etterkrigstiden ville vært svært kontroversiell.

– Max Manus skriver om en del av krigshistorien som er lite belyst og som på den tiden ble sett på som veldig kontroversielt - selv i romanform: Det handler om motstandsfolkene som utførte likvidasjoner av angivere og torturister. Dette var jo også noe som flere andre fremtredende motstandsarbeidere ikke ville skulle belyses etter krigen, det var et vepsebol, kan du si.

MANUS-REDAKTØR: Aslak Nore kaller manuset skrevet av Max Manus for sensasjonelt. Foto: Kagge

Ifølge Nore ble derfor manuset liggende. Og han har fått familiens godkjennelse til å fortelle hva som skjedde med det videre. Manuset var kjent innad i familien, og da Max Manus var blitt en gammel mann, fikk barna bundet inn manuset - og ga det til ham som en overraskelse.

– Det innbundne originalmanuset ble borte. Men det fantes et par kopier - og et av dem ga Tikken Manus, Max Manus’ kone, til en av sønnene noen år før hun døde (i 2010). Familien var lenge usikre på hva de skulle gjøre med det, men etterhvert fikk de det oppdatert språklig og sendt det til høring hos eksperter på andre verdenskrig. Disse fant manuset så spennende at de anbefalte familien å kontakte oss i Kagge, forteller Nore.

Ettervirkningen av «rottejakt»

Første gang han leste Max Manus’ tekst, ble han tatt med rett tilbake til årene etter andre verdenskrig.

13. mai 1945: Kronprins Olav får en varm velkomst da han kommer tilbake til Norge. Max Manus i forsetet er bevæpnet livvakt. I romanen han skrev i 1948 setter han blant annet fokus på ettervirkningene av å drive såkalt rottejakt. Foto: Scanpix

– Jeg tenkte at dette er en roman skrevet av en krigsveteran, det handler om ettervirkningen av å drive såkalt rottejakt - det vil si den litt uformelle betegnelsen for å likvidere angivere og andre som jobbet for tyskerne. Den gangen var det jo ikke diagnosen posttraumatisk stresslidelse funnet opp, men Max Manus setter her ord på hvor tøft det var, forteller Aslak Nore til VG.

Han understreker at selv om hovedpersonen i boken, Freddy, har mange likhetstrekk med Max Manus selv, har det ifølge familien aldri vært snakk om at Manus utførte disse motstandsoppdragene selv.

– Til familien snakket han om at han var glad han slapp å likvidere, men han kjente mange som hadde gjort det. Vi vet jo også at Oslogjengen, som han tilhørte, drev med dette. Disse erfaringene bruker han i boken. Freddy er en plaget mann - som rives og slites av det han har gjort, sier Nore som mener dette er en viktig bok.

– Her går en av våre største krigshelter inn og forteller litt om hvordan det var for de som måtte utføre dette - og om hvordan det var etterpå. Denne tematikken er såpass underspilt i historien om norsk okkupasjonshistorie, så det er viktig at den kommer ut, sier Nore.

– Vet du om det også var Max Manus’ ønske å få den utgitt?

– Familien har i alle fall håndtert dette forbilledlig - og først etter mange vurderinger tatt kontakt med oss. Familien har jo gått og tenkt lenge på hva de skulle gjøre med denne boken. Nå kommer den ut, og det er vi veldig stolte over å være med på, sier Nore.

SELVBIOGRAFI: Et år før han døde 81 år gammel i 1996 ga Max Manus ut biografien «Mitt Liv». Her fra lanseringen av boken i mai 1995 sammen med sin kone Tikken som døde i 2010. Foto: Jon Eeg/NTB

Veteran-roman

I forlagets omtale av boken står det: «I sentrum står forfatterens alter ego Freddy og en gruppe veteraner. De forsøker å finne sin plass i samfunnet og kjærligheten, men døyver de vonde minnene fra krigen med alkohol og andre utskeielser.»

– Noen omtaler den som krim, selv foretrekker jeg å kalle den veteran-roman. Det handler om å finne sin plass i et samfunn - og at freden er like vanskelig som krigen, sier Nore som har vært nøye med å ikke redigere Max Manus for mye.

– Jeg har gjort veldig små ting, og jobber nå med å skrive en innledning til boken. Jeg synes det er viktig å komme nærmest mulig hans egen språkføring, sier Nore som selv har skrevet spenningsromanen «Ulvefellen» med andre verdenskrig som bakteppe.

Familien Manus bekrefter overfor VG at «Rottejegeren er skrevet av Max Manus og at boka endelig skal utgis, mer enn 70 år etter at den ble skrevet.