Hun skriver videre på Stieg Larssons «Millennium»

Det er den svenske bestselgerforfatteren Karin Smirnoff (57) som skal skrive videre på Sveriges største boksuksess noensinne.

Smirnoff tar over arven etter avdøde Stieg Larssons «Millennium»-trilogi og David Lagercrantz som skrev bind 4–6 i serien.

– Smirnoff skal skrive «Millennium 7», og planen er at hun skal skrive tre bøker, akkurat som sine forgjengere, sier forlagssjef Jonas Axelson i Polaris i en pressemelding.

Stieg Larssons Millennium-trilogi fikk en eventyrlig suksess etter hans død og solgte i over 80 millioner eksemplarer verden over.

Det ble mye rabalder da David Lagercrantz tok over stafettpinnen i 2015, og da det for et par uker siden ble kjent at serien fortsettes med en tredje forfatter, uttalte forlagssjef Jonas Axelson til VG at det ikke blir en lett jobb.

– Nei, jeg tror alle som er interessert i litteratur, skjønner at dette virkelig ikke er lett, sa Axelson til VG da det ble kjent at forlaget hadde sikret seg rettighetene.

Men Karin Smirnoff sier at hun tok oppdraget uten å nøle.

– Det er en fantastisk mulighet til å selvstendig skape og lage noe nytt basert på et unikt univers som har fått gjennomslag verden over, sier hun i en pressemelding.

Karin Smirnoff er hyllet i hjemlandet for sin romantrilogi om Jana Kippo. Bøkene er ifølge forlaget Polaris solgt i totalt 700.000 eksemplarer, og Smirnoff har mottatt en rekke litterære priser for bøkene. Bare den første boken i trilogien, «Jeg dro ned til bror», er oversatt til norsk.

VGs anmelder Oda faremo Lindholm trakk frem Jana Kippo-trilogien som en av de store leseropplevelsene i 2020 og skrev: «Alle tre bøker er like enestående dystre og gode».

Smirnoff mener «Millennium»-bøkene er klassikere i sin sjanger.

– Kombinasjonen av uforglemmelige karakterer og det sterke samfunnsmessige engasjementet fortsetter å fascinere leserne. Jeg vil fortsette å bygge videre på Stieg Larssons kjernetemaer, som vold, maktmisbruk og samtidens politiske strømninger. Siden jeg bor i Nord-Sverige er det ikke utenkelig at Salander, Blomkvist og vennene deres havner her oppe, sier hun i en pressemelding.

Dato for den syvende boken om Lisbeth Salander og Michael Blomkvist er ikke satt.

Familien Larssons representant, Magdalena Hedlund, sier i pressemeldingen at de lenge har sett for seg at en kvinnelig forfatter skulle fortsette serien.

– Karin Smirnoff som Millennium-forfatter er nytt, modig og samtidig herlig selvsagt. At hun kommer fra Stiegs egne trakter kjennes også bra, sier Hedlund.

Stieg Larssons «Millennium»-eventyr startet da Norstedts forlag fikk manuset på sitt bord våren 2004 – etter at Piratforlaget hadde sagt nei. Norstedts skrev kontrakt med en gang. To manus var ferdige, et tredje nesten klart. Høsten samme år var de klare for en påkostet lansering.

Men så skjer det tragiske: Morgenen 9. november er heisen opp til Larssons arbeidsplass Expo i ustand, og han tar trappene. Han dør av hjerteinfarkt, bare 50 år gammel.

Etter en utsettelse kom «Menn som hater kvinner» ut i august 2005. «Jenta som lekte med ilden» kommer i 2006 og «Luftslottet som sprengtes» i 2007.

I 2013 ble det kjent at Norstedts sammen med Larssons bror og far ønsker å fortsette bokserien – med en ny forfatter: David Lagercrantz. I 2015 kom «Det som ikke dreper oss», deretter «Mannen som jaget sin egen skygge» i 2017 – og den siste boken «Hun som må dø» kom i 2019.

De seks bøkene i «Millennium»-serien er solgt i over 100 millioner eksemplarer verden over. Filmene ble også en megasuksess.

Store deler av inntektene har gått til magasinet Expo – slik Stieg Larsson opprinnelig hadde planlagt.