Tjente rått på Strawberry - Bonnier kjøper ut forlagsgründerne

Svenske Bonnier Books kjøper ut gründerne Jonas Forsang (41) og Magnus Rønningen (42) - og eier nå 95 prosent av det norske forlaget de sto startet sammen med Petter Stordalen.

Tirsdag morgen ble de ansatte i Bonnier informert om at forleggerne Jonas Forsang og Magnus Rønningen kjøpes ut av forlaget.

«Bonnier kjøper resten av aksjene i Bonnier Norsk Forlag fra gründerne Jonas Forsang og Magnus Rønningen. Samtidig øker medgründer Jørn Lier Horst sitt eierskap og engasjement», skriver Bonnier i en pressemelding.

Dette kommer etter at svenske Bonnier Books kjøpte 70 prosent av forlaget i fjor vår - og at Petter Stordalen i november solgte seg helt ut.

Nå er det kun Jørn Lier Horst som er igjen av de fire gründerne som startet det som ble Strawberry Publishing - og som nå er blitt Bonnier norsk forlag. Han øker sitt eierskap til 5 prosent og går inn i styret. Bonnier Books eier resten på 95 prosent.

Hverken Bonnier eller de to gründerne ønsker å kommentere kjøpesummen, men etter det VG erfarer skal Magnus Rønningen og Jonas Forsang nå ha tjent nærmere 100 millioner kroner hver på salget totalt – om man også regner med salget av den svenske og danske delen av Strawberry Publishing.

– Jeg vil ikke kommentere summer, men at vi har tjent penger på dette, viser jo bare at det går an! Alle sa det var umulig å tjene penger i bokbransjen, så dette kan forhåpentligvis være til inspirasjon for andre som vurderer å starte noe lignende, sier Jonas Forsang til VG.

Jonas Forsang understreker overfor VG at pengegevinsten kom uventet.

– Pengene var aldri en motivasjon. Vi startet dette fordi vi syntes det var gøy. Jeg skrev, Magnus drev med PR – og så tenkte vi kanskje bokbransjen var noe som passet ferdighetene våre. Men så ble alt annerledes enn vi hadde sett for oss.

– Planen vår var jo egentlig å ri denne hesten inn i solnedgangen en eller annen gang godt etter pensjonsalder. Men da det først ble som det ble, er vi veldig glade for at det er Bonnier som tar stafettpinnen videre, forteller Forsang.

Det hele startet med Pilar - et lite forlag Forsang og Rønningen startet sammen for blant annet å gi ut Synnøve Skarbøs ryddebøker. I 2017 skulle de gi ut Gunhild Stordalens biografi, men da den ble utsatt, satt forlaget med fire ansatte uten særlig inntekter og måtte på pengejakt.

Det hører med til historien at før Petter Stordalen signerte en avtale med de to på en serviett under en bedre middag på Fyr Bistronomi, hadde Jonas og Magnus fått nei fra både Aschehoug, Gyldendal, Kagge og Cappelen Damm.

Noen måneder senere, i februar 2018, var det nye forlaget en realitet - og med seg hadde de ikke bare Petter Stordalen, men også bestselgerforfatter Jørn Lier Horst.

Nå fire år senere skal gründerne - inkludert Petter Stordalen - etter det VG erfarer totalt ha tjent rundt 420 millioner kroner på forlagseventyret.

Våren 2020 solgte Strawberry Publishing den danske og svenske delen av forlagsgruppen til Bonnier. Deretter kjøpte Bonnier seg inn i Strawberry på tampen av 2020 – og etter litt mikkmakk med konkurransetilsynet, samt at Bonnier etter hvert solgte seg ut av Cappelen Damm – ble de hovedeier med 70 prosent av aksjene. I november 2021 kjøpte de helt ut Petter Stordalen og gikk opp til 83 prosent.

Ifølge Forsang var det aldri planen å selge seg ut. Men i 2020 endret pandemien alt.

– Hadde det ikke vært for coronapandemien, så hadde vi ikke solgt. Det var den som gjorde at vi trengte kapital og som førte til at Petter Stordalen havnet i den situasjonen han gjorde våren 2020 etter den første lockdownen, forteller Jonas.

Mens Stordalen kommenterer følgende på mail:

– Vi gjorde aldri dette for penga, da hadde vi gått inn i andre bransjer. Samtidig er det sunt for innovasjonen og konkurransegrunnlaget i bokbransjen at det beviselig er mulig å tjene penger også på litteratur, sier Petter Stordalen.

Både Stordalen og Forsang sier til VG at det allerede finnes nye planer:

– Nå tar vi med oss alt vi har lært i forlagsbransjen og ser om det er andre bransjer som trenger fornyelse, der har vi allerede noen i kikkerten, sier Stordalen.

Forsang synes det er vemodig å legge forlagskarrieren bak seg.

– Dette har vært det absolutt kuleste jeg har gjort i min yrkeskarriere. Det har vært fantastisk gøy rett og slett. Det fineste med alt sammen har vært relasjonene til forfatterene og de ansatte - og den tilliten de har gitt oss.

– Det er jeg stolt av. Vi har kjempet for forfatterne. Ikke bare våre egne, for jeg vil si vi har vært med å snu litt opp ned på maktbalansen. Det viste seg at det var et behov i bokbransjen for at noen kom inn og tenkte annerledes. Da vi skjønte dette, bestemte vi oss å gi de gamle forlagene en good run for penga, forteller Jonas Forsang.