RIK OVER NATTEN: Britiske Annabel Steadman (28) fikk det høyeste forskuddet for en barnebok noensinne i Storbritannia - og er blitt en snakkis lenge før utgivelse. Nå er boken ute - til stor skuffelse for VGs anmelder.

Fra verdenslansering til mageplask for enhjørning-fantasy

Denne barneboken lanseres samtidig i 29 land i dag, men etter å ha lest første bok av Skandar-serien kjennes det som at forlagene har solgt skinnet før bjørnen er skutt.

Av Kristine Isaksen

Publisert: Nå nettopp

For å la seg rive med av «Skandar og enhjørningstyven», må man virkelig like hester. Og elske absolutt alt som er fantasy uten forbehold.

Selv om Harry Potter-serien åpnet en hel verden av unge og voksne lesere for fantasylitteratur, har den fått dominere sjangeren i for stor grad. De siste femten årene har mang en ensom hovedperson i et fantasyunivers oppdaget at han eller hun er utvalgt og fått innpass på en magisk skole.

Den nye Skandar-serien av den britiske debutanten Annabel Steadman er nyeste skudd på stammen. Før første bok har verdenslansering i 29 land 28. april, annonseres fem titler, og Sony har kjøpt filmrettighetene.

Bakgrunn: Tjente minst 22 millioner på barnebok før utgivelse

Men fra verdenslansering til mageplask: Forventningene faller raskt i takt med sideantallet når det viser seg at boken er temmelig forutsigbar og treig; full av scener og dialoger uten driv som strekker seg over mangfoldige sider av gangen.

Info BOKANMELDELSE: «Skandar og enhjørningstyven», bok 1 i Skandar-serien Forfatter: A.F. Steadman

Oversetter: Tore Aurstad

Fantasy fra 10 år

Forlag: Gyldendal

Sider: 447

Pris: 249 kr. Vis mer

Grunnelementene i handlingen er velkjente:

Hovedpersonen Skandar Smith er 13 år, mobbeoffer og fattig, og drømmer om å bli enhjørningsrytter og vinne den årlige turneringen. Han bor sammen med sin deprimerte far og ett år eldre søster. Savnet etter den avdøde moren og venner blir kanskje smurt for tykt på, for det oppleves heller sentimentalt enn ektefølt.

Et univers fylt med enhjørninger kan fort bli sukkersøtt, tenker du kanskje, men dette er et overraskende og godt grep: I boken er nemlig enhjørningene grunnleggende blodtørstige skapninger som er innstilt på vold og ødeleggelser.

Glem My Little Pony, disse hestene har ikke regnbuefarget bæsj og vil sannsynligvis ikke være vennen din.

Les også Barnebok i eliteserien! Ida Tufte Michelsen: «Alma Freng og en flyvende fars hemmelighet» Norske Ida T. Michelsens fantasy-serie om Alma Freng får leseren til å ønske seg mer, mer, mer.

På utrolig vis får Skandar sin egen enhjørning og innpass på skolen der ridning og magi står på timeplanen. Her blir han kjent med de andre utvalgte og enhjørningene deres, og her er prinsippet at absolutt alle detaljer skal med.

Forholdet mellom en hest og dens rytter er visst en evig kilde til små hendelser og betraktninger. Lesere med hesteinteresse vil kanskje leve seg inn i disse, mens andre vil kjenne på utmattelse av å tilbringe så mye tid i stallen.

Enhjørningenes ville natur tilfører litt uforutsigbarhet til handlingen, men ikke så mye spenning at leserne glemmer at boken er alt for lang.

Det finnes nyskrevne fantasy-serier som bygger på Harry Potter-formelen, men som likevel oppleves originale og fengslende å lese, som for eksempel bøkene om Alma Freng av norske Ida Tufte Michelsen eller «Ingenlund» av australske Jessica Townsend.

Etter å ha lest første bok av Skandar-serien kjennes det som at forlagene har solgt skinnet før bjørnen er skutt.

Anmeldt av: Kristine Isaksen