Bokanmeldelse: Ærbødig hyllest

I dag fyller Dag Solstad 80 år. Det markeres med et festskrift preget av litt for mye sjenanse og verdighet.

Av Sindre Hovdenakk

Det er all grunn til å feire dagens forfatterjubilant. Med et mulig unntak for Jon Fosse, er Dag Solstad Norges eneste seriøse kandidat til en Nobelpris i litteratur. Han troner ganske enkelt i ensom majestet helt på toppen av det norske parnasset, som en litterær gullstandard enhver forfatter må få søvnløse netter av å sammenligne seg med.

Dag Solstads bøker befinner seg i det absolutt øverste sjikt av europeisk samtidslitteratur. De kan plasseres i en tradisjon der den intellektuelle forfatteren står i opposisjon til sin samtids kulturelle og politiske utvikling. Samtidig er Solstad ikke fremmed for å gå i dialog med andre litterære størrelser, som Henrik Ibsen. Det er med andre ord ikke småtterier hans forfatterkolleger har måttet forholde seg til når de skulle skrive sine bidrag til dagens festskrift.

Det er for øvrig en kuriositet verdt å nevne at det er 50 år siden Solstad fikk sitt forrige festskrift - til 30-årsdagen i 1971!

I alt 20 bidragsytere, 13 menn og syv kvinner, har fått plass i årets bok. Aldersspennet er stort, fra 82-åringen Jan Erik Vold til 27 år gamle Maria Navarro Skaranger. De aller fleste befinner seg imidlertid i det som må kunne kalles generasjonen etter Solstad, i alt 12 av forfatterne er født på 1950- eller 60-tallet. Med andre ord de som mer enn noen andre har måttet slåss om en plass i rekkene bak mesteren.

Det ligger vel i sakens natur at et festskrift skal ha en grunnleggende positiv tone. Men det kan også bli i overkant mye ærbødighet. Det er et mysterium for meg hvorfor ingen av bidragsyterne virkelig går i klinsj med selve idéinnholdet i det kompromissløse forfatterskapet til Solstad. Eller problematiserer den autoritære lengselen som skinner gjennom i hans tidligste, AKP ml-inspirerte bøker.

Kjersti Annesdatter Skumsvold, Vigdis Hjorth, Per Petterson, Edvard Hoem og

Tove Nilsen er blant dem som nøyer seg med hyllester helt uten mothaker. Det samme gjelder tekstene til Hanne Ørstavik, Rune Christiansen og Marit Tusvik.

Tre bidrag skiller seg positivt ut: Kjartan Fløgstad gir den mest presise analysen av Solstads forfatterskap, med fokus på det overskridende frihetsprosjektet hans.

Alf van der Hagen kommer med et sårt tiltrengt element av noe livlig og

fortellende med sin tekst om vin (og mat) i Solstads bøker. Det er nesten som

det kan minne om en kjærlighetserklæring.

Og endelig har vi Espen Søbye. Han er den eneste som skriver det man kan kalle en solstadsk parafrase. På leting etter historien om en diktsamling av Ezra Pound, kommentert av T.S. Eliot, klarer han å utvikle noe som kan ligne en poetikk. Helt i Solstads ånd, skulle jeg tro.

Det mest oppsiktsvekkende med dette festskriftet er en gjennomgående mangel på humor, uærbødighet og nye innfallsvinkler.

Blant mye annet kan Dag Solstad også være en hikstende morsom forfatter. Det lar seg ikke så lett avlese i denne hensynsfulle boken.

Men uansett - gratulerer med dagen Dag Solstad. Fra ett 16. juli-barn til et annet!