Jon Michelet er død

Publisert: 15.04.18 12:10 Oppdatert: 15.04.18 12:35

Forfatterkjempen Jon Michelet er død, 73 år gammel.

Det bekrefter forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober Forlag til VG.

– Han døde sent i går kveld, forteller en sorgtung Engelstad.

Jon Michelet har de siste årene slitt med kreftsykdom, og fikk i fjor sommer et tilbakefall med kreft i svelget.

Jon Michelet har i flere tiår vært en av Norges mest kritikerroste og mestselgende forfattere. Han var en uhyre produktiv forfatter med stort nedslagsfelt, fra kriminalromaner med helten Wilhelm Thygesen via underholdningsbøker fra flere fotball-VM i tospann med Dag Solstad, til de siste årenes storverk om norske sjøfolks heroiske innsats under 2.verdenskrig, «En sjøens helt».

De fem første bindene i dette verket om krigsseilerne har blitt trykket i hele 750.000 eksemplarer.

For sitt arbeid med å løfte fram krigsseilernes skjebne ble Jon Michelet tildelt Østfoldprisen i 2013, Norsk Sjøoffisersforbunds hederspris i 2015 og Anders Jahres kulturpris i 2016.

Det er også planlagt en NRK-serie av «En sjøens helt».

Det sjette og siste bindet av «En sjøens helt» var planlagt utgitt på høstparten i fjor, men måtte utsettes da Michelet fikk en ny kreftdiagnose, denne gangen i svelget.

Da hadde vår folkekjære forfatter allerede slitt med prostatakreft-diagnosen han fikk i 2008.

Det er uvisst hva som nå skjer med dette manuset, og hvor langt Jon Michelet var kommet i arbeidet med det.

Jon Michelet debuterte allerede i 1975 med kriminalromanen «Den drukner ei som henges skal» der vi for første gang ble kjent med hans krimhelt, Wilhelm Thygesen.

Michelet selv trodde at Wilhelm Thygesen skulle bli et ett-boksfenomen, men Thygesen ble til slutt en av Norges mest kjente krimhelter gjennom et titalls bøker fra Michelets hånd.

Også Wilhelm Thygesen ble til NRK-serie, der han ble spilt av Reidar Sørensen.

Jon Michelets sommeridyll var hjemme på Larkollen utenfor Moss!

Etter det altoppslukende arbeidet med «En sjøens helt», der den første boken kom i 2012, så Michelet frem til avslutningen i et VG-intervju fra 2016 . Da var det sjette bindet, som altså ble utsatt på grunn av sykdom, planlagt utgitt høsten 2017.

– Jeg har begynt å tenke litt på livet etterpå. Kanskje holder jeg noen foredrag, gjerne om krigsseilerne. Kanskje drar på en liten turne og trekker frem lokale helter fra de stedene jeg besøker, sa Michelet.

Men én ting var han sikker på å gjøre etterpå i det samme intervjuet:

– Da skal jeg legge de seks bindene oppå hverandre, knytte en pen rød sløyfe rundt og sende dem til Carl I. Hagen, min gamle «uvenn», og på kortet skal det stå: «Dette var det bare den jævla kommunisten Jon Michelet som kunne få til».

