Aylar Lie krever erstatning etter omtale i Northug-boken

Aylar Lie (34) fikk avsnittet om seg fjernet fra den nye boken til Petter Northug (32). Nå forlanger hun også økonomisk oppreisning.

Siste ord er ikke sagt i krangelen mellom Aylar Lie og Petter Northug .

– Poenget her er at det som står om Lie i førsteopplaget av boken om Northug, er en krenkelse av hennes privatliv, sier Tony Vangen i advokatfirmaet Elden til VG.

Det er han som sammen med John Christian Elden representerer Lie i denne saken.

– Hun har ikke på noe tidspunkt offentliggjort de opplysningene som står i boken. Lie kan ikke klandres for at enkelte medier fokuserte på kjendiseri og spekulasjoner da hun stilte opp i et kvinnemagasin i 2012 i anledning kvinnedagen. Formålet den gangen var å fjerne stigma rundt abort og alminneliggjøre temaet ved å snakke om dette, forklarer Vangen og legger til:

– Når det så viser seg at Northug heller ikke har snakket sant til forfatteren av boken, og hverken forfatteren eller forlaget har sjekket dette før den ble trykket, mener vi det er grunnlag for et krav om oppreisning,

Med sin påstand om usannheter sikter Vangen til Lies opplysninger til VG i forrige uke, der hun viste frem SMS-utveksling mellom henne og Northug.

Juridisk vurdering

Lies advokat forteller at det ikke er fremmet et formelt erstatningskrav, men at det er sendt en juridisk vurdering til forlagets advokat med oppfordring om å komme Lie i møte for å kunne finne en minnelig løsning.

– Det vurderes parallelt å fremsette formelt krav både mot Pilar forlag, forfatter og Northug, opplyser Vangen.

– Når vi nå ser måten Northug omtaler dette i mediene i ettertid, konkluderer vi med at den skaden Aylar er utsatt for, er både varig og pågående. Dette er i ferd med å bli en nærmest uopprettelig skade, og noe hun vil ha krav på oppreisning for, mener Vangen.

– Som «Big Brother»-saken

Advokaten sier at de ikke har vurdert et konkret erstatningsbeløp, men at det er naturlig å sammenligne med «Big Brother»-rettssaken i 2007 , der reality-eksparet Rodney Omdal Karlsen (42) og Anette Young (41) ble tilkjent 160.000 kroner hver . Den gang endte saken i Høyesterett.

– Det var erstatning for ikke-økonomisk tap. Og vi snakker om 2007. Beløpet ville vært høyere i dag, hvis man skal legge seg på den linjen der, sier Vangen.

– Men Aylar er mest opptatt av at hun ikke kan fortsette å bli fremstilt på denne måten, legger han til.

Ikke fått brevet ennå

Advokaten til Pilar forlag, Halvard Helle i Schjødt, sier til VG at han ennå ikke har mottatt brevet fra Lies advokat, som ble postlagt tirsdag denne uken.

– Det er derfor vanskelig å kommentere denne saken, sier han.

– Det dreier seg altså om at Lie mener hun har krav på erstatning, hvordan stiller du deg til det?

– Jeg nøyer meg med å si at vi merker oss at innholdet i dette brevet tilflyter mediene før forlaget, svarer Helle.

Forlegger Magnus Rønningen vil ikke kommentere saken. Han skriver i en SMS til VG at han ikke har mottatt brevet fra Lies advokat.

VG har siden tirsdag ettermiddag forsøkt å komme i kontakt med Petter Northug og hans manager, Are Sørum Langås. De har ikke besvart henvendelsene. Det har heller ikke forfatter Jonas Forsang, som har skrevet boken. Forlagssjef Sarah Natasha Melbye henviser til Magnus Rønningen.

Gammel romanse

Da Northugs nye biografi «Min historie» ble lansert i oktober, forlangte Aylar Lie, kjent fra TV-serier som «Skal vi danse» og «Farmen kjendis» , at Pilar forlag fjernet avsnittet som omhandlet henne. Hun satte advokat John Christian Elden på saken, og få dager senere valgte forlaget å etterkomme kravet , til tross for at de mente de sto på trygg juridisk grunn ved å ha avsnittet med i utgangspunktet.

Men det sluttet altså ikke der. Northug har etter at forlaget bestemte å fjerne avsnittet i kommende opplag, fastholdt overfor flere medier at han fortsatt står for innholdet i boken. Blant annet uttalte han seg på pressekonferanse på Beitostølen i forrige uke ( artikkelen fortsetter under ):

Det fikk Lie til å se rødt – og hun gikk ut i VG med det hun mener er SMS-bevis for at Northug ikke snakker sant.

– For min egen integritets skyld føler jeg meg sterkt presset til å stå frem med sannheten, fordi Petter selv har sagt at han står fast på at det han har sagt i boken, er sant, uttalte Lie til VG fredag.

Aylar Lie til VG : – Petter sier han ikke har lest sin egen bok

«Min historie» snakker Northug for første gang om forholdet til Lie, som han hevder startet i Oslo natten etter at han hadde vunnet VM-gull på femmila i 2011.

– Når man først velger å omtale en tredjeperson på det absolutt mest private i en bok som ikke handler om henne, bør man i det minste sørge for at det som sies er sant, sier Vangen.

Lie jobber som profesjonell pokerspiller og befinner seg for tiden i Tsjekkia.