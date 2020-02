THRILLER-KONGE: Stephen King, her på en galla i New York i 2018. Foto: Evan Agostini / Invision

Stephen King slettet Facebook-profilen

Forfatterlegenden Stephen King (72) stoler ikke på Facebook lenger.

King slapp nyheten i helgen – til sine 5,6 millioner følgere på Twitter.

«Jeg slutter med Facebook. Ukomfortabel med flommen av falsk informasjon som tillates spredt i politiske annonser. Ikke er jeg trygg på Facebooks evne til å ivareta brukernes privatliv heller. Følg meg og Molly (Kings hund, red. anm.) på Twitter hvis dere vil», skriver 72-åringen – kjent for romaner som «Ondskapens hotell», »It», «Dr. Sleep» og «Carrie».

Og det er ikke tomme ord. Kings Facebook, hvor han hadde mange millioner følgere, er borte.

Les også: Facebook blokkerer titusener av apper

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg har stått i sentrum for kontrovers rundt nettopp politisk annonsering og propaganda. Zuckerberg har uttalt at politisk ytringsfrihet er viktig, og at de ikke kommer til å innføre begrensninger eller faktasjekk av politisk reklame.

Sacha Baron Cohen fyrer løs mot Facebook: – Ville ha latt Hitler kjøpe annonser

På Twitter, hvor King heretter skal kommunisere med omverdenen, er politisk reklame forbudt.

Cnet.com har forsøkt å få en kommentar fra Facebook, uten hell.

Publisert: 03.02.20 kl. 19:50

