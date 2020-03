STERK DEBUTROMAN: Malin C.M. Rønning (f. 1985) kommer fra Porgrunn og er bosatt i Oslo. Hun har studert ved Forfatterstudiet i Bø og Litterär gestaltning i Gøteborg. «Skabelon» er hennes første utgivelse. Foto: Baard Henriksen

Spennende ny norsk forfatter: Noe helt for seg selv! Bokanmeldelse: «Skabelon»

Malin C.M. Rønning har skrevet en sterk dedebutroman som både utfordrer og imponerer.

Det handler om en ung jentes merkverdige oppvekst sammen med syv søsken i et hus i skogen.

Allerede tittelen på Malin C.M. Rønnings debutroman gir et forvarsel om noe underlig. Ordet skabelon er en foreldet form av sjablong, og brukes ifølge ordboken om en skikkelse eller fasong som et levende vesen eller gjenstand har eller får.

«Skabelon» Forfatter: Malin C.M. Rønning Sjanger: Roman Forlag: Oktober Sider: 208 Pris: 349 kroner Vis mer

Mange romaner ligner hverandre, men hver original roman er original på sin egen måte. «Skabelon» både likner og likner ikke på romaner jeg har lest før. På sett og vis er det en oppvekstroman om en ung jente, hennes mor, far og syv søsken i et hus i skogen. Så langt alt vel, men der slutter også likheten med mer realistiske samtidsromaner om ensomme barn på landet.

Jeg-fortelleren er den tredje yngste i den store søskenflokken. Faren er tømmerhugger og borte i lange perioder. Når han kommer hjem, sover han i en ombygd buss som står på tunet. Moren til jenta er hjemme med barna, leser ukeblader, røyker og ligger ofte under dyna på sofaen.

Søsknene må mer eller mindre klare seg selv, det er knapt med mat og ømhet. Ingen tv, ingen mobiltelefoner, ingen bil, selv om historien utspiller seg på 1990- og 2000-tallet. De eldre søsknene flytter etter hvert ut, den eldste datteren gifter seg som sekstenåring og barna begynner å røyke før de når puberteten. I det hele tatt er det lite her som minner om en normal oppvekst i vår tid.

Familien lever som i en naturtilstand, og naturen har da også en særskilt plass i den unge jentas verden. Hun har en særlig følsomhet overfor alle slags dyr og insekter, døde som levende. Flaggermus, ravner, rever, kråker, dyreskjeletter og kadavre. Alt som lever og ånder i skogen.

Romanen følger jenta fra hun er rundt fem til tretten år. Hun begynner på skolen, men får ingen venner, forsøker å passe på sine yngre søsken, streifer rundt i skogen, der hun også har ubehagelige møter med mennesker. Langsomt går huset i oppløsning, ting forsvinner, lik et foto som har ligget for lenge i solen, blekner stedet og viskes ut av minnene. Det hviler et streif av grøss og ubehag over den verden «Skabelon» skildrer, like deler eventyr og rå realisme.

For hva slags verden er det Rønning egentlig beskriver? Tankene går til amerikanske filmer og bøker om den hvite underklassen, «white trash», men også livet her til lands på 1800-tallet. Befinner vi oss kanskje i en parallell verden, et sted mellom fortid og nåtid? Slutten gir noen antydninger, men ingen klare svar.

Malin C.M. Rønning har skrevet en original debutroman som utfordrer og imponerer, ikke minst språklig. Skildringene av naturen, flora og fauna, minner om svenske Tomas Bannerheds prisbelønte roman «Ravnene». Det jeg nok savner hos Rønning er en tydeligere dramaturgisk oppbygning av historien, som kan virke i overkant flytende og drømmeaktig.

«Skabelon» er kanskje ikke en roman for alle, men ønsker du en annerledes leseropplevelse fra en spennende ny norsk forfatter, er dette en bok som helt sikkert vil vekke sterke følelser.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: 12.03.20 kl. 11:58

