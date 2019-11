TYSKERNE FÅR IKKE NOK: Maja Lunde slapp nylig sin tredje bok i Klima-kvartetten - og «Przewalskis hest» gikk rett inn på den tyske bestselgerlisten - der både «Bienes historie» og «Blå» ligger inne fra før. Foto: Frode Hansen

Maja Lunde historisk: Tre bøker på den tyske bestselgerlisten

Slå den! Norges nye bestselgerdronning, Maja Lunde, er nå inne på den tyske bestselgerlisten med tre bøker samtidig.

Dermed er hun historisk: Ingen andre norske forfattere kan slå i bordet med samme bragd.

– Etter det vi erfarer, kan ingen norske forfattere vise til noe tilsvarende. Majas Tysklandssuksess er eventyrlig, og nok en gang skriver hun historie med tre bestselgende titler på samme tid, sier agent Annette Orre i Oslo Literary Agency i en pressemelding.

Først gjorde Maja Lunde det umulige med «Bienes historie», den første boken i det som er blitt hetende Klima-kvartetten: Boken ble den mest solgte boken uansett sjanger i Tyskland i 2017.

Så kunne hun slå i bordet med at samme bok har ligget sammenhengende på bestselgerlisten i 2,5 år - samtidig som at andreboken «Blå» lå høyt på listen.

Og nå, etter kun kort tid i salg, går Maja Lundes tredje roman «Przewalskis hest» inn på en sjetteplass på Der Spiegels bestselgerliste for nye bøker (hardback). Og det samtidig som «Bienes historie» og «Blå» - ligger på henholdsvis 11. og 15. plass på bestseligerlisten for pocketbøker.

6.PLASS: «Przewalskis hest» ligger på tredjeplass på hovedlisten for skjønnlitteratur i Tyskland.

Selv sitter Maja Lunde hjemme i skrivebula og skriver for harde livet på filmmanuset «Snøsøsteren» for Hollywood, men slipper jubelen løs for tre listeplasseringer.

– Jeg har så mange ganger sagt at jeg er tom for supperlativer, så nå kan jeg ikke si det lenger. Men altså, jeg er veldig glad for at de tyske leserne så gjerne vil følge opp forfatterskapet mitt. At dette handler om at de har lyst til å lese mer enn den første boken «Bienes historie» - som gjorde en sånn braksuksess. De fortsetter å holde på interessen, og det er så fint, sier Maja Lunde til VG.

Lunde er hjemme igjen etter en maraton med intervjuer, paneler og lanseringer under bokmessen i Frankfurt der hun blant annet var hovedgjest på den største litterære happeningen sammen med stjerneforfattere som Margaret Atwood og Ken Follett.

– Jeg gjorde veldig mange lanseringsintervjuer under Frankfurt, og nå kommer på en måte resultatene av det. Og så må jeg jo si at det var veldig gøy å være norsk i Frankfurt i år. Vi kan være stolte over det vi fikk til, sier Lunde - og sikter til at Norge var hovedland under bokmessen.

Maja Lunde har hittil solgt 1,5 millioner bøker i Tyskland - og rundet over 2 millioner solgte bøker totalt.

Da VG snakket med norske og internasjonale bransjefolk om de heteste norske forfatternavnene internasjonalt nå, var Maja Lunde på alles lepper:

