Fifty Shades-forfatterens nye bok: Ulidelig dårlig! Bokanmeldelse: E.L. James: «The Mister»

E.L. James er tilbake etter «Fifty Shades of Grey»-suksessen, men «The Mister» må kun ha blitt utgitt på grunn av forfatternavnet. For denne boken er et hån mot underholdningssjangeren.

Den nye boken til E.L. James er det kjedeligste jeg har lest på lenge. Underholdningsleserne fortjener bedre enn dette!

Boken er så dårlig at en kan lure på om den i det hele tatt ville blitt utgitt på velrennomerte forlag, hadde det ikke vært for at forfatternavnet vil kunne hjelpe på bunnlinjen.

Romantikk Tittel: «The Mister» Forfatter: E.J. James Forlag: Gyldendal Sider: 507 Forlag: Gyldendal Vis mer vg-expand-down

Her finnes det ingen følbar gnist, verken i skildringene eller mellom karakterene. Originaliteten er totalt fraværende, og vendepunktene er like oppbrukt som et ukeblad på tannlegekontoret. På de åtte årene som er gått siden James selvpubliserte den første boken i «Fifty Shades of Grey»-serien, har hun ikke utviklet seg nevneverdig som forfatter. Karakterer, og deler av handlingen i «The Mister», er en resirkulering av James´ tidligere bøker.

Bare dårligere utført. Pinlig dårlig.

Alessia er like uskyldig og jomfruelig som Anastasia fra Fifty-serien, men med mer bagasje. Ved hjelp av traffickere har hun flyktet fra en voldelig forlovede i Albania. Hun greier å rømme fra traffickerne også, før hun blir utsatt for noe seksuelt og begynner som vaskehjelp hos Maxim Trevelyan.

Da Maxim og Alessia støter på hverandre blir det kjærlighet ved første blikk for dem begge.

Maxim har ikke en like trøblete fortid som Christian Grey, men han er rik. Et stort legat har sørget for at han ikke trenger å arbeide. En stor del av dagene går med til uforpliktende sex, når han da ikke arbeider som DJ, modell eller fotograferer. Lord er han også, med flere gods i England, hvor handlingen i boken blant annet utspiller seg.

For denne leseren fremstår han overfladisk og usympatisk, langt fra den helten slike bøker trenger. Da for eksempel Alessia betror Maxim om det vonde hun har opplevd, føler han seg fortsatt som en «sprengkåt skolegutt».

Og da hun våkner, skrikende av et mareritt, og han legger seg ved siden av henne for å være i nærheten neste gang hun skriker, tenker han at han naturligvis har «lyst til å få henne til å skrike på en ganske annen måte».

Det er så man mistenker James for bevisst å forsøke å provosere seg oppover salgslistene.

Alessias fortid truer etter hvert med å ødelegge for den gryende kjærligheten, og Maxim er dessuten redd for at Alessia skal finne ut at han er lord, slik at hun tar ham bare for pengene. Her er forøvrig et stort plothull, som det er altfor mange av i denne boken. Det er ingen tvil om at Maxim er rik, og hans frykt virker oppkonstruert for å skape litt sårt tiltrengt spenning i boken.

Den eneste spenningen som er å finne, kommer i den thrilleraktige starten. Etter dette faller fortellingens potens kraftig, og den reiser seg aldri igjen.

Boken er for lang, preget av gjentakelser, logiske brister og er skremmende dårlig redigert med tanke på at dette er en bestselgerforfatter.

Gode, romantiske underholdningsbøker krever karakterer som fester seg hos leseren og en besettende handling som driver fortellingen fremover mot klimaks. «Fifty Shades of Grey» hadde en oppbygging og en indre spenning karakterene imellom - som gjorde bøkene til sidevendere.

Men der hvor disse var vanskelige å legge fra seg, er «The Mister» ulidelig vanskelig å fullføre. Hadde det ikke vært for at jeg ble betalt for dette, ville jeg aldri kommet meg til slutten.

