NY BARNEBOK: Iben Akerlie er denne uken ute med en bok for barn, «Kjempefesten» Foto: Cicilie S. Andersen

Følger opp «Lars er LOL» med kjempefest: Bokanmeldelse: Iben Akerlie: «Kjempefesten»

Iben Akerlie pangdebuterte med «Lars er LOL» for tre år siden. Andreboken, «Kjempefesten», har også et viktig budskap, men føles mest ut som en ventebok.

Kristine Isaksen

Mindre enn 10 minutter siden

Iben Akerlie fikk terningkast 6 da hun kom med «Lars er LOL» for tre år siden, og hun må ha følt på et visst forventningspress under skrivingen av andreboken.

«Kjempefesten» er en annerledes bok enn debuten, skrevet i en fantastisk-magisk ramme der fem meter høye kjemper lever og snakker med barn. Skriver man om kjemper i en barnebok, er ikke Roald Dahl-klassikeren «SVK» (Store Vennlige Kjempe) til å komme forbi. Kanskje er det derfor «Kjempefesten» oppleves som mer ambisiøs i forsøket enn i utførelsen.

Finn og Maja inviterer nabolaget på fest, og et par kjemper i skogen slumper til å få invitasjon. Barna anerkjenner skapningene med en gang. De voksne på festen må gå noen ekstra runder før de klarer å se noe de egentlig ikke orker å ta stilling til, som det står i boka. Slutten er sukkersøt, men moralen viktig: de man overser, blir til slutt usynlige.

OM FORFATTEREN: Iben Akerlie (f. 1988 i Oslo) er utdannet spesialpedagog og jobber som skuespiller. Hun debuterte som forfatter med «Lars er LOL» (Aschehoug 2016) som vant ARKs Barnebokpris og er oversatt til 11 språk. Foto: Cicilie S. Andersen

Festen er ikke interessant nok til å bære hele boka. Det hjelper at forfatteren er svært god på å skrive dialoger, særlig mellom barn. Vennskapet mellom Finn og Maja er en fryd å lese. Deres syn på de eldre tenåringsøskene tilfører mange humoristiske øyeblikk til fortellingen. Det er ikke lett å få noen setninger ut av de halvvoksne. Om storesøsteren til Maja er ironisk eller har kledd seg ut, er de jammen ikke sikre på. Det eneste de vet er at hun var «et uhell da hun ble til og derfor nesten var voksen allerede».

Ofte i barnebøker framstår barna som smarte og de voksne som dumme, men her har forfatteren dratt motsetningen i lengste laget. Det er ikke måte på hvor lavpannede, rasistiske og fjollete de voksne er – fulle på rosévin fra kartong er de også. Mange av dem er svært karikerte og tømt for liv.

Overdrivelser kan være gøy, men her føles alt oppkonstruert. Fortellingen vil være eventyrlig og livsbejaende, men det er vanskelig å la seg rive med. Språket er faktisk hovedhindringen. Her finnes mange lange, krøkkete setninger og stivbeinte ord som «ukarakteristisk». Språket hindrer leseren å komme i flyt-sonen og gjør boka mindre egnet som høytlesningsbok.

De fargerike blyanttegningene til Inga H. Sætre er uvørne og rampete. Jeg liker dem godt. «Kjempefesten» er uansett en ventebok mens forfatteren forhåpentligvis grubler på et nytt bokprosjekt.

Publisert: 19.08.19 kl. 09:56

