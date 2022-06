ETTERTRAKTET: Over 20 filmprodusenter fra inn- og utland ville lage film av Ingvild H. Rishøis debutroman «Stargate. En julefortelling».

Fra juletreselger i 2020 til stor kamp om filmrettigheter

I 2020 solgte Ingvild H. Rishøi (43) juletrær for å spe på forfatterlønnen. Halvannet år senere ble det stor kamp om filmrettighetene til juleromanen «Stargate».

– Det har vært helt uvanlig stor interesse for å lage film av denne boken – både i inn- og utland, forteller rettighetsansvarlig Kirsti Kristoffersen i Gyldendal.

Den lille romanen «Stargate» ga forfatter Ingvild H. Rishøi nominasjon til den prestisjetunge Brageprisen for årets beste roman høsten 2021. Den er senere solgt til syv land, og over 20 små og store produksjonsselskaper meldte sin interesse for filmrettighetene, ifølge forlaget som ikke vil kommentere hva rettighetene til slutt gikk for.

Valget falt på norske Motlys som står bak suksesser som «Heimebane», «Ninjababy», «a-ha – the movie» og «Kyss meg for faen i helvete».

– «Stargate» er først og fremst en veldig god bok som vi ser kan bli en veldig fin film. Vi gleder oss til å tråkke opp denne stien sammen med Ingvild Rishøi og Gyldendal, sier produsent Hege Hauff Hvattum i Motlys.

Hun understreker at det er tidlig i prosessen og at det er mye som skal på plass før «Stargate» kommer på lerretet.

Men planen er en julefilm, kan forfatter Ingvild H. Rishøi fortelle.

FRA BOK TIL FILM: Planen er at Ingvild H. Rishøis første roman skal bli en julefilm for voksne, men alle involverte understreker at det er en lang vei å gå før filmen blir å se på lerretet.

– Jeg må innrømme at da boken var ferdig, håpet jeg innerst inne at noen ville lage film av den.

– Det er så gøy at det skjedde! Jeg drømmer mye, sånn som jentene i boken, så jeg har allerede begynt å se for meg filmplakaten og barna i hovedrollene. Alt er veldig annerledes enn å skrive bok, forteller Rishøi til VG.

Fra før er Ingvild H. Rishøi kjent for sine kritikerroste noveller, og hun jobbet i åtte år før hun fikk ferdig «Stargate. En julefortelling» som er hennes første roman.

Den kom ut høsten 2021 og fikk strålende mottagelse.

Men året før så det annerledes ut for Rishøi.

– Siden jeg bruker så lang tid på hver bok, kan jeg ikke leve av bare å skrive bøker. Jeg frilanser, holder skrivekurs og tar vikarjobber. Men i 2020 mistet jeg alle jobber jeg hadde på grunn av corona.

Men det var én bransje som var helt uberørt av pandemien.

– Juletrebransjen gikk kjempebra!

FRA BRAGEPRIS TIL JULETRESELGER: I 2014 fikk Ingvild H. Rishøi Brageprisen for novellesamlingen «Vinternoveller». I 2020 jobbet hun som juletreselger mens hun jobbet med sin første roman.

– Folk ville ha trær tidligere enn vanlig, de ville ha flere trær, gjerne både inne og ute. Jeg hadde vært innom et juletremarked i to dager i 2019 for å gjøre research til «Stargate», men i hele desember 2020 jobbet jeg som juletreselger.

– Jeg fikk til og med mitt eget juletremarked. Det var en kjempebra jobb, og de ville egentlig ha meg tilbake igjen året etter – men da gikk det så bra med «Stargate».

Hun fikk mye «gratis» research til romanen på juletremarkedet.

– Jeg var i sluttfasen av romanen da, men fikk fortsatt brukt mye. For eksempel påvirket det romanen at det regnet hele desember det året.

– Jeg vet akkurat hvordan det er å bære søkkvåte edelgraner.

I «Stargate» møter vi Ronja (10 år) og Melissa (16 år) som bor på Tøyen med en far som er alkoholiker og arbeidsløs. Han får jobb som juletreselger, men forsvinner inn i rusen på den velkjente puben Stargate på Grønland i Oslo – og det ender med at Melissa må ta over jobben.

Boken er bare på 146 sider – og Rishøi forklarer at noe av grunnen til at hun bruker så lang tid på en bok er at hun bare klarer å skrive i et par timer før hun må koble av med noe annet.

– For da funker ikke hjernen min lenger, og jeg må jeg ta en lur, gå en tur eller plante en plante, forteller Rishøi.

Men nå skriver hun filmdialog på løpende bånd sammen med manusforfatter og regissør Ida Sagmo Tvedte.

– Vanligvis sitter ingen setninger på første forsøk for meg, men nå skjer det! Ida har en sånn voldsom arbeidskapasitet, og hun utfordrer meg og gir meg små oppgaver som jeg skal løse. Det er helt herlig.

– Jeg får også brukt en del som ikke kom med i boken. Det er noen som har spurt meg om det blir en oppfølger til «Stargate», og dette er det nærmeste jeg kommer, sier Rishøi.