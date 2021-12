ELSKER KNAUSGÅRD: Jeremy Strong har «Min kamp» av Karl Ove Knausgård som favorittbok , han bruker Knausgårds litteratur i forberedelsene til rollen som mørke Kendall Roy i TV-serien «Succession» - og Knausgård ble også skrevet inn i manuset i tredje sesong av den populære serien.

Knausgård-feber i TV-suksessen «Succession»

I siste sesong av den populære HBO-serien dukker Karl Ove Knausgårds navn opp – og bøkene til Knausgård har spilt en stor rolle for skuespiller Jeremy Strong som spiller Kendall Roy.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Den prisvinnende skuespilleren forteller i flere intervjuer at Ove Knausgårds bøker har inspirert ham i forberedelsene til rollen som Kendall Roy – en av hovedpersonene i suksesserien «Succession».

– Denne sesongen handler om å finne kraften min, og det er denne norske forfatteren som alle snakker om. Jeg vet ikke om du har lest Knausgård i det hele tatt. Men han sa noe fantastisk på slutten av den siste boken av «Min kamp»: «Jeg har tatt store risikoer ved å ikke late som».

– Jeg følte meg så inspirert av det.

– I denne digitale tidsalderen som er full av fiksjon, grep og støy, følte jeg meg veldig inspirert av denne ideen om – selv innenfor noe som er fiktivt og kunstig – å ikke late som, sier Strong i et stort intervju med Vanity Fair i forkant av sesong 3 som hadde premiere i høst.

PRISBELØNT: «Succession» handler om Roy-familien med Brian Cox (midten) som den ofte ufordragelige patriarken Logan Roy. Jeremy Strong (f.v.), Kieran Culkin, Sarah Snook, Alan Ruck spiller hans fire barn Kendall, Roman, Shiv og Connor Roy.

HBO-serien om Roy-familien med Brian Cox som den ofte ufordragelige patriarken Logan Roy, hadde premiere i 2018 og vokste til en knallsuksess med sesong 2 i 2019. Serien er kritikerrost og har blant annet vunnet en rekke Emmy-priser.

Og det er i femte episode av tredje sesong at Knausgårds navn dukker opp: Det er Shiv Roy (Kendalls søster) som refererer til forfatteren i en krangel med sin mann Tom.

(En liten spoiler alert: Dersom du ikke vil vite hva som ble sagt, ikke les videre)

KNAUSGÅRD-REPLIKK: Sarah Snook spiller Shiv Roy – en av de fire søsknene Roy. Her i sesong tre av serien – der hun i episode fem nevner Knausgård i en av replikkene.

Hun har nemlig funnet ut at han overvåker syklusen hennes – i håp om å gjøre henne gravid før han trolig må i fengsel. Og da smeller det fra Shiv:

«Jeg vil ikke være din jævla rugemaskin mens du gjør chin-ups og leser Knausgård i fengsel.»

Knausgård har ikke svart på VGs henvendelse via forlaget om hans reaksjon på «namedroppingen», men forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober tror denne replikken spiller på at det vil bli rikelig med tid i fengselet til å lese Knausgårds omfangsrike forfatterskap.

Hun synes det er stas at Knausgård dukker opp i en så kritikerrost og populær TV-serie som «Succession»

– Dette bekrefter hvor sterk posisjon han har internasjonalt, også utenfor de litterære kretser, mener Engelstad.

VG har ikke fått svar på hvordan en forfatter som Knausgård ender opp i manuset til en av verdens mest populære TV-serier for øyeblikket, men det kan virke som om skuespiller Jeremy Strong har en finger med i spillet.

I magasinet Variety har han oppgitt Knausgårds «Min kamp» som sin favorittbok – og VG har funnet minst fem intervjuer der han snakker om den norske forfatteren.

MØRK ROLLE: Jeremy Strong forteller i flere intervjuer om hvor mye det har kostet å gå inn en så mørk rolle som Kendall Roy – og om hvordan han bruker litteratur aktivt i forberedelsene.

Strong snakker om hvor mye det koster å spille en så mørk og plaget person som Kendall Roy – og hvordan han i perioder gikk så inn i rollen at han nektet seg selv å ha noe lys i livet.

– For å finne denne følelsen av isolasjon, har det hjulpet å lese «Forbrytelse og straff» (Dostojevskij) på nytt, sier han til Chicago Tribune og trekker så frem Karl Ove Knausgård.

– Men du må våge å bringe liv og død til materialet, for å behandle det som om det er ditt liv. Den norske forfatteren Karl Ove Knausgård sa i «Min kamp»: «Jeg har tatt store risikoer ved å ikke late som». Alt dette er jo å late som, men jeg vil legge inn noe dødelig alvorlig og ekte i det, forteller han.

INSPIRATOR: Karl Ove Knausgård har inspirert skuespiller Jeremy Strong i utviklingen av rollen Kendall Roy i «Succession».

I et intervju med magasinet Backstage refererer Strong også til en annen bok av Knausgård, nemlig hans bok om maleren Munch – der Strong forteller at han kom over en passasje som slo ned i ham som et lyn:

– Knausgård sa at maling ikke kan rekonstruere et øyeblikk. Det må i seg selv være et øyeblikk, sier Strong og setter dette i sammenheng med skuespillerprestasjon:

– Det må ikke eksistere på forhånd, men bli til i det øyeblikket det kommer til uttrykk, sier han Backstage.

Knausgårds forlagssjef Ingeri Engelstad er ikke overrasket over at skuespilleren er blitt inspirert av litteraturen til Knausgård.

– Den eksistensielle smerten og lengselen etter autentisitet som finnes i Knausgårds litteratur, kan nok være inspirerende når man skal spille en karakter som dette, sier Engelstad.