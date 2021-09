NR. 16: Jørn Lier Horst er ute med sin 16. bok om politimannen William Wisting. Denne gangen handler det om såkalt «crowdsolving».

Seige saker fra Jørn Lier Horst: Bokanmeldelse: «Grenseløs»

Bare Jørn Lier Horsts overbevisende innsikt i det politifaglige gjør at ikke denne nye Wisting-krimmen ender opp med å miste enda en prikk på terningen.

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: Nå nettopp

Jørn Lier Horst er blant landets absolutte bestselgere innen krimsjangeren. Nå er han ute med en ny bok om vår gamle venn fra Vestfold, politimannen William Wisting.

Denne gangen skal Wisting gi seg i kast med nettets mange farer og muligheter.

Det blir ikke så veldig spennende.

FAKTA: «Grenseløs» Forfatter: Jørn Lier Horst Sjanger: Krim Forlag: Strawberry Publishing Sider: 400 Kr: 399 Vis mer

Jørn Lier Horst leverer en nøye gjennomtenkt intrige. Men det skorter på språklig dynamikk og interessant psykologi.

Et hovedtema i «Grenseløs» er såkalt «crowdsolving». Fenomenet der en gruppe mennesker organiserer seg i et nettsamfunn for å samarbeide om å løse kriminalsaker.

Fått med deg? Lier Horst dro inn 16 millioner kroner på krimbøker

Dette skjer selvsagt helt utenfor politimyndighetenes regler og lovverkets rammer, men er basert på privat deling av informasjon, amatørmessige teorier og rene konspirasjoner. Med alt det kan føre til av fatale misforståelser, feiltolkninger og falske motiver.

les også Jørn Lier Horst frifinnes i lydboksaken

William Wisting får en dag oppunder jul en henvendelse fra en som kaller seg Michelle Norris, og som administrerer nettopp en slik «crowdsolving»-gruppe. Håpet til Norris er å løse mysteriet om drapet på hennes venninne Ruby Thompson i Spania et drøyt halvår tidligere. Under arbeidet med denne saken har hun kommet i nettkontakt med en kvinne fra Stavern-traktene med kallenavnet Astria.

Nå er også Astria forsvunnet, og spørsmålet som ligger snublende nær er om dette har noen sammenheng med drapet på Ruby.

Beleilig nok for Wisting, dukker det opp en nedsnødd bil med spanske skilt like utenfor Larvik så å si i samme øyeblikk som han får denne henvendelsen.

Og under snøen i nærheten skjuler det seg enda verre ting.

Kjøp boken Jørn Lier Horst « Grenseløs » Norli 349,- Til butikk ARK 349,- Til butikk

Dermed er William Wisting i gang med en sak der det som vanlig hos Horst er selve det tekniske politi- og etterforskningsarbeidet som står i sentrum. Etterhvert involveres det også en liten hærskare av andre folk som nærmer seg mysteriet om Astria og Ruby fra forskjellige innfallsvinkler. Det gjelder nettsamfunnets leder Michelle Norris, Celia - en ung spansk kvinne med politiambisjoner, Wistings kollega Maren, datteren hans Line og endelig det lokale spanske politiet.

Samtidig viser det seg at kvinnen med aliaset Astria tilhører en norsk slekt med plenty av følsomme familiehemmeligheter. Og med en direkte tilknytning til byen i Spania der Ruby ble drept.

les også Jørn Lier Horst: – Taper over 200.000 kroner i måneden

Det store problemet er bare at denne fortellingen aldri blir særlig medrivende. Jørn Lier Horst sitter med masse stoff, men han klarer ikke å gjøre en skikkelig spennende historie ut av det.

En ting er at beskrivelsen av etterforskningen sleper seg avgårde, tung og omstendelig. Et like så stort problem er at vi ikke finner verken interessante psyker eller nødvendige temposkifter i historien.

I stedet blir det en masse gjentakelser, og en endeløs rekke av kaffekopper som blir kalde, tekopper som skal tømmes, snø som faller og mat som hentes.

Det hviler et preg av noe snusfornuftig og flatt over denne boken, som stort sett durer i vei i samme gir. Bare Horsts tross alt overbevisende innsikt i det politifaglige gjør at ikke terningen mister enda en prikk på veien.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk