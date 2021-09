PORTRETT I EKSIL: En smule melankolsk Kronprins i generalsuniform i London 1940.

Manglet selvinnsikt? Bokanmeldelse: Tore Rem: «Olav V. Krigeren 1940-1945»

Tore Rem er kommet halvveis og vel så det i sitt store biografiverk om Olav V, og beretningen om kronprins Olavs krigsår preges av intriger og rastløshet.

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Verket ble innledet i fjor med «Olav V. Den fremmede», som tar for seg den unge prinsens liv frem mot andre verdenskrig.

Les VGs anmeldelse her: Begynnelsen på noe stort!

Årets bind er i sin helhet viet krigsårene, noe som godt lar seg forsvare. Det var jo fem år preget av stor ytre dramatikk, og en periode som skulle bli definerende for Olavs identitet så lenge han levde.

FAKTA: «Olav V. Krigeren 1940-1945» Forfatter: Tore Rem Sjanger: Biografi Forlag: Cappelen Damm Sider: 579 Kr: 449 Vis mer

Som biograf er Tore Rem ytterst lojal, for ikke å si pliktoppfyllende, overfor det store kildematerialet han har tilgang til. Blant annet i ulike kongelige arkiver.

Det innebærer et detaljnivå som på sitt beste kan virke dramaturgisk oppbyggende, men som også kan bli for nærsynt oppramsende. Det gjelder ikke minst i bokens begynnelse, med skildringen av kongehusets og regjeringens flukt gjennom Norge og den endelige evakueringen til Storbritannia.

Det er vel få epoker i Norges historie som er mer gjennomskrevet enn akkurat disse to månedene fra april til juni 1940, og det er vanskelig å få øye på noe vesentlig nytt i Tore Rems versjon.

les også Ny bok om kong Olav: Britene hånet ham for fjollete latter

Her er det mye velkjent stoff, som forfatteren likevel insisterer på å ha med. Noe som resulterer i at historien holder på å gå seg helt fast allerede i den dype vårsnøen ved Nybergsund.

Sakte men sikkert trer det likevel frem et bilde av en kronprins Olav som tilsynelatende trives i krig og aksjon. Den første tiden i eksil i London var han særdeles ivrig med å besøke og oppmuntre de norske troppene i Skottland. Her fant Olav en rolle som både han selv og de rundt ham trivdes med.

Kronprinsen fikk også tid til lange besøk hos kronprinsesse Märtha og barna i USA. Det kommer tydelig frem hvordan Olav jobbet politisk overfor president Roosevelt. Kronprinsen var spesielt opptatt av tidlig alliert militær innsats i Nord-Norge etter frigjøringen.

TRILOGI: Tore Rem er ute med andre bind i storverket om kong Olav.

Dette var et arbeid som skjedde i tett samarbeid med Nygaardsvoldregjeringen. Særlig utenriksminister Trygve Lie fremstår som en nær rådgiver til Olav.

Et interessant spørsmål som Rem såvidt berører er om det var lettere for den norske kronprinsen å forholde seg til Franklin D. Roosevelt og den mer direkte politiske stilen i USA, enn til det langt stivere og mer formelle miljøet i London.

I hvertfall er det sikkert at den temperamentsfulle Olav i lange perioder var frustrert over sendrektigheten i sin mor, dronning Mauds, hjemland.

I alle eksilmiljøer vil det nærmest automatisk oppstå sladder, misnøye og intriger. Forfatteren bruker mye plass på å gjengi hvordan kronprinsesse Märtha og hennes nærmeste åpenbart var kritiske til den norske ambassadøren til USA, Wilhelm Morgenstierne.

Et apropos til tv-serien «Atlantic Crossing» fra i fjor.

Lest? Erling Lorentzen om «Atlantic Crossing»: − Skammelig

Oppfatningen var at ambassadøren, som gikk under kallenavnene «Missingen» og «The missing link», presset den skjøre og følsomme kronprinsessen altfor hardt når det gjaldt å opptre i offentligheten.

les også Sterkt intervju med Tore Rem: – To ganger sa jeg farvel til barna

I og for seg et interessant spørsmål, men neppe så viktig at det forsvarer all den plassen Rem ofrer. Her er det som om alle telegrammer, brev og dagboksopptegnelser fra de kongelige gemakker skal med.

Med jevne mellomrom, ikke minst takket være adjutantenes vitnemål, får vi interessante glimt av de kongeliges arroganse og selvgodhet. Det gjelder såvel kronprinsen som hans far Haakon VII. Et spørsmål som står igjen etter lesningen av boken er om Olav på enkelte områder manglet både selvinnsikt og selvkritikk?

Det er får vi kanskje bedre svar på når det tredje og siste bindet i denne store satsingen foreligger.

Historien om krigeren Olav munner naturlig ut ved hjemkomsten til det frigjorte Norge. Når 41 år gamle forsvarssjef og kronprins Olav 13. mai 1945 går i land på Honnørbrygga, kledd i engelsk battledress, har han endelig funnet den rollen som skal følge ham livet ut.

Det er fra nå av Olav V for alvor trer i karakter.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk