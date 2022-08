NY ROMAN: Kjartan Fløgstad (78) er tilbake med en kollektivroman der den politiske satiren blir for overtydelig.

Fløgstad-satire på speed

Kjartan Fløgstad-fansen vil nok kose seg med «Habeas Corpus», men ellers blir denne romanen for overlesset og overtydelig.

Publisert: Nå nettopp

78 år gamle Kjartan Fløgstad har gjennom en lang karriere levert noen av de viktigste og mest velskrevne romanene i den norske bokheimen.

«Due og drone» som kom i 2019 fikk en sekser av undertegnede, og jeg skrev blant annet at boken flommet over av litterært overskudd.

Flommer over truer også årets bok med å gjøre, men denne gangen er det ikke noe godt tegn.

Info BOKANMELDELSE: «Habeas Corpus» Forfatter: Kjartan Fløgstad Sjanger: Roman Forlag: Gyldendal Sider: 318 Pris: 429 Vis mer

Ikke bare blir vi introdusert for hele 22 personer med ulik bakgrunn som etter hvert skal flette seg inn og ut av hverandres skjebner. Fløgstad skal også ha plass til et rikt utvalg av historiske og politiske temaer.

Et hovedpoeng er hvordan sentrale nazistiske embetsmenn etter krigen ble rehabilitert i lynfart, slik at deres talenter kunne brukes til å gjenreise Vest-Tyskland, og til dels også Øst-Tyskland.

Det tyske wirtschaftswunder hadde neppe vært mulig uten disse herrenes deltagelse.

Men de var også etterspurt i USA og andre vestlige land, for ikke å glemme av de autoritære regimene i Sør-Amerika.

Akademia, jurister, forlag, presse og politikk var miljøer der gamle nazister gjerne lot seg absorbere.

Disse poengene får Fløgstad slått fast med særdeles store spikre.

Han stopper likevel ikke der. Temaer som den belgiske koloniseringen av Kongo, Big Pharma og skatteparadiset Luxembourg blir også nøye saumfart av forfatteren.

Den største ulven synes likevel å være den globale kapitalismen og dens viktigste redskap, EU: «Formelt sjølvstende uten reelt folkestyre». Ja, ikke bare det.

EU er i dag uttrykk for den rene førerviljen, kan vi lese.

Men «Habeas Corpus» er altså ikke noen politisk pamflett. Det er en roman, der vi som nevnt møter et tyvetalls karakterer vi skal interessere oss for. Fra karrierenazisten Felix Korczak til «varsleren» Amparo Arriba, fra laksearvingen Gaute Byrkjedal til den amerikanske storkapitalisten Coolidge Hoover Lilley, også videre også videre.

Det blir for mange, det blir for fragmentert og det blir for springende.

Jeg skulle gjerne ha sett at Fløgstad hadde utviklet flere av disse karakterene til virkelig interessante romanfigurer.

Nå blir de for ofte en slags litterære markeringsbøyer underveis i dette ganske halsbrekkende satirerittet. Det er som om forfatteren blir stående og spinne i sine egne, velkjente spor.

Bokens tittel «Habeas Corpus», betyr direkte oversatt «du skal eie ditt legeme».

Det er et juridisk prinsipp som går ut på at enhver person som er fengslet eller på annen måte frihetsberøvet, har rett til innen en fast tidsramme å bli stilt for en domstol. Først helt mot slutten av boken blir dette poenget konkret levendegjort for leseren.

Jeg er redd for at fleste som henger med hele veien denne gangen for det aller meste vil være de allerede Fløgstad-frelste.

Disse vil da også få mye å kose seg med, her skorter det hverken på virilt vestlandsvidd eller perfide plumpheter.

Noen nye lesere tror jeg ikke Kjartan Fløgstad vil vinne med denne overlessede og overtydelige romanen.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk