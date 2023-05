SKREV BOK I FENGSEL: Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (52).

Ingenting å si på selvbildet. Anmeldelse: Stig Millehaugen: «Gjerningsmann»

Stig Millehaugen vil gjerne fremstå som smartere enn andre. Det er lite i denne boken som tyder på at han har rett i det.

Sist du hørte fra ham var da «Norges farligste mann» under en tjuvperm i fjor sommer tilbrakte en uke under en gapahuk i Østmarka.

Nå er Stig Millehaugen tilbake bak murene for å sone sin forvaringsdom på 21 år, lovens strengeste straff. Og har skrevet bok, der rømningsforsøket fremstår mest patetisk. Det endte med at han, utslitt og motløs, frivillig overga seg til politiet, ifølge ham selv.

Millehaugen er blant annet dømt for to drap, i tillegg til væpnet ran og andre forbrytelser.

Og for å ta det viktigste først: I denne boken forteller han sin versjon av drapet på Mohammed «Jeddi» Javed i 2009.

Javed var tilknyttet den kriminelle gjengen Young Guns, og Millehaugen påtok seg å drepe ham på oppdrag fra en lederskikkelse i den rivaliserende B-gjengen.

«Honoraret» skulle være en million kroner.

Det som er nytt i Stig Millehaugens fremstilling er at han legger åstedet for drapet på Javed til Hellerud. Samtidig vil han renvaske seg for drapsforsøk på tredjemann i bilen.

NYE FOTO: I forbindelse med bokutgivelsen har forlaget sendt ut disse pressebildene av Stig Millehaugen. De er tatt av Marcel Leliënhof til et eget prosjekt.

Stig Millehaugen skal ha nedskrevet sin versjon av hendelsesforløpet i 2019 og sendt den til statsadvokaten. Siden har han ikke hørt noe.

Om dette er en interessant utvikling i saken får det bli opp til andre å vurdere.

Men jeg kan ikke unngå å notere meg at Millehaugen selv forteller at han tidligere har løyet konsekvent både når det gjelder denne saken og en rekke andre forhold.

Troverdigheten er i det hele tatt et interessant spørsmål ved denne boken.

Forfatteren gjør i starten et poeng ut av at han vil forstå hvorfor livet hans ble som det ble, samtidig som han vil beklage til de som er blitt rammet av handlingene hans.

Han er også nøye med å understreke at han slett ikke hadde noen vanskelig barndom og oppvekst.

I stedet er det som om han bekrefter myten om det «forbryterske sinnelag», som utviklet seg nærmest som en naturlov. Millehaugen startet med mopedtyverier og hasjrøyking, og endte altså som en av landets tyngste kriminelle.

Det er ingenting å si på selvbildet hans slik det fremstår i denne boken.

Stig Millehaugen doserer gjerne om polititaktikk, og skryter av å ha lest Sun Tzus lærebok «Kunsten å krige». Men det er et stykke unna dette og virkelighetens verden: Primitive postran og feige drap.

Det går også en umiskjennelig understrøm av selvmedlidenhet gjennom boken. Riktignok tar han selv ansvaret for alt det gale han har gjort, men samtidig blir han stadig sviktet av andre, skal vi tro Millehaugen.

«Gjerningsmann» har muligens en viss dokumentarisk interesse som innsideberetning fra Oslos kriminelle miljøer. Likevel er det altså grunn til å ta Stig Millehaugens historiefremstilling med rikelige klyper salt.

Hva forlaget har tenkt skulle være den publisistiske verdien med boken er ikke godt å si.

Det kan se ut som om de har sittet med hendene solid plantet i fanget, og ikke gitt hverken redaksjonell motstand eller språklig førstehjelp underveis.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk