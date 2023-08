Bokanmeldelse: «Enken» – Morna Montebello!

Helene Flood avslutter sin varslede trilogi av psykologiske krimbøker på en skuffende flat måte.

«Enken» Forfatter: Helene Flood Sjanger: Krimroman Forlag: Aschehoug

Helene Flood debuterte med braksuksess i 2019, og jeg skrev den gang at romanen «Terapeuten» var både stilsikker og med overraskende vendinger. Oppfølgeren «Elskeren» fra 2021 var en nedtur, med for mange middelklasseproblemer og altfor lavt spenningsnivå. Dessverre peker ikke årets bok, «Enken», oppover på kvalitets-skalaen.

Denne gang er det altså en nyslått enke, Evy Krogh, som er hovedperson og fortellerstemme. Mannen Erling dør som resultat av en fatal sykkelulykke, etter et langt ekteskap. Som i Floods tidligere bøker begynner det deretter å skje skremmende ting, gjenstander forsvinner på uforklarlig vis og dører og vinduer åpner seg uten at Evy vet hvordan. Grunntonen er satt: uro og en følelse av at ting skjer bak hennes rygg.

Når også politiet viser interesse for dødsfallet, skjønner Evy Krogh snart at her er det alvor. Hun føler seg med rette truet, og en ildspåsettelse gjør henne ikke akkurat roligere. Hennes tre voksne barn er nærmest overivrige når det gjelder å ta vare på henne, men det endrer seg når en overraskende vending gjør at arveoppgjøret slett ikke ble slik de hadde sett for seg. Dessuten: hva var det egentlig som skjedde den siste tiden på Erlings arbeidsplass, en moderne miljøorganisasjon? En del tråder å holde styr på altså, i tillegg presenteres vi for et ganske rikt persongalleri for øvrig.

Men ikke nok med det, forfatteren velger å la handlingen hoppe nokså uforutsigbart frem og tilbake i tid. Noen ganger er det bare et par dager eller uker det er snakk om, andre ganger kan det være flere tiår. Det gjør leseropplevelsen litt hakkete, overgangene blir hverken smidige eller spennende nok. Et par av tidssprangene faller også gjennom litterært. Skildringen av småbarnsmoren Evys franskkurs i Paris og hennes «ville» opplevelser der, er for eksempel pinlig banal.

Det er ellers et utpreget trangt vestkantmiljø Helene Floods karakterer ferdes i. Her er det oppvekst på Røa, voksenliv på Montebello, hytte på Tjøme og galleriutstillinger på Frogner. Hovedpersonenes private – og økonomiske – bekymringer virker mildest talt ikke veldig prekære. At den ellers hjemmeværende hovedpersonen også har en fortid som barnebokforfatter, bidrar vel for så vidt til det besteborgerlige preget.

Disse innvendingene skal ikke skygge helt for at Helene Flood stort sett skriver effektivt og klart, med god evne til å skildre hverdagslige og gjenkjennelige situasjoner. I tillegg til den etter hvert nokså uttværede krimintrigen er dette også en bok om sorg, om minneforskyvninger og om kompliserte familieforhold. Det kammerspillaktige kunne med fordel blitt utforsket enda mer, men det virker ikke som om forfatteren har hatt slike ambisjoner.

Det skjer etter hvert en vending i maktrelasjonene mellom Evy og hennes voksne barn, og et hovedpoeng synes å være at den aldrende hovedpersonen ender opp med et nytt og bedre grep om sitt eget liv.

Ja, det er nærmest ikke måte på hvor lindrende, for ikke å si terapeutisk, det hele ebber ut. Selv om forfatteren prøver å skremme oss litt igjen helt til sist, slutter derfor «Enken» som et skikkelig antiklimaks.

Da er også tiden for lengst inne for å si: Morna Montebello!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

