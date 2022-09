DET SISTE FRØ: Maja Lunde fullfører Klimakvartetten med «Drømmen om et tre» - et forrykende drama av en finale.

Imponerende klima-finale! Bokanmeldelse: Maja Lunde: «Drømmen om et tre»

For et drama Maja Lunde leverer når hun nå runder av sitt store romanprosjekt om klima- og naturkrisen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Katastrofen har rammet verden, og en håndfull gjenlevende mennesker kjemper med og mot naturen. Og hvor har det blitt av frøene som kan redde menneskene?

Eller – er menneskene verdt å reddes?

Maja Lundes mangeårige prosjekt startet med «Bienes historie» i 2015, fortsatte med «Blå» og «Przewalskis hest» - og avrundes nå med fjerde roman, «Drømmen om et tre».

Info BOKANMELDELSE: «Drømmen om et tre» Forfatter: Maja Lunde Sjanger: Roman, siste bok i Klimakvartetten. Forlag: Aschehoug Sider: 482 Pris: 375 kr. Vis mer

Kjøp boken Maja Lunde « Drømmen om et tre: roman » Norli 375,- Til butikk ARK 375,- Til butikk

På tampen av boken blir en av hovedpersonene som vi også husker fra «Bienes historie», Tao, rasende:

Når jorden sprekker opp og matjord blir til støv, når spirene visner, når barna må legge seg sultne. Raseriet rettes mot dem «som levde før oss»:

«De valgte sin egen tid, sine egne få år, måneder, uker, minutter, i stedet for all den tiden som kommer etter dem». Naturen er ødelagt. Det skyldes «Dumme dumme menneske».

Året er 2110.

I Longyearbyen tar en dødbringende pandemi livet av alle innbyggerne, unntatt seks små mennesker – som kjemper for å overleve i isødet, sanke mat, jakte, dyrke grønnsaker i drivhus.

Les også Maja Lunde trosser egen flynekt - lanserer klimabok på Svalbard Maja Lunde (47) innrømmer at det er et paradoks å legge lanseringen av en klimaroman til Svalbard – slik at hun…

Det er omsorgsfulle Tommy, storebror til Hilmar og Henry, og deres farmor, samt kjølige Rakel og hennes lillesøster Runa. Tommy og Rakel har passert puberteten, og er godt oppdratt til livet med jakt og arbeid for å overleve i karrige omgivelser.

Men Tommy er også bokleseren, den kunnskapstørste, som har tatt ansvar for småbrødrene og som farmor har utsett til å overta som frøvokter.

Farmor Louise - som vi også har møtt tidligere i serien - har lenge voktet frøhvelvet: et stort lager i en gruve med frøsorter fra hele verden – frø som kan skape mat og liv, korn, poteter, grønnsaker, alle slags planter. ’

Det er en skatt og en verdensarv.

Hvelvet er skapt for å sikre mennesket. Men farmor sier, og prenter inn i Tommy: Hvelvet er uendelig mer enn mennesket. Det glemmer han ikke.

FRØSKATT: Sentralt i romanen står frøhvelvet som eksisterer på Svalbard - en skatt og en verdensarv med frøsorter fra hele verden.

Dette er ingen klassisk dystopi. Maja Lundes bilde av verden anno 2110 rommer varme, triviell hverdag, vakre ville landskap, innsikt i og respekt for naturen, samt undergangsatmosfære.

Scenene utspiller seg først og fremst på Svalbard med et ørlite nedslag på den andre siden av kloden, i Kina. Maja Lunde kjenner Longyearbyen geografi og historie ut og inn, hun formidler det barske landskapet og regler for liv og død.

Da farmor dør, er fem unge og barn igjen.

Tommy arbeider for føden til sin flokk, men Rakel vil vekk. Hun får telegrafisk kontakt med omverdenen, ber om å bli reddet ut og sier de har «The Global Seed Vault» (navnet på det eksisterende frølageret på Svalbard…).

Mye er ikke forklart i detalj i romanen, men hele verden synes å ha falt sammen, de gamle landene finnes ikke mer.

Sult og nød rår. Svalbardsamfunnet kostet Norge for mye, et kinesisk samfunn i Pyramiden er nedlagt. Men barna lærte på skolen norsk, engelsk og kinesisk, så dermed er det mulig for kinesiske Tao og crewet å snakke når de ankommer Svalbard for å redde barna og hente frøene.

Men hvor er frøene?

FINALE: Iløpet av 7 år har Maja Lunde utgitt disse fire bøkene som sammen utgjør Klima-kvartetten.

Lunde skildrer de havarerte menneskenes liv gjennom tette dialoger, det sagte og usagte i en familie og blant mennesker i krise.

Når teksten iblant bikker over med en detaljert triviell familiesituasjon, løfter Lunde inn kunnskap og vitenskapsutvikling, især gjennom Tommys vitebegjær og leseglede.

I denne romanen lærer vi mye – om russiske Nikolaj Vavilov, de moderne frøsamlingers far, som viet sitt liv til å bekjempe sult, reiste verden over og samlet frø. Eller om utopiske prosjekter, som Biosphere 2.

Man kunne tenke det er for mye av det gode, men leseren fjetres.

Her er mye research, men først og fremst er det hele skrevet med et åpenbart engasjement for klima og miljøet i verden.

Romanen er gjennomarbeidet og velskrevet. Og om det enn iblant blir mange kunnskapssvinger, er her – ikke å forglemme - også et thrilleraktig drama, som Lunde med kløkt porsjonerer ut og holder tilbake – lenge.

Det er en arbeidsmessig og litterær bragd å fullføre kvartetten med en slik finale.

«Drømmen om et tre» er virkelig en knyttneve mot menneskenes vanskjøtsel, rovdrift og misbruk av kloden. Om det også er håp? Hm.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes