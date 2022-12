TREKKER BOK: Programleder, podkaster og forfatter Einar Tørnquist trekker boken «198 land» etter han ble gjort oppmerksom på en faktafeil.

Tørnquist trekker bok etter faktafeil: − Det kunne nesten ikke ha vært verre

Boken «198 land» blandet hvem som utførte folkemordet i Rwhanda i 1994. Tørnquist, som selv bare har skumlest boken, kaller det «utrolig flaut».

Han forteller at boken, som ble utgitt tidligere i høst, nå er blitt trukket av forlaget. Beslutningen ble tatt etter at han ble gjort oppmerksom på en grov faktafeil i boken av en rekke brukere på Twitter.

TV 2 omtalte saken først.

– Det er helt utrolig flaut. Det er en ekstremt grov feil i boken, sier han til VG.

Tørnquist skriver i boken at «om lag én million hutuer og noen tutsier ble drept» under folkemordet i Rwanda i 1994. Det riktige var at det var hutuer som drepte mellom 800.000 og én million tutsier og moderate hutuer.

– Det kunne nesten ikke vært verre. Det er nok ikke noe annet sted i boken der man kunne ha forvekslet to ord og det kunne ha blitt like ille, sier programlederen.

VG har vært i kontakt med Kagge forlag. De bekrefter at også den er trukket, men har foreløpig ikke gitt noen kommentar.

Har skumlest boken

«198 land» er basert på podkasten med samme navn, der Tørnquist er programleder.

Selv om den står under hans navn, er det ikke programlederen selv som er forfatteren, røper han:

– En slags «skyggeforfatter» «skyggeforfatter»Anonyme forfattere som skriver bøker eller andre tekster på vegne av andre har transkribert det som er sagt og gjort til levende tekst. I den prosessen der så har ordene hutuer og tutsier blitt forvekslet, selv om jeg satt der i podkasten og pratet med en tutsi. Podkasten i seg selv er veldig respektfull, forteller programlederen.

– Har du lest boken selv?

– Nei, jeg har bare skummet gjennom den i ledig stunder. Jeg har aldri lest den nøye, svarer Tørnquist.

– Det er utrolig å si, men jeg skulle aldri ha gitt den ut. Jeg har egentlig ikke tid til å holde på med det her, men har tenkt at det var under kontroll i og med at boken var gjennom flere runder med korrekturlesninger og faktasjekker, legger han til.

Programlederen har brukt morgentimene onsdag på å svare brukere fra det rwandiske samfunnet på Twitter.

– Jeg er også blitt invitert til en minnesamling 15. april, og det skal jeg dra på. Sånt sett så har vi ordnet opp oss imellom, og jeg er glad for at boken er trukket, sier han.