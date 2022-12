BOKTIPS: Dette er årets beste bøker, ifølge VGs bokanmeldere.

VG-kåring: Årets beste bøker 2022

Hva er årets beste bok? VGs bokanmeldere gir deg herved sine topp tre beste leseropplevelser fra 2022. Her finner du kanskje din nye favorittbok eller gode julegavetips til store og små.

Anmelder Gabriel Michael Vosgraff Moros topp tre:

Solvej Balle: «Om utregning av romfang 1»

Roman: De første tre bøkene i Solvej Balles planlagte syvbindsverk om en kvinne som opplever at tiden har stanset, vant fortjent Nordisk råds litteraturpris i år. Den første boken fikk «bare» terningkast fem av meg tidligere i høst, noe jeg har angret på i etterkant, for Balle er i gang med et fantastisk originalt prosjekt som virkelig ikke ligner noe annet. Årets store overraskelse!

Cormac McCarthy: «Passasjeren» og «Stella Maris»

Roman: I en alder av 89 år har amerikansk litteraturs «grand old man», Cormac McCarthy, skrevet et dobbeltverk som viderefører og fornyer forfatterskapet. Det har blitt en eksistensiell thriller om galskap og matematikk. Mørk og gåtefull, hardkokt og filosofisk på samme tid. McCarthy passer ikke for alle, men er du allerede fan, vil disse to bøkene gi deg nok å gruble på for hele det kommende året.

Nina Lykke: «Vi er ikke her for å ha det morsomt»

Roman: Nina Lykke slår knockout på virkelighetslitteraturen i en heidundrende roman om den ofte utskjelte hvite kulturmannen. Få kan skrive like krast og hylende morsomt som Lykke. I årets roman er det en middelaldrende forfatter som får gjennomgå etter å ha blitt uthengt som klåfingra mannsgris i en bok av en ung kvinnelig kollega. Forfatteren har som vanlig full kontroll og byr på en grand finale på Litteraturfestival på Lillehammer du sent vil glemme.

Oda Faremo Lindholms topp tre:

Michel Houellebecq: «Tillintetgjøre»

I «Tilintetgjøre» skjer det voldsomt mye. Samtidig er boken en meditasjon over ensomhet, kjærlighet og det livslange samliv – vel så mye som det er en spenningsroman. En overraskende medmenneskelig og øm bok til å være Houellebecq, altså, men med så mye action at de drøyt 600 sidene raser av gårde.

Tess Gunty: «The Rabbit Hutch»

Roman: «The Rabbit Hutch» er debutromanen til amerikanske Tess Gunty, og for en debut! Handlingen kretser rundt en kommunal boligblokk i en fiktiv by i Midtvesten, der Gunty stadig hopper mellom sjangre, tid og skjebner. Resultatet er et komplekst, skarpt og ikke minst vittig bilde på USA i dag. Boken er allerede nedlesset i priser, og vant senest The National Book Award for Fiction 2022. Kagge forlag skal utgi denne på norsk i året som kommer, bare å glede seg - for dette er en soleklar terningkast 6-roman!

Matias Faldbakken: «Stakkar»

Roman: Faldbakken er kjent for sine rare, morbide og morsomme bøker – og «Stakkar» er intet unntak. Nok en gang står et merkelig vesen i sentrum, og nok en gang er det nærmest komplett umulig å se for seg hvilke vendinger historien skal ta. «Stakkar» er rett og slett en fryd å lese, særlig for de av oss med en hang til det i overkant fantasifulle.

Sindre Hovdenakks topp tre:

Johan Høst: «En nasjon i sjakk»

Krim: En heidundrende vellykket krimfortelling. Og det av en debutant i faget! Kidnappingen av den norske statsministeren utløser et sjakkparti på liv og død. Mens stadig flere av de levende brikkene veltes, setter forfatteren opp en imponerende komponert intrige. Både spenningsoppbygging, persontegning og dialogene sitter som de skal. Og viktigst av alt: Timingen er på plass fra første side i denne knallsterke debutboken.

Lars Elling: «Fyrstene av Finntjern»

Roman: Også Lars Elling er debutant når det gjelder romanskriving. Men han har bak seg en lang karriere som billedkunstner, noe som merkes godt i denne usedvanlig velskrevne, kreative fortellingen om et brødrepar som lever størstedelen av sommerhalvåret alene i Nordmarka. Det er en historie som strømmer over av elleville episoder og menneskelig varme, alt kledd i forseggjorte, nærmest impresjonistiske formuleringer. En litterær nytelse fra første side!

Abida Raja: «Frihetens øyeblikk»

Sakprosa: Enda en debutant, denne gang Abida Raja, som sammen med Håkon F. Høydal har skrevet det jeg mener er årets viktigste bok. Historien om hennes personlige frihetskamp og bruddet med en kontrollerende og voldelig familiesituasjon, går smertefullt langt inn i de psykologiske mekanismene som gjør at så mye undertrykkelse og vold blir reprodusert i generasjon etter generasjon. Abida Raja forteller denne historien med store personlige omkostninger, og hun er like nådeløs mot seg selv som mot andre.

Elin Brend Bjørheis topp tre:

Sara Hjardar: «Mia Myhr og barna som forsvant»

Barn 9–13: Fabelaktig god tegneseriedebut som gir assosiasjoner til Stranger Things og Coraline. Mias familie har flyttet, og Mia oppdager skumle vesener i skogen på det nye stedet. Kort etter forsvinner søsteren ved et tjern som plutselig dukker opp. Denne fortjener en plass høyt oppe på bestselgerlistene. Har ikke vært anmeldt i VG tidligere, men får herved terningkast 6.



Ørjan N. Karlsson: «Det siste stykket hjem»

Årets heteste Rivertonkandidat er denne atmosfæriske seriemorderthrilleren fra Nord-Norge. Flere kvinner forsvinner fra Bodø og Røst, og politietterforsker Jakob Weber får hjelp av en ny kvinnelig makker fra Oslo som bærer på egne hemmeligheter. Nifs, creepy og sidevendende krim med flotte naturskildringer.



Anders de la Motte: «De bergtatte»

Krim: Et kjærestepar forsvinner, og det kan synes som om hendelsen har forbindelse til andre uoppklarte forsvinningssaker. Fascinerende karakterer og et uhyggelig plott. Sett av god tid når du begynner, for denne legger du ikke så lett fra deg.

Guri Hjeltnes’ topp tre:

Lars Elling: «Fyrstene av Finntjern»

Roman: To brødre, en splittet familie og fantastiske skildringer av frosker og fluer, skogsliv og oslomarka i nærstudier. Langs to tidslinjer, 1914 og 1985, skriver billedkunstneren Lars Elling fram en fabelaktig historie om to små brødre som livnærer seg i marka noen uker. Det er fargerikt og frodig, men noe skjer og familiens martres i all ettertid. For en debutroman!

Kristin Ekman: «Løpe ulv»

Roman: En nydelig liten bok om den eldre pensjonerte skogvokteren Ulf, som like før han skal feire 70 år og rett før jaktstart øyner en ulv – som Ulf vil beskytte mot menneskene. Møtet trigger et selvoppgjør om mennesker og dyr, jaktkultur og moderne skogdrift. Vakre naturskildringer og vart om ekteskap. Ekmansk nerve.

Ingeborg Arvola: «Kniven i ilden»

Roman: Første del av en folkelig romantrilogi skjærer inn i et krevende liv på Nordkalotten, med Brita Caisa i front – vakker og myteomspunnet. Året er 1859, og Brita Caisa reiser med to farløse sønner til Sør-Varanger – der hun vil finne seg en fisker «som har ku og god sangstemme og en vakker kniv». Det skal ikke bli et enkelt liv. Arvola dikter et frodig persongalleriet, dampende saunaer, håndverk, slakt og tradisjoner – og helende hender.

Trine Saugestad Hatlens topp tre:

Brynjulf Jung Tjønn: «Kvit, norsk mann»

Wow, for en knyttneve av en bok dette er! Brynjulf Jung Tjønns dikt om utenforskap, rasisme, livet som utenlandsadoptert og odelsgutt i bygd og by (og mye mer) er noe av det sterkeste jeg har lest. Alle burde lese den. Også du som tenker at du egentlig ikke er en sånn som leser dikt. Dette blir boken jeg skal gi i julegave til utvalgte, (men jeg kan ikke avsløre hvem!). Boken er ikke anmeldt tidligere i VG, men får en soleklar terningkast 6!

Helga Flatland: «Etterklang»

Akkurat nå skriver ingen bedre enn henne, skrev Adresseavisens anmelder om Helga Flatland denne høsten, og jeg er tilbøyelig til å være enig. Flatlands siste roman om læreren Mathilde som bryter opp fra Oslo etter å ha innledet et forhold til en elev på 17, for så å flytte inn på tunet hos to brødre i ei bygd i Telemark, er kjempegod. Mørk, spennende og underholdende. Denne leser du første juledag.

Michel Houellebecq: «Tillintetgjøre»



Jeg gleder meg alltid stort når franske Michel Houellebecq kommer med bok, og årets «Tilintetgjøre» var intet unntak. Dels politisk thriller, dels kjærlighetsfortelling, dels familie- og sorg-saga: Dette er en stor bok på alle måter. Jeg synes den også er en 6'er, jeg. En meget god dose åndelig føde mellom alle måltider og andre gjøremål i romjulsdagene.

Barnebokanmelder Kristine Isaksens topp tre:

Robert og Harald Stoltenberg: «Turbotvillingene og den store kanonballkampen»

Illustrert av Leonard Furuberg

BARNEBOK 6–9 år: Denne debutboken er full av overdrivelser, karikaturer og usannsynligheter – og er en vellykket miks av humor og såre tema som omsorgssvikt. Tvillingene Robert og Harald flytter fra byen til landet, og må lære seg dialekt. Enda verre: de må lære seg å spille kanonball i en forrykende fart og takle bygdas ufordragelige kanonballmester: Sølvi.

En av de mest fartsfylte og morsomme bøkene i 2022, og første bok i en planlagt serie til glede for alle lesere. Er ikke anmeldt tidligere – og står til et sterkt terningkast 5.

Julia Kahrs: «Familien Brattbakk»

BARNEBOK 9–13 år: Dette er årets overraskelse, en helstøpt og original roman av til nå ukjente Julia Kahrs. Byen Gørja er ikke som alle andre, og det er heller ikke familien til hovedpersonen Sam. Åpningsscenen når hun flyter på rygg ned en elv alene i mørket, er legendarisk og bør festes til filmlerretet. Det er helt umulig for leseren å forutse slutten, og boken tar de utroligste vendinger. Vel fortjent brageprisvinner og nå en forfatter mange kommer til å følge med på.

Fikk terningkast 6 i dette rigget!

Markus Lanotto: «Kåre og Marimba hjelper til»

Illustrert av Camilla Kuhn

BILLEDBOK FRA 4 ÅR: Marimba kjeder seg. Hun og Kåre bestemmer seg for å hjelpe den første de treffer for å ha noe å gjøre. De skjønner ikke at det er en sykkeltyv, og han har også mange gode forklaringer på hva han gjør og hva som skjer. Når politiet dukker opp, tror barna på at de er vennene hans som elsker å leke politi og røver.

Tekst og bilder tilbyr forskjellige historier, og Camilla Kuhns tullete, fargerike og karikerte strek passer perfekt. Dette er en høytlesningsbok full av morsomme episoder som garantert vil underholde både liten og stor. Ikke anmeldt tidligere, får herved terningkast 6!