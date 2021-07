SKAL AVDEKKE SANNHETEN: Jamie Lynn Spears skal fortelle om livet sitt i ny bok. Foto: Evan Agostini / TT / NTB scanpix

Forlag beklager feil om Spears-bok

Lillesøsteren til Britney Spears gir ut bok om den omdiskuterte familien, men feil tittel gikk ut til bokhandlerne.

Av Oda Elise Svelstad

Jamie Lynn Spears (30) gjør seg klar til å fortelle om sitt liv.

På fredag bekreftet forleggeren til Spears at hun for øyeblikket jobber med å skrive sine memoarer – med planlagt utgivelse i januar 2022.

Det melder blant andre Hollywood Reporter.

– Boken til Jamie Lynn har vært under arbeid de siste tolv månedene, og verden vil få anledning til å høre hennes inspirerende historie med hennes egne ord for første gang, skriver Worthy Publishing i en pressemelding.

Kommer til å dele fullstendige detaljer

Ifølge People hadde forlaget Worthy fredag formiddag skrevet på nettsiden sin at boken ville bli titulert «I Must Confess: Family, Fame, and Figuring It Out».

Forlaget har senere korrigert dette, og annonsert at tittelen ble feilaktig utgitt til ulike bokhandel-nettsider.

Tittelen på boken er foreløpig ukjent.

I MEDIENES SØKELYS: Jamie Lynn Spears på CMT Music Awards i 2016. Foto: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Vi beklager at feil og ufullstendig informasjon om boken hennes har dukket opp i det offentlige rom, særlig på dette følsomme tidspunktet for Jamie Lynn og hennes familie, sa Worthy i en uttalelse.

Videre la Worthy til at de ser frem til å dele fullstendige detaljer om prosjektet når tiden er inne for det, og at de gleder seg til å feire utgivelsen neste år.

– Har elsket og beundret søsteren min

Nyheten om Jamie Lynn Spears’ bok kommer samtidig med at hele verden følger med på storesøsterens kamp mot det omstridte vergemålet.

I 13 år har Britney Spears far hatt kontroll over store deler av livet hennes, fra økonomi til personlige gjøremål.

Popstjernen åpnet opp for første gang offentlig om vergemålet i et rettsmøte i slutten av juni.

Her fortalte hun blant annet at hun følte seg utnyttet av familien, og varslet videre at hun ville saksøke dem.

SØSTRE ELLER BITRE FIENDER?: Britney Spears og lillesøster Jamie Lynn Spears på Teen Choice Awards i Los Angeles i 2002. Foto: LUCY NICHOLSON / TT / NTB scanpix

Jamie Lynn Spears har lenge vært ordknapp om vergemålet, men bare noen dager etter at Britney Spears var i retten brøt hun stillheten:

– Jeg har elsket og beundret min storesøster siden den dagen jeg ble født. Jeg er søsteren hennes og bryr meg bare om at hun skal ha det bra, sa en tårevåt Jamie Lynn Spears i en video på sin egen Instagram-profil 28. juni.

Jamie Lynn Spears spilte rollen Zoey Brooks i serien «Zoey 101» fra 2005–2008. For tiden er hun aktuell i Netflix-serien «Sweet Magnolias».

I tillegg har hun gjort karriere som countrymusiker.

Hun fikk mye medieoppmerksomhet da hun ble gravid som 16-åring – noe som førte til et avbrekk i karrieren.